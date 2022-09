Edward Snowden -dokumentistaan tunnettu Poitras käsittelee uudessa dokumentissaan opioideilla rikastuneen Sackler-perheen taidekytköksiä.

dokumentaristi Laura Poitrasin elokuva All the Beauty and the Bloodshed palkittiin lauantaina Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnolla, Kultaisella leijonalla. Dokumentti seuraa valokuvataiteilija Nan Goldinin kampanjaa, jossa hän kyseenalaistaa opioidipohjaisilla lääkkeillä rikastuneen Sacklerin perheen ja taidemaailman kytköksiä.

Itsekin oxycontin-kipulääkkeestä riippuvaiseksi tullut Goldin on vuodesta 2017 pyrkinyt saamaan Purdue Pharma -lääkeyhtiön omistavan Sacklerin perheen vastuuseen osuudestaan opioidikriisiin, kertoo muun muassa The Guardian. Erityisesti Goldin on tehnyt näkyväksi lahjoituksia, joita Sacklerit ovat tehneet museoille ja muille kulttuurilaitoksille parantaakseen imagoaan.

Goldin on järjestänyt näkyviä mielenosoituksia muun muassa New Yorkin Guggenheim- ja Metropolitan-museoissa. Se on saanut Lontoon Tate-museoryhmän poistamaan Sackler-sponsorilaatat museoistaan ja kieltäytymään lisälahjoituksista.

Poitras tunnetaan entuudestaan Edward Snowdenia käsitelleestä dokumentistaan Citizenfour, joka voitti parhaan dokumenttielokuvan Oscar-palkinnon. Helsingin Sanomat haastatteli Poitrasia Citizenfourista vuonna 2015.

Lauantain palkintotilaisuudessa Poitras kiitti Venetsian tuomaristoa siitä, että he tunnistivat ”dokumentin olevan elokuvaa”. All the Beauty and the Bloodshed tulee kansainväliseen levitykseen syksyllä. Suomen ensi-illasta ei toistaiseksi ole tietoa.

Hopeisen leijonan sai ranskalainen Alice Diop elokuvasta Saint Omer, jossa nuori kirjailija tarkkailee lapsenmurhasta syytetyn naisen oikeudenkäyntiä.

Näyttelijäpalkinnot menivät Cate Blanchettille ja Colin Farrellille. Farrell palkittiin roolistaan elokuvassa The Banshees of Inisherin, joka nähdään yhtenä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin gaalaelokuvista.

Parhaan ohjaajan hopealeijonan sai Luca Guadagnino ”kannibaaliromanssista” Bones and All.