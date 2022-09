HS:n kuvataidekriitikko Sanna Lipponen vinkkaa, mihin näyttelyihin kannattaa suunnata viikonloppuna.

Saimi Suikkasen maalauksissa meikit ovat levällään pöydällä, mutta kasvoille luomivärit levitetään ja rajaukset vedetään huolellisesti. Kompaktista näyttelystä välittyy kaipuu juhliin ja ihmisten pariin sekä toisaalta myös se, miten joskus juhlien kutkuttavin kohta onkin niihin valmistautuminen.

Saimi Suikkanen: Let's Not Think About Tomorrow 23.10. saakka Galerie Forsblomissa, galerieforsblom.com

Harmaa ihmemaa

Hans Op de Beeck: Hiljainen paraati.

Amos Rexin näyttelytilassa mustat seinät ja katto kohoavat valopilkkuineen tähtitaivaana pysäyttävän ja pysähtyneen maiseman ylle. Hans Op de Beeck on muuttanut tilan yölliseksi puutarhaksi tai harmaaksi ihmemaaksi, jossa ihmiset, eläimet, kasvit, esineet ja rakennukset ovat kaikki kuin tuhkan peitossa.

Hans Op de Beeck: Hiljainen paraati 26.2.2023 saakka Amos Rexissä, amosrex.fi

Jälkiä hiekassa

Essi Immonen: Hazy Days.

Auringonvalo vaalentaa kankaan, ja eri muotoiset kappaleet painavat hiekkaan pieniä kuoppia tai raitoja. Essi Immonen lähestyy grafiikkaa jälkien jättämisen sekä toisiaan vasten painautuvien pintojen, muottien ja veistämisen kautta.

Essi Immonen: Hazy Days 25.9. saakka Galleria G:ssä, taidegraafikot.fi

Valokuvia ja näköhäiriöitä

Filippo Zambon: The Flower Within.

Kahtena näkeminen eli diplopia voi johtua monesta syystä. Filippo Zambonilla se liittyy harvinaiseen krooniseen sairauteen. Näyttelyssään The Flower Within hän tarkastelee sairastumiseen liittyviä kokemuksia. Intiimi aihe laajenee monitasoiseksi valokuvien keskinäisessä visuaalisessa ja käsitteellisessä vuoropuhelussa.

Filippo Zambon: The Flower Within 25.9. saakka Valokuvagalleria Hippolytessä, hippolyte.fi