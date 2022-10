18. tammikuuta 1953 Helsinki meni sekaisin. Suuri Hollywood-tähti oli saapunut vierailulle, eikä se ollut Suomessa ollenkaan tavallista.

Vierailija oli Gregory Peck. Hän oli 40-luvun aikana noussut nopeasti Yhdysvalloissa suureksi näyttelijänimeksi ja samalla maailmantähdeksi. Peck tunnettiin esimerkiksi Alfred Hitchcockin Noidutun (1945), Elia Kazanin draamaklassikon Hiljaisen sopimuksen (1947) sekä Henry Kingin sotafilmi Ilmojen kotkien (1949) miespääosista.

Oscar-ehdokkuuksia hänelle oli 50-luvulle tultaessa kertynyt jo useita ja ura jatkui komeana.

Suomalaisille Peck oli erityinen myös siksi, että hänen vaimonsa oli suomalaissyntyinen. Yhdysvaltoihin pienenä lapsena perheensä mukana muuttanut Greta Kukkonen ja Peck avioituivat 1942.

Peckin Suomen-vierailulla puoliso ei ollut mukana, ja he erosivat seuraavana vuonna. Suomessa Gregory Peck sai joka tapauksessa beatlemaniamaisen vastaanoton jo lentokentällä.

”Satoihin nousevat kansanjoukot huusivat kurkkunsa käheiksi Seutulassa ja olivat tungeksiessaan vähällä repiä tyynesti harppovan jumaloidun filmisankarin ja suomalaisen Greta Kukkosen aviomiehen napit takista”, Helsingin Sanomien etusivun reportaasissa muun muassa kerrotaan.

Myöhemmin hotelli Vaakunan edessä ”poliisit pitivät jättiläismäisin ponnistuksin ketjua suljettuna, mutta se tahtoi väkisinkin rakoilla puberteetti-ikäisten filmihullujen raivokkaan rynnistyksen edessä”.

Ylen arkistojutusta voi katsoa vanhaa uutisfilmiä vierailusta.

Gregory Peckin vierailu Suomessa 1953 oli valtava mediatapahtuma.

13. syyskuuta 2022 Gregory Peckin ja Greta Kukkosen pojanpoika Ethan Peck istuu hyväntuulisena helsinkiläishotelli Clarionin aulassa.

”Kiva olla Suomessa”, hän sanoo suomeksi.

Kirkuvat fanilaumat eivät nyt piiritä hotellia kuten Vaakunaa 69 vuotta, seitsemän kuukautta ja kolme viikkoa aiemmin. Tämä Peck ei ole ihan isoisänsä veroinen supertähti, ainakaan vielä.

Näyttelijä 38-vuotias Ethan Peck kuitenkin on, ja hänen uransa on juuri nyt nousussa. Pääsyynä siihen on uusi Star Trek: Strange New Worlds -sarja. Peck siinä näyttelee yhtä Star Trek -tieteissaagan ikonisimmista hahmoista, Enterprise-aluksen tiedeupseeri Spockia.

Peck antoi visiitillään pari haastattelua suomalaisille medioille, muttei ollut täällä mainostamassa sarjaansa vaan yksityisellä lomamatkalla. Ja omien sanojensa mukaan ”tutustumassa suomalaisjuuriinsa”.

Mutta puhutaan ensin Peckin työstä.

Peck esitti Spockia jo 2017 alkaneessa Star Trek: Discovery -sarjassa. Siinä hahmo esiintyi kuitenkin vain toisen kauden muutamassa jaksossa. Strange New Worldissa Spock on koko sarjan toinen päähenkilö Anson Mountin esittämän kapteeni Piken ohella.

Strange New Worlds julkaistiin Paramount+-suoratoistopalvelussa huhtikuussa. Siitä tuli nopeasti yksi palvelun suosituimmista sarjoista. Vastaanotto on ollut hyvä myös kriitikoiden taholta. Suomessa sarja on tällä hetkellä katsottavissa SkyShowtime-nimisessä palvelussa.

”Spockin rooli on ehdottomasti suurin saavutukseni näyttelijänä tähän asti. Toivon toki, että pääsen tekemään vielä kaikkea muutakin kiinnostavaa. Mutta vaikka tämä jäisi urani huippukohdaksi, olisin aivan ok asian kanssa.”

