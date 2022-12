Éric Vuillard kirjoittaa kansanmurhasta Afrikassa ja talonpoikaiskapinasta Euroopassa ja lähestyy aihepiirejään vapaasti valikoiden, retoriikka edellä.

Kertomukset

Éric Vuillard: Kongo / Köyhien sota. Kaksi kertomusta (Congo / La guerre des pauvres). Suom. Lotta Toivanen. Siltala. 151 s.

Ranskalainen Éric Vuillard kertoo uuden teoksensa saatesanoissa Kongo-nimisen kertomuksen saaneen valokuvasta, jossa kahden mustan pojan kädet on katkaistu, silvottu. Kirjasta ei kuvaa löydä, mutta sen voi vihjeiden avulla googlata tietokoneen ruudulle. Kuva järkyttää, tieto kuvan taustasta kauhistuttaa.

Vuonna 1875 Belgian parlamentti perusti Kongon vapaavaltion, josta tuli kuningas Leopoldin yksityinen yritys. Jotta tulosta syntyi, raakakumin ja norsunluun tuotanto vaati tehokkaita toimia. Jos pakkotyö ei yltänyt tavoitteisiin, henkilöstölle järjestettiin koulutusta: poltettiin kyliä, kidutettiin ja tapettiin, leikattiin käsiä.

Danten Jumalaisen näytelmän Helvetissä syntisille on kahdeksan eriasteista piiriä, joista seitsemäs on varattu ”murhaajille ja turmelijoille”. Sieltä Vuillard hakee paikan kuninkaalliselle bisnekselle, niin omistajille kuin johtoryhmälle.

Vuillardin kolmas suomennettu teos sisältää kaksi lyhyttä kertomusta, Kongo-nimisen Afrikan tarina luonnonvarojen ryöväämisestä ja kansanmurhasta sekä 1500-luvun talonpoikaiskapinaa kuvaavan Köyhien sodan, jotka Lotta Toivanen on siirtänyt upeasti lujaan suomenvaltaiseen proosaan.

Aikaisemmin ilmestyneiden Päiväkäskyn ja Heinäkuun 14:nnen tapaan Vuillardin uudet tarinat ovat historiallisiin tapahtumiin sijoitettuja moraalifilosofisia tutkielmia. Kirjailija tarkastelee tunnettuja historian tapahtumia, joista tarjoaa palasia mutta ei minkäänlaista ”kokonaisuutta”.

Éric Vuillard

Hän ei liioin nimeä lähteitään, joista kuitenkin jättää kutsuvia jälkiä sinne tänne. Lukija selvittäköön ne itse.

Vuillardin historiakäsitys, jos sellaisesta nyt voi puhua, ei noudata vakiintuneita ”narratiiveja”. Aihepiiriä lähestytään vapaasti valikoiden, retoriikka edellä.

Asiasta ja aikakaudesta leikataan nopeasti toiseen, kertovasta esityksestä esseeseen, korkeasta tyylistä karkeisiin letkautuksiin. Sarkastiset purkaukset kääntyvät pakahtuneen emotionaalisiin kuviin tai sulavat lyyriseksi proosaksi. Näin kertoja alistaa tarinat täydelliseen hallintaansa.

Kirjailijan vapaa ja provokatiivinen esitystapa ei kuitenkaan leijaile kirjallisessa tyhjiössä. Kaiken takaa loistaa kaksi ranskalaisen kirjallisuuden klassista traditiota: ihmisluonnon tutkimus ja filosofinen kertomus.

Kongo käynnistyy vuonna 1884 Berliinistä Radziwillin palatsista, jonne kansleri Otto von Bismarck on kutsunut eurooppalaisten valtioiden arvovaltaisia edustajia. Kokouksen päämäärä on kirkas: Afrikan markkina, ja sen valtavat raaka-aineresurssit on jaettava, mielellään sulassa sovussa.

Kokous päättyy seuraavana vuonna julkilausumaan orjatyövoiman vastustamisesta. ”Se oli muotia.”

