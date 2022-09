Mikko Järvisen poleeminen radiodokumentti väittää, että 1980-luvulla melkein kaikki oli paremmin.

Helsingin Sanomat julkaisi sattumalta juuri ennen dokumentin ensi-iltaa laajan artikkelin, joka käsitteli bruttokansantuotteen vaihtoehdoiksi kehiteltyjä kehitysmittareita. Ja kappas: sekä aidon kehityksen GPI-indeksin, että kestävän hyvinvoinnin ISEW-indeksin mukaan Suomen hyvinvointi saavutti huippunsa juuri 80-luvulla (HS 4.9.).

Järvinen tuskin on radioteosta tehdessään tuijottanut indeksejä. Hän on nostalgikko ja sattunut elämään lapsuuttaan kyseisellä vuosikymmenellä. Ja haastateltavikseen hän on löytänyt pari impivaaralaista lisää.

Dokumentti on kepeä, ja sen juonnoista ja arkistokatkelmista löytyy paljon ironiaa. Mutta asiaa voi ajatella varsin vakavastikin. Mihin tosiaan katosivat yhteisöllisyys, kohtuullisuus ja kiireettömyys? Ja mitä tuli tilalle? ”Tuhlaamisen ja haluamisen himo”, kuten ohjelmassa esiintyvä Tanja Vuorinen sohaisee.

Haastateltavat muistelevat myös neljän vuosikymmenen takaista tulevaisuudenuskoa. Aika arkaan paikkaan kolahtaa niille, jotka väittävät, että kaikki on paremmin nyt.

