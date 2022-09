Maan alla tamperelaisella teollisuusalueella on kaikessa hiljaisuudessa kuvattu miljoonabudjetin elokuvaa

Tampereelle ruotsalaisen katastrofi- ja perhe-elokuvan Abyssin tuotantoryhmän houkuttelivat muun muassa tuotantokannustimet ja se, että kaupungin maine elokuvakaupunkina on nyt hyvä.

Sandvikin testikaivokseen Tampereen Myllypuroon on louhittu noin 6 kilometriä käytäviä uuden kaivosteknologian testaamista varten. Tuottaja Joakim Hanssonin mukaan testikaivos sopi Kiirunaan sijoittuvan elokuvan kuvauksiin paremmin kuin oikea rautamalmikaivos.

Tuottaja Joakim Hansson astelee elokuun helteessä Sandvikin tehdasalueella Tampereen Myllypurossa shortseissa, t-paidassa ja sandaaleissa. Hän vastailee puhelimeen ja käy välillä Teams-kokouksissa kuormalavojen varjossa.

Ympärillä häärii noin 45-henkinen porukka kuvausryhmää varusteliiveissä ja reisitaskuhousuissa sekä näyttelijöitä ja ekstroja, jotka tekevät pieniä vuorosanattomia sivurooleja.

Kuvausryhmä rakentaa juuri asfaltille raiteita kamera-ajoa varten. Taustalla kohoaa rinne. Siihen sukeltaa leveä ajoramppi Sandvikin testikaivoksen sisuksiin. Meneillään ovat ruotsalaisen Abyss-elokuvan kuvaukset.

Abyss sijoittuu Kiirunaan Pohjois-Ruotsiin, jossa kokonaista kaupunkia siirretään juuri uuteen paikkaan pitkään jatkuneen kaivostoiminnan aiheuttamien vajoamien vuoksi. Operaatio kestää vuosia ja maksaa miljardeja.

Elokuvassa kaivoksen osa romahtaa ja sinne jää loukkuun ihmisiä. ”Katastrofielokuvana päätimme markkinoida tätä, mutta se on myös perhe-elokuva”, Hansson sanoo.

Miten ihmeessä pieni kaivos Tampereella päätyy esittämään Pohjois-Ruotsin Kiirunan alueen kaivosjättiläisiä?

Pääsyy on Euroopan suurin rautamalmin tuottaja, Ruotsin valtion omistama LKAB-kaivosyhtiö, josta koko Kiirunan kunta on täysin riippuvainen. ”LKAB ei päästä ketään kaivoksiinsa. Siksi kuvaamme Tampereella”, sanoo tuottaja Hansson.

Miten löysit Tampereen kaivoksen?

”Helpommin kuin luulet. Ihan Google-haulla ’Tampere and mine’, ja täällä ollaan.”

Mikä? Abyss Ruotsalainen Kiirunan kaivosmiljööseen sijoittuva katastrofielokuva. Ruotsiksi Avgrunden. Pääosissa nähdään Tuva Novotny, Peter Franzén ja Kardo Razzazi. Elokuvan tuottaa SF-Studiosin Joakim Hansson ja ohjaa Richard Holm, jonka aiempia ohjauksia ovat muun muassa Johan Falk -elokuvasarjan osat ja tv-sarjat Koneisto, Heder ja Gåsmamman. Tuotantobudjetti on noin 8 miljoonaa euroa eli saman suuruinen kuin Aku Louhimiehen ohjaaman Tuntemattoman sotilaan budjetti. Kuvataan Tampereella, Tukholmassa, Kiirunassa, Brysselissä ja Las Palmasissa. Pääkuvaajana Anssi Leino, osatuottajana Mikko Tenhunen. Ensi-iltansa Avgrunden saa syksyllä 2023 Suomessa ja Ruotsissa. Elokuvalla on myös kansainvälinen levityssopimus.

Abyss-elokuvan tuottaja Joakim Hansson paiskii kuvauksissa töitä Teams-kokouksin, puheluin ja viestein. ”Kehitän koko ajan kahdeksaa eri projektia. Tämä on kuin palapeliä, mutta työskentelen aina mukana kuvauksissa”, Hansson sanoo Sandvikin tehdasalueella Tampereella.

Hanssonia huvittaa, ettei edes hänen suomalainen osatuottajansa Mikko Tenhunen tiennyt mitään Tampereen kaivoksesta. Tenhunen ehdotti ensin kaivoskohtausten kuvaamista pohjoisemmassa Suomessa, mutta niiden sijaintikunnista puuttui tuotannolle se kaikkein tärkein asia.

Hansson naputteli Tampereen hakulauseeseen yksinkertaisesta syystä: rahasta.

Tampereella on elokuvatuotannoille hyvät tuotantokannustimet. Business Finland maksaa Suomessa kuvattaville kansainvälisille elokuvatuotannoille 25 prosenttia kaikesta Suomessa syntyvistä kustannuksista ja Business Tampereen alainen Film Tampere maksaa 10–15 prosenttia lisää Tampereen alueella syntyneistä kuluista.

Lisäksi Tampereen maine elokuvakaupunkina on nyt hyvä, sillä amerikkalaisen Dual-elokuvan kuvaukset kaksi vuotta sitten sujuivat erinomaisesti. Hanssonkin kehuu Tamperetta.

”Tampere kaupunkina on äärimmäisen ystävällinen. Täällä on meille oltu hyvin avuliaita. Tätä ei tapahdu kaikkialla. Esimerkiksi Tukholmassa on todella vaikeaa saada kuvauslupia ja apua kaupungilta.”