Ethan Peck Spockina Star Trek: Strange New Worlds -sarjassa.

Gene Roddenberryn 1960-luvulla luomassa ensimmäisessä Star Trek -sarjassa ja sitä seuranneissa elokuvissa Spockia esitti Leonard Nimoy (1931–2015). Hän henkilöityi rooliin niin vahvasti, että seuraajilla lienee riittänyt paineita. Peck on vasta kolmas näyttelijä, joka Spockia on Star Trekeissä esittänyt; häntä ennen Zachary Quinto nähtiin roolissa kolmessa elokuvassa vuosina 2009–2016.

”Kun kävin koe-esiintymisessä Discoveryä varten, en tiennyt mihin rooliin minua sarjassa kaavailtiin. Kun sain tietää että kyseessä oli Spock – ja sain roolin – olinkin yhtäkkiä aika kauhuissani”, Peck kertoo.

”Mutta kaikki työtoverini sekä Discoveryssä että Strange New Worldissa ovat olleet valtavan kannustavia, olen tuntenut oloni turvalliseksi. Helppoa tämä ei vieläkään ole: monen vuodenkin jälkeen huolehdin ajoittain, että ’en kai vain pilaa tätä ja saa kenkää’.”

Spockin rooli on kaunis, Peck sanoo, kuten koko Star Trek -saaga.

”Sen sanoma on jotenkin erityisen hieno. Se kertoo esimerkiksi erilaisuuden hyväksymisen, uteliaisuuden, tieteeseen perustuvan tutkimuksen tärkeydestä. Viesti, jota nykymaailma tarvitsee.”

Peck sanoo olleensa lapsesta asti suuri tieteiskirjallisuuden ystävä. Hän luettelee alan klassikkonimiä Isaac Asimovista Arthur C. Clarkeen ja Robert Heinleiniin. Nyt menossa on kuulemma Larry Nivenin Rengasmaailma-kirjasarja.

Star Trek -sarjat eivät kuitenkaan ”osuneet hänen tutkaansa” vielä nuoruudessa, eikä hän tuntenut sen maailmaa kovin hyvin ennen Discovery-sarjan kiinnitystään.

”Mutta sen jälkeen minusta on kyllä tullut Star Trek -nörtti.”

Number One (Rebecca Romijn), Pike (Anson Mount) ja Spock (Peck) Strange New Worldsissa.

Los Angelesissa syntynyt Peck on näytellyt elokuvissa ja tv-sarjoissa lapsesta asti. Jo parikymppisenä hän sai pääroolin 10 Things I Hate About You -sarjasta (2009), joka kuitenkin lopetettiin yhden kauden jälkeen. Elokuvapuolella hän on ollut pääosissa lähinnä pienen budjetin kauhuelokuvissa.

”Aloin käydä koekuvauksissa seitsemän-kahdeksanvuotiaana. Näytteleminen tuntui minusta hyvältä, tunsin että minulla oli siihen oikeanlainen asenne. Samaan aikaan vietin kuitenkin tavallista elämää, urheilin ja kävin koulussa.”

”30 vuotta täytettyäni aloitin pienen itsetutkiskelun. En oikein saanut kunnon rooleja eikä töitä ollut. Päätin, että nyt minun täytyy vain yrittää kaikkeni, hankkia uudet edustajat ja laittaa kaikkeni peliin edetäkseni. Siitä eteenpäin kaikki tuntuu menneen paremmin”, Peck kertoo.

Peckillä oli äskettäin esimerkiksi pieni mutta näkyvä elokuvarooli George Clooneyn ohjaamassa ja tähdittämässä ison budjetin Netflix-scifielokuvassa The Midnight Sky (2020). Siinä hän esitti Clooneyn hahmoa nuorena. Clooney valitsi hänet rooliin itse.

”Oli sekin hullua. Olin New Yorkissa baarissa kaverini kanssa, kun managerini soitti ja sanoi ’George Clooney haluaa sinut, tapaat hänet parin viikon päästä”, Peck muistelee.

