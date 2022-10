Salolaisen Kalle Pettilän isoisä oli jääkärien vääpeli, Sibeliuksen vapaamuurariveli ja Suomen kuuluisin tenori. Hänen jäämistöstään löytyi nyt Sibeliuksen harvinaisia käsikirjoituksia ja paljon muuta ainutlaatuista.

Salo

Puhelin soi ja Kalle Pettilä (s. 1941) esittäytyy.

”Minulla on täällä kotona Jean Sibeliuksen nuotteja käsin kirjoitettuna. Voisitteko tarkistaa, ovatko nämä aitoja.”

Mitenkäs ne nuotit sinne kotiin olisivat joutuneet, kysyy epäluuloinen toimittaja.

”Olen Wäinö Solan tyttärenpoika.”

Wäinö Sola oli 1900-luvun alkupuolen merkittävimpiä suomalaistenoreita, Sibeliuksen lähiystävä sekä vapaamuurariveli.

Heillä oli yhteistyötä esimerkiksi varhaisen Finlandia-sanoituksen ja -sovituksen sekä Siltavahti-laulun valmistumisessa.

Saan pian sähköpostitse muutamia valokuvia kokoelmasta: Finlandiaa ja Siltavahtia, Sibeliuksen käsialalla!

Ja siksi lähdemme valokuvaajan kanssa Saloon Kalle Pettilän kotiin.

Jean Sibelius taipui vuonna 1938 lopulta tekemään Finlandia-hymnin sovituksia laulajille. Kuvassa vanhenevan säveltäjän vapisevaa käsialaa.

Taivas varjele mitä sieltä tulee! Olohuoneen pöydälle nostetaan aarre toisensa jälkeen.

Tuossa on vanhan Sibeliuksen tärisevällä käsialalla kirjoitettu Finlandia-hymnin luonnos As-duurissa laulajille.

Alla lukee ”kvartetin ensimmäinen luonnos” vaikka siihen ei voi täysin luottaa. Säveltäjä teki tuollaisia merkintöjä muihinkin ystävilleen muistoksi antamiinsa käsikirjoituksiin.

Vuosiluvuksi on merkitty 1938. Noihin aikoihin Sibelius taipui tekemään laulusovituksia hymnistä, vaikka alkuperäinen Finlandia (varhaisin versio nimellä Suomi herää) vuodelta 1899 on pidempi orkesterisävellys ilman laulua.

”Sitä ei ole tarkoitettu laulettavaksi. Sehän on tehty orkesteria varten, mutta jos maailma tahtoo laulaa, niin ei sille mitään mahda”, Sibelius sanoi Yrjö Sjöblomille vuonna 1938.

Sjöblom oli itsekin tehnyt kappaleeseen varhaisen sanoituksen amerikansuomalaisen kuoronsa käyttöön, samoin Jalmari Finne jo häntä aikaisemmin omaksi ilokseen. Ja englanninkielisiä sanoituksia oli siinä vaiheessa päätynyt jo virsikirjoihin ja populaarimusiikkiin asti Sibeliukselta lupaa kysymättä.

Mutta Wäinö Sola oli ensimmäinen, jonka sanoitukseen Sibelius teki oman Finlandia--sovituksen. Käsikirjoituslöydössä se löytyy puhtaaksikirjoitettuna B-duurissa Wäinö Solan vuoden 1938 Finlandia-sanoilla.

Puhtaaksikirjoitettu versio Finlandia-hymnistä B-duurissa Wäinö Solan varhaisilla sanoilla sai Jean Sibeliukselta omakätisen nimikirjoituksen auktorisoinnin merkiksi.

Vasta pari vuotta myöhemmin V. A. Koskenniemi teki tunnetumman Finlandia-sanoituksen (Oi Suomi katso) toisen kuoron pyynnöstä ja sovelsi aikaisempien sanoittajien ajatuksia.

”Oi Luoja suuri, päivän suo jo koittaa”, runoili Sjöblom.

”Oi Herra armias, soit päivän koittaa”, muotoili Sola.

”Oi Suomi katso, sinun päiväs koittaa”, versioi Koskenniemi.

Solakin muokkasi vielä sanoitustaan Pettilän pöydällä esillä olevan version jälkeen. Myöhempi versio Solan sanoituksesta alkoi sanoilla Oi, Herra, annoit uuden päivän koittaa. Tässä muodossa se vakiintui Sibeliuksen vapaamuurarimusiikin osaksi.

