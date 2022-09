Miksi ihminen sarjamurhaa? Yksi syy voi olla se, että sarjamurhaaja on kärsinyt vakavasta päävammasta, kertoo tuore tietokirja

Sarjamurhaajat vaihtelevat metodejaan, kirjoittaa Peter Vronsky amerikkalaisia sarjamurhaajia käsittelevässä teoksessaan.

Tietokirja

Peter Vronsky: Amerikkalaiset sarjamurhaajat: synkimmät vuodet 1950–2000 (American Serial Killers). Suom. Lauri Sallamo ja Heidi Tihveräinen. Tammi. 440 s.

Sarjamurhaajat ovat nykypäivän vampyyreja ja ihmissusia.

Vertaus sisältyy Peter Vronskyn laajaan ja asialliseen teokseen Amerikkalaiset sarjamurhaajat: synkimmät vuodet 1950–2000. Teos esittelee amerikkalaisia sarjamurhaajia ja pohtii sarjamurhaamisen taustoja. Mukana on niin verta kuin kriminologiaa, niin väkivaltaa kuin yhteiskunta-analyysia.

Kirjassa esitellyn mainion jaottelun mukaan vampyyreissa ja ihmissusissa voi nähdä kaksi sarjamurhaajan tyyppiä.

Vampyyrimaiset sarjamurhaajat ovat järjestelmällisiä: he valikoivat uhrin tarkasti ja voivat suostutella tämän kutsumaan itsensä kylään. Ihmissusimaiset sarjamurhaajat taas ovat epäjärjestelmällisiä: he hyökkäävät satunnaisen uhrin kimppuun yllättäen ja impulsiivisesti.

Toisin kuin vampyyrit ja ihmissudet, sarjamurhaajat ovat valitettavan todellisia. Kummankin sarjamurhaajatyypin tekoja esitellään teoksen monissa tapauskertomuksissa yksityiskohtaisesti.

Kirjassa käytetään sarjamurhaaja-sanaa siten kuin se yleisimmin käsitetään eli viittaamaan ihmiseen, joka saa murhaamisesta seksuaalista nautintoa. Hyödyn tai riidan vuoksi murhanneet rajautuvat pois, samoin palkkamurhaajat, sotilaat ja kouluampujat.

Sarjamurhaaja on rikollisen kategoria. Emme puhu vastaavalla tavalla veropetoksen tekijöistä tai pahoinpitelijöistä omana rikollisen luokkanaan. Termi serial killer yleistyi Yhdysvalloissa 1980-luvulla ja termi sarjamurhaaja Suomessa 1990-luvulla.

Yksi vedenjakaja oli menestyselokuva Uhrilampaat (1991). Sen jälkeen sarjamurhaajia alkoi näkyä elokuvissa, tv-sarjoissa, kirjoissa, jopa t-paidoissa. Sarjamurhaajista ja heidän profiloijistaan tuli yleisesti tunnettuja hahmoja, niin kuin cowboysta tai yksityisetsivistä aikoinaan.

1990-luku teki sarjamurhaajista kuuluisia, mutta samoihin aikoihin sarjamurhaajien määrä alkoi Yhdysvalloissa kääntyä laskuun, Vronsky kertoo. Yksittäisen tekijän ruumisluvut ovat myös 2000-luvulla olleet huomattavasti pienempiä kuin 1970-luvulla.

Tämä on Vronskyn mukaan yksi syy siihen, että esimerkiksi Ted Bundysta (35 uhria vuosina 1974–78) tehdään jatkuvasti rikosviihdettä. Uusia yhtä kiinnostavia sarjamurhaajia ei ole ilmaantunut.

Kirjoittajan mukaan tärkeitä syitä sarjamurhaamisen vähenemiseen ovat dna-tutkinta, kaikkialla mukana kulkevat kännykät sekä valvontakameroiden yleistyminen. Kiinni voidaan jäädä jo ensimmäisestä uhrista, jolloin murhaajasta ei tulekaan sarjamurhaajaa.

Aikaisemmin sarjamurhien selviämistä vaikeutti se, että eri Yhdysvaltain piirikunnissa tehtyjä murhia ei osattu kytkeä toisiinsa. Sittemmin järjestelmiä on parannettu.

Teoksen kerronta vaihtelee hurjien tapauskertomusten ja laajempien analyysien välillä. Vronsky kirjoittaa pohdiskelevasti esimerkiksi väkivaltaviihteen ja sodan vaikutuksesta sekä sarjamurhien rituaalisen elementin muutoksista 1900-luvun loppupuolella.

Sarjamurhaajista on kiinnostavaa yleistä sanottavaa. Useampi sarjamurhaaja on kärsinyt lapsena tai nuorena saadusta vakavasta päävammasta. Se on yksi mahdollinen selitys sarjamurhaajien psykopatologialle.

Nykyään tiedetään myös, että sarjamurhaajat miltei poikkeuksetta muuttavat toimintatapojaan. Toisin kuin monissa fiktioissa, metodi ei pysy samana.

Turhan vähälle kirjassa jää pohdiskelu siitä, miten oikeat sarjamurhaajat ottavat vaikutteita sarjamurhaajaelokuvista, -kirjoista ja -uutisista. Eivät sarjamurhaajien kirjeet, rituaalit ja toimintatavat tyhjästä tule.

Vastaavaa kirjaa ei voisi kirjoittaa suomalaisista sarjamurhaajista. Miksi Suomi on ollut sarjamurhaamisen kehitysmaa? Yleinen selitys on se, että potentiaaliset sarjamurhaajat jäävät täällä kiinni ennen kuin ruumiita alkaa kertyä.