Strange New Worldsin toinen kauden kuvaukset loppuivat Peckin mukaan pari kuukautta sitten. Kolmaskin kausi on toiveissa, mutta siitä ei ole vielä varmuutta.

Nyt näyttelijän kalenteri joka tapauksessa antoi hänelle aikaa vierailla Suomessa ensimmäistä kertaa.

Hän ei ollut matkalla yksin. Mukana oli isä Stephen Peck, yksi Gregory Peckin ja Greta Kukkosen kolmesta lapsesta. Isälle Suomi oli jo ennestään tuttu, sillä hän on ollut täällä jo 1980-luvun lopulla tekemässä dokumenttielokuvaa. Stephen Peckin ohjaama, Vietnamin ja Afganistanin sodan veteraaneista kertova Soturin sydän (1989) on suomalainen tuotanto.

”Ajattelin, ettei isäni tästä enää nuorene ja minä halusin vierailla ensi kerran Suomessa juuri hänen kanssaan. Hänhän on Gretan poikana puoliksi suomalainen”, Peck kertoo.

”Meillä on täällä sukulaisia ja he ovat olleet äärimmäisen vieraanvaraisia.”

Greta Peck, o.s. Kukkonen, kuoli Kaliforniassa vuonna 2008. Kuvassa hän pitelee pojanpoikansa Ethanin kuvaa vuonna 2003.

Siitä alkaakin pitkä Suomi-hehkutus. Käy ilmi, että Peck tietää Suomesta yllättävän paljon. Hänen puheessaan pulpahtelee vähän väliä triviaa Suomen historiasta, ihmisten ja paikkojen nimiä, suomenkielisiä sanoja.

”Tiesitkö, että isoäitini syntyi Helsingin rautatieasemalla, ennen kuin nykyinen Eliel Saarisen suunnittelema asema rakennettiin”?

Greta Kukkonen tosiaan syntyi 1911 ja Saarisen asemarakennusta alettiin rakentaa 1912.

”Oli mahtavaa jutella täällä serkkujeni kanssa, jotka olivat viettäneet isoäidin kanssa aikaa Suomessa. Kuinka he esimerkiksi majoittuivat mökille Päijänne-järven rannalla”, hän sanoo, järven nimen lähes oikein lausuen.

”Näin järven nyt itsekin. Oh my gosh, miten kaunis se oli. Onhan meillä järviä Kaliforniassakin, mutta ei mitään tuollaista. Niin kirkas ja turmeltumaton, metsien ympäröimä... En malta odottaa, että pääsen takaisin sinne.”

Suomen kielikin Peckiä kiehtoo. Kirjatoukkana hän tiesi jo etukäteen esimerkiksi sen, että J. R. R Tolkien käytti suomen kieltä tarinoidensa haltiakielen pohjana. Täällä käydessään hän taas törmäsi nimeen ”Härkönen” ja se taas toi heti mieleen Dyynin.

”Siinähän yhden hahmon nimi on Harkonnen. Ja täällä se on ihan tavallinen suomalainen nimi!”

”Ja suomalainen muotoilu! Niin yksinkertaista ja toimivaa, hyvin suunniteltua ja käytännöllistä. Rakastan juuri tällaista estetiikkaa. Kävin täällä eräässä design-liikkeessä, mikä sen nimi olikaan… Artek? Oh my gosh. Muutin juuri uuteen asuntoon Los Angelesissa ja aion todellakin hankkia sinne Artekin esineitä. Alvar Aalto…”

Ethan Peck ihastui Suomi-visiitillään muun muassa Päijänteeseen ja Artekiin.

Kaiken kaikkiaan Peck toivoo tämän olevan vain ensimmäinen hänen monista tulevista Suomi-vierailuistaan.

”Seuraavalla kerralla haluan ehdottomasti päästä jääkiekko-otteluun. Eikös Suomi voittanut tänä vuonna jääkiekon mm-kisoissa kultaa?”

Kyllä voitti. Ja aina kun se tapahtuu, ihmiset lähtevät kaduille juhlimaan ja… Ei tarvitse jatkaa pidemmälle, Peck tietää jo tämänkin.

”Eikös Helsingin keskustassa ole se suihkulähde johon ihmiset menevät silloin uimaan?”