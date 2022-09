Okean Elzyn keikan järjestäjät lahjoittivat yhteensä 400 lippua Ukrainan avustuskeskukselle jaettavaksi sodan jaloista paenneille ukrainalaisille.

Syyskuinen maanantai-ilta Helsingin Kulttuuritalon edustalla on tunnelmaltaan sillä tavalla odottava kuin ennen suositun bändin keikkaa tapaa olla. Ihmiset parveilevat pienissä ryhmissä, näpräävät puhelimiaan ja rupattelevat.

Tavanomaisesta keikkaa odottelevasta yleisöstä ihmisjoukon erottaa se, että monet ovat sitoneet Ukrainan lipun viitakseen.

Kulttuuritalolla esiintyi maanantaina Ukrainan suurin ja suosituin bändin Okean Elzy. Bändi esiintyy kulttuuritalolla yhteensä kahtena iltana. Keikat ovat osa yhtyeen Eurooppaa kiertävää Apua Ukrainaan -kiertuetta.

Okean Elzy on perustettu Lvivissä vuonna 1994. Bändi on kotimaassa valtavan suosittu. Vuonna 2014 sen 20-vuotisjuhlakonserttiin osallistui Kiovan olympiastadionilla 70 000 ihmistä ja sitä on tituleerattu esimerkiksi idän U2:ksi. Vaikka laulujen sanoitukset ovat ukrainaksi, on bändi niittänyt suosiota myös maailmalla. Suomessa Okean Elzy on esiintynyt viimeksi vuonna 2014 The Circuksen loppuunmyydyssä konsertissa.

Bändin musiikissa slaavilainen kansanperinne ja länsieurooppalainen voimallinen rockmelodia yhdistyvät toisinaan tahtomattaankin kantaaottaviksi kappaleiksi. Okean Elzyn perustaja ja laulaja Svjatoslav Vakartšuk on sanonut, että joskus parisuhteistakin kertovia kappaleita on tulkittu poliittisesti.

Se lienee johtuvan osittain siitä, että bändi on ilmaissut poliittisia kantojaan pitkän aikaa kuuluvasti. Aikaisemmin Vakartšuk on toppuutellut bändin poliittisuutta, mutta hyökkäyssodan aikana laulaja on värvätty rintamalle propaganda-aseeksi soittamaan akustisia keikkoja. Koko yhtye on vastustanut Venäjän hyökkäyssotaa kovin sanoin.

Esiintyminen Helsingin Kulttuuritalolla osuu Venäjän hyökkäyssodan kannalta merkittävään ajankohtaan.

Ukrainan on kerrottu viime viikolla edenneen Koillis-Ukrainan rintamalla. Arvioiden mukaan Venäjän miehittämiä alueita on vapautettu noin 3 000 neliökilometrin verran Harkovan kaupungista itään. Venäjän miehittämistä kaupungeista on vapautettu ainakin Izjum sekä Kupjansk.

Lisäksi maanantain aikana myös eteläisestä Ukrainasta alkoi tihkua varmistamattomia tietoja onnistumisista. Ukrainan eteläisen sotilaspiirin tiedottajan Natalija Humenjukin mukaan Ukrainan asevoimat olisivat vapauttaneet noin 500 neliökilometrin verran alueita Etelä-Ukrainassa.

Keikan promoottori Tomi Lindblom kertoo, että järjestäjät ovat lahjoittaneet Helsingissä toimivalle Ukrainan avustuskeskukselle yhteensä 400 lippua jaettavaksi sodan jaloista Suomeen paenneille ukrainalaisille. Alun perin lippuja lahjoitettiin 50 kappaletta, mutta suuren kysynnän vuoksi määrää päätettiin lisätä.

Avustuskeskuksen johtajan, pakolaiskoordinaattori Elizabeth Harjunpää on saapunut kulttuuritalolle. Harjunpään mukaan on hienoa, että Okean Elzy saatiin Suomeen esiintymään.

”Elämä pakolaisena voi olla valtavan yksinäistä. Konsertissa ukrainalaiset voivat kokoontua yhteen ja kuulemaan äidinkieltään, se on äärimmäisen tärkeää.”

Harjunpää on kuunnellut Okean Elzyn musiikkia pitkään ja ollut heidän keikallaan myös vuonna 2014, kun yhtye edellisen kerran vieraili Suomessa.