Suomen kansainvälisimpiin kuuluva näyttelijä Peter Franzén on juuri astunut Sandvikin rakennuksesta ulos Tuva Novotnyn ja Kardo Razzazin kanssa. Sisällä kuvattiin kaivoksen ohjaushuoneessa tapahtuvaa kohtausta.

”Tämä on kolmiodraama, joka sijoittuu kaivosmiljööseen. Tosi hyvä käsikirjoitus: jännityselokuva, jonka keskiössä on perhedraama”, Franzén sanoo.

Näyttelijät Peter Franzén, Tuva Novotny ja Kardo Razzazi esittävät pääosia Abyss-elokuvassa. Kaivoksessa työskentely oli heille uusi kokemus.

Franzén näyttelee kaivoksen työnjohtajaa. Tämän jutun ilmestyessä hän on kuvauksissa Kiirunassa, jossa kaupunki on jo osin tyhjennetty asukkaista ja palveluista. Kiirunan jälkeen Franzénilla on edessä vielä viisi viikkoa kuvauksia Las Palmasissa Kanariansaarilla. Siellä kuvataan studiossa ja tehdään myös kaivoksen romahtamiskohtaukset. Tampereen testikaivoksessa kuvataan muut elokuvan maanalaiset kohtaukset.

”Alhaalla kaivoksessa työskentely on mahtavaa”, sanoo Tuva Novotny. Hän esittää elokuvassa kaivoksen turvallisuudesta vastaavaa kaivosinsinööriä. Franzénin hahmo on hänen hänen ex-miehensä ja Kardo Razzazi poikaystävä.

”Meidän koulutettiin hyvin kaivoksessa työskentelyyn ja se on ollut todella mielenkiintoista. Rakastin sitä”, Novotny jatkaa.

Sandvikilla jo 15 vuotta työskennellyt Sami Mäkinen huolehti kuvausryhmästä kahden kollegansa kanssa testikaivoksessa. Hän pääsi melkein itsekin elokuvaan mukaan elokuvan fiktiivisen SMC-kaivosyhtiön työntekijänä.

Työnjohtajana oikeasti Sandvikin testikaivoksessa työskentelevä Sami Mäkinen lähtee johdattamaan toimittajaa ja kuvaajaa ramppia pitkin alas kaivokseen. Mäkisellä on aluksi päällään t-paita, jossa lukee SMC, Swedish Mining Corporation. Se on Abyss-elokuvan fiktiivinen kaivosyhtiö.

Taisit esittää juuri jotakin elokuvan sivuhahmoa?

Mäkinen alkaa hytkyä naurusta. ”Joo, olin ohjaushuoneessa kohtauksessa Franzénin kanssa ja se meni hienosti. Sitten ne sanoivat, että sinut täytyy ottaa pois tästä. Kaljusi kiiltää niin paljon. Vieressä oli semmoinen valotolppa. Siinä meni näyttelijänura.”

Mäkinen on työskennellyt Sandvikilla 15 vuotta eri tehtävissä. Hän näyttää meille ensin turvallisuuskoulutusvideon. Sitten puetaan päälle kypärät, suojalasit, turvasaappaat ja suojatakit. Kaulaan otetaan vielä hätäpakkauslaukku ja taskuun turvatagi, joka paikantaa meidät kaivoksessa.

Varusteiden pukemisen jälkeen Mäkinen soittaa asentajaporukalleen ja tarkistaa heidän sijaintinsa kaivoksessa.

Kaivosalalla on käynnissä kilpajuoksu muun muassa siitä, kuka kehittää parhaimmat tekoälyalgoritmeilla ohjautuvat miehittämättömät kaivoslaitteet. Sandvik on panostanut paljon uuden teknologian kehittämiseen ja katsoo tarkkaan, ketä testikaivokseensa päästää ja mitä kukin saa nähdä siellä.

Mäkinenkin varmistaa, etteivät toimittaja ja valokuvaaja näe vilaustakaan siitä, minkä parissa hänen asentajansa testikaivoksessa juuri työskentelevät.

”Käytäviä tänne on louhittu kuutisen kilometriä ja tämä on noin 40 metriä syvä. Pienihän tämä kaivoksena on”, Mäkinen sanoo.

Nämä lohkareet testikaivoksen käytävällä ovat pelkkää lavastetta Abyss-elokuvaa varten. ”Normaalisti meillä ei ole kaivoksen rampeilla mitään tällaista”, Sami Mäkinen näyttää.

Kuvausryhmä on noussut kaivoksesta maan pinnalle edellisenä päivänä. Kuvausten jäljiltä on rampeilla vielä muutama lohkarekasa lavasteena. Mäkinen johdattaa käytävien risteykseen.

”Täällä oli kamera-autot ja valoautot ja tuossa nurkan takana kuvasivat. Kuvausryhmällä oli omat vessat mukana. Muuten olisikin tullut ongelmia, koska emme päästä ketään kulkemaan yksin kaivoksessa.”

Kaivoksesta noustuamme Mäkinen johdattaa meidät kuvausryhmän trailerileiriin tehdasalueella.

Kuvauksissa on mukana vierailupäivänämme 40 sandvikilaista. Leirissä parikymmentä heistä odottelee käskyä kuvauspaikalle elokuvan SMC-yhtiön työasuissa.

”Ne ovat kaikki luonnenäyttelijöitä, käyvät rooliin kuin rooliin”, Mäkinen kehuu.