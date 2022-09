Suurella Toronton elokuvafestivaalilla sai Sisun lisäksi ensi-iltansa Klaus Härön uusin ohjaustyö Rakkaani merikapteeni.

Suomalainen Sisu sai juuri maailmanensi-iltansa Toronton elokuvafestivaalilla. Sisu on Rare Exportsin (2010) ja The Big Gamen (2014) ohjaajan Jalmari Helanderin uusin elokuva kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Lapin sotaan sijoittuvassa toimintafilmissä Jorma Tommilan esittämä mies taistelee natseja vastaan.

Elokuvasta ja sen teosta voi lukea lisää tästä HS-jutusta:

Lue lisää: Sisu-elokuva esittelee kaikkien aikojen suomalaisen sotasankarin, yhden miehen tapporyhmän

Muutama ulkomainen elokuvamedia on ehtinyt arvioida Sisun sen Toronton esityksen jälkeen.

Jorma Tommila esittää Sisu-elokuvan pääosaa, vähäpuheista suomalaista sotajermua Aatami Korpea.

”Jalmari Helander on tullut ryminällä takaisin” (”Jalmari Helander is back with a bang”), aloittaa ison ja arvostetun brittiläisen Screen Dailyn Nikki Baughan kehuvan arvionsa.

Kritiikissä todetaan, että Lapin erämaahan vuoteen 1944 sijoittuva elokuva on tarkoituksellisen pelkistetty, eikä historiallisella taustalla – tai realismilla ylipäätään – ole tarinassa juurikaan painoa. Sen sijaan elokuva keskittyy hurjaan, veriseen toimintaan, mikä Baughanin mielestä ”enemmän kuin korvaa historiallisten ja kerronnallisten nyanssien puutteen”.

Arvion mukaan Hollywood-vaikutteet ovat Sisussa selkeitä: se tuo mieleen lännenfilmit sekä Rambo- ja Mad Max- elokuvien kaltaiset toimintaklassikot.

The Wrap -sivuston arvio kiinnittää huomiota enemmän Sisun tarinallisiin puutteisiin. Kriitikko Simon Abrams kehuu elokuvan nopeatempoisuutta ja visuaalisuutta, kuten Kjell Lagerroosin kuvausta ja Juho Virolaisen leikkausta. Teknisen taituruuden alla elokuva on kuitenkin Abramsin mielestä ontto ja turhan selvä pastissi esikuvistaan, kuten Rambo – taistelija 2:sta ja Mad Max: Fury Roadista.

Kauhuelokuviin erikoistunut Bloody Disgusting -sivusto suorastaan ylistää Sisua ja antaa sille neljä ja puoli tähteä (tai pääkalloa) viidestä. Arvostelija Meagan Navarro kuvailee elokuvaa hyperväkivaltaiseksi, hurjaksi kyydiksi ”wild ride”, täynnä toinen toistaan vaikuttavampia toimintakohtauksia.

Ei olisikaan ihme, jos genreyleisö kautta maailman ottaa Sisun myöhemmin omakseen. Rare Exports on saanut jo vankan maineen kauhuelokuvien harrastajien keskuudessa, Yhdysvalloissakin.

Sisu on saanut kansainvälistä huomiota elokuvalehdissä muutoinkin. Variety julkaisi perjantaina Helanderin haastattelun, ja Screen Daily valitsi sisun Toronton elokuvajuhlien ”kuumalle listalleen”, eli festivaalin odotetuimpien elokuvien joukkoon.

James Cosmo ja Brid Brennan esittävät Rakkaani merikapteeni -elokuvan rakastavaisia.

Samalle Screen Dailyn listalle pääsi myös toinen Torontossa maailmanensi-iltansa saanut suomalaiselokuva, Klaus Härön ohjaama draama Rakkaani merikapteeni.

Härön ensimmäinen englanninkielinen elokuva kertoo eläköityneestä merikapteenista Howardista (James Cosmo), joka rakastuu ikäiseensä kodinhoitajaan Annieen (Brid Brennan). Englanniksi My Sailor, My Love -nimellä kulkevan elokuvan käsikirjoittajat ovat Kirsi Vikman ja Jimmy Karlsson.

Härö on saanut elokuvantekijänä jo kansainvälistä nimeä. Hänen ohjaamansa ja Anna Heinämaan käsikirjoittama Miekkailija (2015) pääsi esimerkiksi parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Oscar-ehdokkaiden shortlistille, vaikkei lopulta varsinaiseksi ehdokkaaksi.

Rakkaani merikapteenista oli lauantai-iltapäivään Suomen aikaa mennessä ehtinyt ilmestyä vain The Film Stage -sivuston sekä muutaman pienen nettimedian arvioita. The Film Stagen Jared Mobarak joka tapauksessa kehuu elokuvaa hitaaksi, herkäksi ja tehokkaaksi perhesuhteiden kuvaukseksi.