HS:n erikoisartikkeli Toinen Finlandia kertoo lisää Wäinö Solan ja Sibeliuksen pitkäaikaisesta ystävyydestä sekä Finlandian tarinasta. Osa nyt löytyneistä Sibelius-käsikirjoituksista soi artikkelissa Ylioppilaskunnan Laulajien esityksinä.

Pettilän olohuoneen pöytä täyttyy pian muistakin aarteista. Esillä on Oskar Merikannon omakätinen käsikirjoitus Oi muistatko vielä sen virren -klassikosta päivättynä kesäasunnolle Kantolaan vuonna 1905!

Oskar Merikannon käsikirjoitus Oi muistatko vielä sen virren on päivätty kesäasunnossa Kantolassa vuonna 1905.

Sen täytynee olla muisto Solalle, joka muutamaa vuotta myöhemmin lauloi Ilmarisen roolin Merikannon Pohjan neiti -oopperan kantaesityksessä Viipurissa. Siitä Merikanto kiittää häntä omakätisesti Pohjan neiti -valikoiman kansilehdellä.

Löytöjen vyöry jatkuu. Tämän täytyy olla laajin aiemmin tuntematon suomalaisen klassisen laulumusiikin käsikirjoitusten ja omistuskirjoitusten yksityiskokoelma.

On lisää Merikannon lauluja säveltäjän omalla käsialalla sekä myös Erkki Melartinin tunnettujen laulujen käsikirjoituksia.

Löytyy Tauno Pylkkäsen Kaukametsä, Ilmari Krohnin Tunnon syytteet pitkälti unohtuneesta ”Voittajat”-oratoriosta, Armas Launiksen Nyyrikin juomalaulun yksinlauluversio Kullervo-oopperasta, Ernst Lingon Kaksi muurarilaulua Samuli Sarion sanoihin sekä käsikirjoituksia ja omistuskirjoituksia painettuihinkin nuotteihin esimerkiksi seuraavilta: Felix Krohn, Väinö ja Ilmari Hannikainen, Armas Maasalo, Ahti Sonninen, Martti Similä, Sulho Ranta, Otto Kotilainen, Heino Kaski, amerikansuomalainen A. L. Klemi ja Lauri Ikonen.

Käsikirjoituksista suuri osa lienee Solalle erikseen kirjoitettuja joko muistoksi tai esityskäyttöön.

Nuottien painaminen vei aikaa eikä kaikkia lauluja painettu. Mutta jos säveltäjä kirjoitti omakätisen version suositulle Wäinö Solalle, esityksiä saattoi alkaa kertyä jopa samalla viikolla.

Näin sekä säveltäjän että Solan maine kasvoivat.

”Sitten on vielä jokapäiväinen leipä”, Pettilä kertoo ja hakee alakerrasta salkun täynnä nuotteja.

Tämä salkku ei juuri sisällä harvinaisia käsikirjoituksia, vaan 95 laulua lähinnä tavallisina julkaistuina nuotteina. Sibeliuksen On kaunis maa -laulusta vapaamuurareille on kaksi hieman eri tavoin nuotinnettua puhtaaksikirjoitusta.

”Kun vaarini kutsuttiin keikalle, hän otti tämän salkun ja nämä nuotit mukaan. Siksi hän kutsui laukkua jokapäiväiseksi leiväksi.”

Tenori Hannu Jurmu sai aikoinaan lainata ja kopioida salkun sisällön. Tässä salkussa ollut versio Sibeliuksen Siltavahdin yksinlauluversiosta saatiin levytettyä vuonna 2005.

Vuonna 2005 julkaistiin Siltavahdin yksinlauluversio myös Jean Sibeliuksen kriittisessä editiossa (JSW), joka on tarkistettu ja taustoitettu kokonaisjulkaisu. Se koottiin toisesta luonnoksesta muulla materiaalilla täydennettynä.

Nyt löytyi jotain vielä näitä alkuperäisempää eli yli 40 vuotta pankkiholvissa maannut harvinainen versio Siltavahdin yksinlaulusovituksesta, johon Sibelius kirjoitti omakätisesti nuotit ja Sola oman sanoituksensa.

Kyseessä on hieno dokumentti ystävysten tiiviistä yhteistyöstä.