Hänen mukaansa on kiintoisaa, miten osuvasti yhtyeen sanoitukset kertovat Ukrainan tilanteesta ja sodasta, vaikka ne on kirjoitettu jo ennen Venäjän hyökkäystä.

Hyökkäyssodan tilanteesta riippuen laulujen kuunteleminen on ollut Harjunpään mukaan yhtäältä kivuliasta ja toisaalta rohkaisevaa ja voimaannuttavaa. Harjunpään mukaan juuri nyt se tuntuu voimaannuttavalta.

Ukrainan sotilasjoukkojen viime viikkojen etenemistä on toki pidetty hienona asiana, mutta pakolaisten ja avustuskeskuksen arjessa se on näkynyt enimmäkseen huolena ja suruna. Sotamenestyksellä on kova hinta.

”Aivan jokainen tunteen jonkun, joka on nyt rintamalla sotimassa”, Harjunpää sanoo.

Siksi on hänen mukaansa hienoa, että tilaa tehdään myös ilolle.

Ukrainalaisten avustuskeskuksen johtajan, pakolaiskoordinaattori Elizabeth Harjunpään mukaan on hienoa, että keikka tuo ukrainalaiset yhteen.

Anna Rabtševska on saapunut Kulttuuritalolle äitinsä Lina Rabtševskan kanssa.

Anna Rabtševska ei ole aikaisemmin käynyt Okean Elzyn keikoilla, mutta musiikki on silti tuttua.

”Ne ovat kappaleita, joita olen kuunnellut huoneessani Mariupolissa ennen hyökkäystä. Ne muistuttavat rauhan ajasta ja kodistani Ukrainasta, vaikka Suomi onkin nyt toinen kotini.”

Anna Rabtševska sanoo, että on hienoa nähdä keikalla myös muita tuntemattomia ukrainalaisia, jotka puhuvat samaa äidinkieltä.

”Olen onnellinen nähdessäni heidän olevan iloisia ja hengissä”, Rabtševska sanoo.

Anna Rabtševska (oik.) ja äitinsä Lina Rabtševska odottelivat Okean Elzyn keikan alkamista Helsingin Kulttuuritalon edustalla.

Ukrainassa syntynyt Olga Jeganova on saapunut keikalle poikaystävänsä Ville Kumpulaisen kanssa. Jeganova on muuttanut Suomeen kaksivuotiaana ja asunut täällä koko elämänsä. Okean Elzyn musiikkia hän on silti kuunnellut paljon.

”Bändi on todella suosittu ja edustaa hyvin ukrainalaista kulttuuria, rock-musiikissa kuuluu vaikutteita kansallismusiikista.”

Jeganovan mukaan Okian Elzyn kappaleiden sanoitukset ovat saaneet hyökkäyssodan myötä entistä voimakkaamman merkityksen.

”Kappaleissa lauletaan paljon kodista ja maasta ja siitä, mitä tarkoittaa olla ukrainalainen. Monet sanoituksista aukenevat vielä paremmin nykyisen tilanteen kautta vaikka ne eivät välttämättä olekaan sillä kulmalla kirjoitettu.”

Olga Jeganova ja poikaystävä Ville Kumpulainen odottivat konsertin alkua valmiina eturivissä.

Suurin osa Okean Elzyn Helsingin maanantai-illan konsertin yleisöstä oli eri ikäisiä ukrainalaisia lapsista, nuoriin ja vanhuksiin. Tunnelma oli varsin tiivis, pohjattoman surun ja hetkellisen ilon ja helpotuksen yhdistävä keitos.

Ensimmäiset Ukrainan kannatushuudot kajahtivat ilmoille, kun yleisöä vielä valui saliin.

Yleisön reaktiot todistivat bändin valtavan suosion. Ihmiset ottivat yhtyeen vastaan raikuvin suosionosoituksin ja lauloivat mukana sanasta sanaan keikan alusta aina kolmannen encoren loppuun.

Kappaleissa todella oli voimaa, joka tarttui yleisöön ja yhdisti toisilleen tuntemattomia ukrainalaisia aivan konkreettisesti: Keikan loppupuolella ihmiset tarttuivat toisiaan käsistä, muodostivat piirin ja tanssivat yhdessä.

Oli vaikea muistaa, että suurin osa joukosta oli toisilleen tuntemattomia. Vain yhteinen asia yhdisti.