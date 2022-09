Palkitussa tanskalaissarjassa tarkkaillaan rajat ylittävää rikollisuutta – The Eaglen aikaan ”Tanskan televisio-ihme” oli vasta idullaan

Sarja on toinen itsenäinen teos trilogiasta, johon kuuluvat Murhakomissio ja Henkivartijat.

Tanskan yleisradio DR on tuottanut jo pitkään parhaita pohjoismaisia televisiosarjoja – mitattiin parhautta sitten katsojamäärillä, kansainvälisillä palkinnoilla ja vaikutuksella tai jopa esikuvallisuudella.

Millaisia sarjoja muualla olisikaan tehty ilman Rikoksen rikospoliisia Sarah Lundia, Vallan linnakkeen pääministeriä Birgitte Nyborgia ja Sillan rikospoliisia Saga Norénia?

Tanskalainen The Eagle (2004–2006) tarjoaa nyt muistumia ajasta, jolloin ”Tanskan televisio-ihme” oli vasta idullaan. Sitä edeltänyt Murhakomissio (2000–2004) oli voittanut ensimmäisenä tanskalaisena televisio-alan Oscariksi kutsutun Emmy-palkinnon 2002, ja heti seuraavana vuonna palkinnon sai puoliromanttinen parisuhdesarja Nikolaj ja Julie.

Ja vuonna 2005 myös The Eagle – alkuperäiseltä nimeltään Ørnen – sai Emmyn.

Se oli sarjan kirjoittajaparille jo toinen, sillä Mai Brostrøm ja Peter Thorsboe olivat sepittäneet myös Murhakomission ja tulivat luomaan vielä neljännen tanskalaisen Emmy-voittajan, sarjan Henkivartijat (2009–2010).

Sarjassa The Eagle harjoitetaan paljon pohjoismaista yhteistyötä. Sen merkiksi tanskalaiset rikoskomisario Hallgrímsson (Jens Albinus, oik.) ja apulaispoliisipäällikkö Wied (Marina Bouras) poikkeavat heti toisessa jaksossa Göteborgiin.

Kolmen tuotantokauden ja 24 jakson The Eagle avautuu parhaiten juuri osana tätä itsenäisten rikossarjojen trilogiaa. Jokaisen jatkuvajuonisen ja monitasoisen sarjan toiminnallisessa ytimessä ovat erikoisosaajien erikoisjoukot.

The Eaglessa se on juuri perustettu poliisiyksikkö, joka tutkii valtiorajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta – ei mikään uusi huolenaihe Pohjoismaissa 2004, mutta taatusti ajankohtaisempi nyt. Ja kas, heti ensimmäisissä jaksoissa tapahtumat kiertyvät entisen kylmäverisen KGB-agentin sekä etsintäkuulutetun venäläisen oligarkin ympärille.

Sarjan nimihahmoksi nostettu Eagle on nelikymppinen, puoliksi islantilainen rikoskomisario Hallgrímur Örn Hallgrímsson (Jens Albinus), joka ryhtyy tanskalaisen erikoisyksikön johtajaksi vastahakoisesti. Häntä painaa – poliisisarjoissa jo tutuksi tullut – menneisyyden trauma, ja kaiken lisäksi hän on valtavan vastuuntuntoisena huono kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Albinuksen sympaattiseksi hahmottelema humanistinen Hallgrímur Örn ei silti ole mikään kärsijä.

Sarjan ensimmäisellä kaudella paljon poliisityötä teettää Tanskassa kulttuuriattaseana työskennellyt venäläinen Sergei (Thomas W. Gabrielsson), joka ei kaihda todella kovia keinoja.

The Eaglen lähtökohta, rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus, on tarjonnut oivan mallin rahoitukselle, ja tuotantoon ovat osallistuneet myös saksalainen ZDF sekä Islannin, Norjan ja Ruotsin yleisradiot.

Vain Suomi puuttuu, vaikka monikielisen sarjan suunnitelmassa aikoinaan toivottiin, että sitä olisi kuvattu Tanskan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Saksan lisäksi myös Suomessa.

The Eagle, C More.