Nuotit Jean Sibeliuksen käsialalla, sanoitus Wäinö Solan käsialalla. Pankkiholvissa on maannut aiemmin tuntematon käsikirjoitus ystävysten tiiviistä yhteistyöstä.

Sibeliuksen kuoromusiikkia Jean Sibeliuksen tuotannon tieteelliseen editioon tutkiva Sakari Ylivuori pitää pankkiholvissa maannutta Siltavahti-yksinlauluversion käsikirjoitusta ”tutkimuksellisesti kiinnostavana ja tärkeänä”.

”Sola esitti Siltavahtia Amerikan-konserttikiertueillaan ja tämä nuotti on tarkoitettu Solan esityskäyttöön”, hän arvioi nähtyään HS:n lähettämän valokuvan löydöstä.

Sola vei matkalla Yhdysvaltoihin vuonna 1928 myös Siltavahdin tunnetun mieskuoroversion sen tilaajalle eli New Yorkin Laulumiehille. Tämä käsikirjoitus saatiin vasta 2000-luvulla takaisin Suomeen ja Sibelius-Akatemian kirjastoon.

Sola ei valitettavasti koskaan levyttänyt Siltavahtia, mutta Sibeliuksen Laulun ristilukista hän taltioi His Master’s Voice -merkille vuonna 1928 Leevi Madetojan johtaessa orkesteria. Voit kuunnella esityksen tämän linkin takaa.

Kalle Pettilä muistaa isoisänsä hyvin.

”Isoisä oli meille uki ja hänellä oli kesäasunto Mankalassa. Siellä kelpasimme pikkuveljeni kanssa soutajiksi, kun uki kalasteli. Viimeisinä vuosinaan hän vietti paljon aikaa meillä Pettilän kartanossa.”

Wäinö Sola sai säveltäjiltä ainutlaatuisia käsikirjoituksia esitettäväkseen.

Kuka? Wäinö Sola Wäinö Sola (1883–1961, vuoteen 1906 Sundberg) oli Suomen kuuluisin tenori 1900-luvun alkupuolella. Kotimaisen oopperan eli nykyisen Kansallisoopperan perustajajäsen. Kymmeniä omia oopperaohjauksia. Suomensi myös 25 librettoa, koska oopperaklassikot esitettiin tuolloin usein suomeksi. Esiintyi myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Professorin arvonimi 1944. Sibeliuksen Siltavahdin sanoittaja. Myös ensimmäinen Sibeliuksen hyväksymä Finlandia-sanoitus, johon säveltäjä teki sovituksen. Sola kantaesitti monia yksinlauluja ja sai niiden nyt löytyneitä käsikirjoituksia säveltäjiltä.

Puhuiko Wäinö Sola tyttärenpojille Sibeliuksesta ja muista säveltäjäystävistään?

”Ei meille. Eri yhteyksissä tuli esiin hänen elämäntyönsä merkitys Suomen musiikille, mutta ei hän sitä itse tehnyt. Hän oli leppoisa, mukava isoisä.”

Kalle Pettilä muistaa myös isoisänsä jäähyväisnäytännön Pajatsona Kansallisoopperassa 1956.

”Olihan se jännää katsoa kun vaari on lavalla ja puukottaa rouvaa.”

Wäinö Sola kuoli vuonna 1961 Kalle Pettilän suorittaessa asevelvollisuuttaan. Kuolinpesää perkasivat Pettilän äiti ja täti.

Solan arkistoa lahjoitettiin esimerkiksi kirjeiden ja muistelmien käsikirjoitusversioiden osalta ainakin Kansalliskirjastoon, Kansallisarkistoon ja Suomen säveltäjille.

Pöydällä näkyykin professori Erkki Salmenhaaran kaunis kiitoskirje Suomen säveltäjiltä siitä, että Leevi Madetojan nuottikäsikirjoituksia saatiin Solan tyttäreltä – sekä kopiot kyseisistä käsikirjoituksista.

Solan tytär Pirkko Pettilä jätti kuitenkin itselleen nyt paljastuneen aineiston. Säveltäjien käsikirjoituksilla ja omistuskirjoituksilla oli hänelle varmasti muistoarvoa, koska hän itse säesti isäänsä tästä materiaalista. Se koskee myös Siltavahtia, koska Pirkko oli isänsä pianisti kyseisellä Yhdysvaltain-kiertueella.