Kartalle piirrellään rajoja, ja kokous siirtyy nopeasti käsittelemään yksinomaan Kongoa. Kuningas Leopold haluaa ostaa lasihelmillä ja kangaspakoilla Kongosta valtavat maa-alueet omin tarpeisiinsa. Eurooppalaisella hallitsijalla piti olla siirtomaita. Sekin oli muotia.

Berliinin kokous on Vuillardin tyypillinen avainnäytelmä, ratkaisevan käänteen tai päätöksen synnyttävä valtaapitävien tapaaminen, jossa tehdyt päätökset käynnistävät laajan historiallisen tapahtumavyyhdin. Tarinoissa seurataan päätösten ”jalkautumista”.

Kokouksen onnistuminen edellyttää huolellisesta valmistelua. Leopold järjesti muutamia vuosia aikaisemmin maantieteilijöille hulppean kansainvälisen kongressin. Filantrooppisen Afrikka-yhdistyksen nimissä ja sampanjalla marinoiduilla illallisilla myydään hyödyllisille idiooteille ajatus Afrikan markkina-alueen täysimääräisestä hyödyntämisestä.

Kongo-kokouksen osallistujia, aikakauden VIP-osastoa, Vuillard esittelee Voltairen Candiden hengessä: herrat elävät, totisesti, kaikista mahdollisista maailmoista parhaimmassa. Sieltä, loistokkaista linnoista ja ylellisistä privilegioista, laskeudutaan Afrikkaan, ryöväyshankkeen keskijohtoon, likaisen työn tekijöihin, joiden hallintokoneisto rajautuu ”muutamaan kivääriin ja jokuseen tilikirjaan”.

Leopoldin tuloksentekijöiden Henry Morton Stanleyn ja Leon Fiévezin johdolla purjehditaan Kongon viidakkoon, liejun ja mudan, alistamisen, murhaamisen ja ryöstelyn maailmaan, jota Joseph Conrad kuvasi romaanissaan Pimeyden sydän (1900) toistamalla yhtä sanaa: ”Kauhu, kauhu!”

Tarina päättyy julmimman alistajan, Fiévezin paluuseen Eurooppaan, Brysselin laitamille, jonne Vuillard kuljettaa alennustilassa olevan julmurin kuolemaan ja saattelee hänet lopulta Danten seitsemänteen piiriin.

Köyhien sodassa Vuillardin katse liikkuu matalalla, kansan parissa. Tarina alkaa Thomas Müntzerin (1490–1525) isän hirttämisestä. Tapahtuma välittyy 11-vuotiaan pojan näkökulmasta. Lapsen järkytys kiteytyy kuvaan: ”Silloin kaikki oli roihahtanut liekkeihin. Tammet, niityt, joet, pientareen matara, kirkko kaikki.”

Isän väkivaltainen kuolema on pikkupojan perustava kokemus. Viisitoistavuotiaana Thomas perustaa salaisen liiton, joka vastustaa Magdeburgin arkkipiispaa ja Rooman kirkkoa. Pojan muistiin on porautunut pysyvästi isän ruumis:

”Minä iloitsin, mutta Jumalan yhteyteen pääsee vain hirvittävien kärsimysten ja epätoivon kautta.”

Raamattua kirjaimellisesti lukeva Müntzer on kiivailija, jota kuunnellaan. Hän vastaa köyhälistön ikuiseen ihmettelyyn: miksi Jumala tarvitsee kirkon loistoa, pappien yletöntä ylellisyyttä?

Kysymys leviää tulen lailla kaikkialle Eurooppaan. Paavin bullat sinkoilevat, kun ”tasa-arvopuppu” leviää vaarallisesti. Vuillard seuraa talonpoikien väkivaltaista nousua 1500-luvun Böömissä ja pari sataa vuotta aikaisemmin Englannissa.

Kun ruhtinaat pääsevät lopulta maksamaan takaisin, jälki on kauheaa.

Kapinaa johtava Müntzer tapaa isänsä kohtalon laskiessaan päänsä pyövelin pölkylle. Silminnäkijän tavoin Vuillard seuraa henkihieveriin kidutetun miehen viimeisiä hetkiä sääliä tuntien:

”Miten pieni onkaan ihminen, miten hauras ja väkivaltainen, oikukas ja ankara, tarmokas ja ahdistusta täynnä.”