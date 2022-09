Galleria Sinnen näyttely tuo mieleen nykytaidetapahtuma Documentan yhteisölliset kollektiivit.

Karina Griffith, Giovanna Esposito Yussif ja Jaana Kokko: Coming to terms 2.10. saakka galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Karina Griffithin, Giovanna Esposito Yussifin ja Jaana Kokon näyttely Coming to terms yhdistää teoriaa rentoon oleskeluun. Galleria Sinnen suurten ikkunoiden eteen on ripustettu oranssi riippumatto, jossa loikoilevalle tarjotaan lukemistoksi mustaa feminismiä ja elokuvateoriaa bell hooksin, Audre Lorden ja Tina M. Camptin esseinä.

Näyttelyn teokset lähestyvät elokuvaa eri tavoin. Gallerian keskivaiheilla olevassa vitriinipöydässä on Griffithin valmistamia ”taskuelokuvia” ghanalaisen King Ampawn filmistä They Call it Love (1972). Katosta on ripustettu Jaana Kokon seinävaatteen muotoon ompelema Käsikirjoitus Mansikkapaikaksi (2022).

Ingmar Bergmanin elokuvalta nimensä lainannut seinävaate vaikuttaa välittävän sukupolvitarinaa, joka kertoo emotionaalisen tyhjyyden ja petoksen sijaan kotiseudulle juurtumisesta ja ylisukupolvisesta kiintymyksestä.

Coming to terms muistuttaa hengeltään nykytaiteen kansainvälisiä tuulia. Visuaalisen häikäisemisen sijaan näyttelyssä pyritään yhteisöllisyyteen, jakamiseen ja teosten taustalla olevien prosessien dokumentoimiseen.

Samankaltainen pohjavire on muun muassa Saksan Kasselissa parhaillaan esillä olevassa Documenta 15:ssa.

Maailman suurimpiin kuuluvassa nykytaidetapahtumassa on mukana kollektiiveja, jotka käsittelevät näyttelyssä jakamisen kokemuksia ja yhteisöllisyyttä.

Kollektiivit ovat tuottaneet Documentaan yllättävän yhtenäisen näyttelykokonaisuuden, mikä synnyttää vaikutelman jakartalaisen Ruangrupa-kuraattoriryhmän vahvasta roolista taiteellisessa prosessissa.

Myös Coming to terms -näyttelyn kuraattori Giovanna Esposito Yussif on hitsautunut taiteellisen työryhmän jäseneksi siinä määrin, että hänet on nostettu taiteilijoiden rinnalle yhdeksi tekijänimeksi.

Karina Griffith, Proposal #1: Intrude, 2022.

Coming to terms -näyttelyn punainen lanka, ahdistavaksi koetun elokuvallisen historiankirjoituksen korjaaminen, konkretisoituu Karina Griffithin teosparissa Proposal #1: Intrude (2022) ja Proposal #2: Obtrude (2022). Teokset käsittelevät vuoden 1993 Oberhausenin elokuvafestivaalin sarjaa, joka esitteli eurooppalaista mustaa elokuvaa, mutta ei sisältänyt yhdenkään mustan saksalaisen ohjaajan teosta.

Griffithin praktiikassa elokuvasarja edustaa historiankirjoitusta, johon voidaan yrittää vaikuttaa.

Griffith ehdottaakin Oberhausenille sarjan päivitettyä versiota, jossa on mukana myös mustia saksalaisia ohjaajia.

Lue lisää: Näissä näyttelyissä kannattaa nyt käydä: Viikonlopun suosituksissa muun muassa Kuvataideakatemian kandit ja Robert Kennedyn viimeinen matka