”Nämä on selvästi valikoitu erilleen. Äitini säilytti niitä Pettilän kartanon komerossa. Kun äiti kuoli vuonna 1980, vein tämän pinkan pankkiholviin”, Kalle Pettilä kertoo.

Seuraavat vuosikymmenet Pettilä keskittyi maanviljelyyn, kartanon isännöintiin ja luottamustoimiin.

”Monta kertaa mietin, että pitäisi tarkemmin käydä tämä pinkka läpi. Kun viime vuonna myimme kartanon, asia palasi mieleeni. Siksi hain käsikirjoitukset holvista ja soitin teille”, hän kertoo.

Mukana näyttää olevan jopa Mannerheim-anekdootti: hänen omakätiset kiitoksensa Solalle työstä Mannerheimin Lastensuojeluliiton hyväksi.

”Tämän minä taidan laittaa kehyksiin ja seinälle”, Pettilä päättää.

Kalle Pettilä ja Mannerheimin lähettämä kiitos Wäinö Solalle työstä Mannerheimin Lastensuojeluliiton hyväksi.

Entä muu materiaali? Tekeekö Pettilä kulttuuriteon ja lahjoittaa tai tallettaa kulttuuriaarteen esimerkiksi Kansalliskirjastoon tai Kansallisarkistoon?

”Se nyt jää mietintämyssyyn. Käsikirjoitusten arvokin kiinnostaa, mutta tämä ei ole kannanotto siihen, mitä niille tehdään.”

Arvonmuodostuksessa on otettava huomioon, että Sibeliuksen käsikirjoitukset ovat kansallisomaisuutta ja niitä koskee maastavientikielto.

Sinänsä Sibeliuksen tätä löydöstä laajemmat orkesterikäsikirjoitukset ovat maailmalla arvokkaita. Pohjolan tyttären 57-sivuisesta käsikirjoituksesta maksettiin taannoin lähes 290 000 euroa, ja se jäi valitettavasti ulkomaille.

Yksittäisestä Sibeliuksen omakätisestä kirjeestä voi saada parhaimmillaan tuhat tai tuhansia euroja, joskin myyjä saa tästä vain osan ja huutokaupanpitäjä osansa.

Omakätisellä Finlandia-hymnin sovituksen luonnoksella tai Siltavahdilla Sibeliuksen ja Solan käsialalla huutokauppahinta olisi kaiketi tuhansia euroja. Muiden säveltäjien käsikirjoitusten markkina-arvoa on vielä vaikeampi arvioida.

Laaja kokonaisuus tekee tästä löydöstä merkittävän suomalaiselle musiikintutkimukselle.

Löydössä on mukana esimerkiksi välillä kadonneeksi luultu Uuno Klamin Häälaulu eli Eskon häälaulu Nummisuutarit-näytelmästä.

Vuonna 2007 Jaana Vainio-Utriainen analysoi arkistoista sittenkin löytynyttä suttuista luonnosta Häälaulusta ja totesi sen paikoin epäselväksi.

Tässä uudessa löydössä on Klamin käsialalla Häälaulusta hyvin selkeä ja kaunis käsikirjoitus. HS näytti sen Uuno Klami -seuran puheenjohtajalle Jonas Rannilalle ja varapuheenjohtaja Esa Ylöselle.

”Tämä on aivan esityskelpoinen käsikirjoitus!” Klami-harvinaisuuksista tohtorin tutkintoa tekevä Klami seuran varapuheenjohtaja, pianisti Esa Ylönen ihailee.

On aika laittaa osa laajasta löydöstä soimaan!

Seuraavalla videolla HS esittelee Uuno Klamin pitkään kadonneeksi luullun Häälaulun. Baritoni Jonas Rannila on myös kapellimestari, kuoronjohtaja ja Uuno Klami -seuran puheenjohtaja. Pianisti Esa Ylönen on Uuno Klami -seuran varapuheenjohtaja. Teksti on Aleksis Kiven kynästä.

Entä muut löydöt? Jo yhden iltapäivän mittainen läpikäynti vakuuttaa siitä, että materiaalissa näyttäisi olevan muitakin pitkälti unohtuneita, mutta täysin esityskelpoisia ja esitysten arvoisia yksinlauluja ja niiden käsikirjoituksia.

Tämän löydön tarina voi olla vasta alussa.