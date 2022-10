Kuolevien metaforien hurma jää epäuskottavan juonen vangiksi kielentutkija Anna Idströmin esikoisromaanissa.

Kielentutkija Anna Idströmin ote suomen kieleen on tarkka, väsymätön ja leikkisä.

Romaani

Anna Idström: Taivaankalat. Atena. 260 s.

Joskus romaanin muoto tulee kielen tielle.

Niin tuntuu käyvän kielentutkija Anna Idströmin (s. 1974) esikoisromaanissa Taivaankalat. Inarinsaamen käsitemetaforista tohtoriksi väitelleen Idströmin romaani ylistää idiomeja. Se kuvaa ylellisellä tarkkuudella sitä kielikuvien ja sanontojen kudosta, jossa kielen ja kulttuurin erityispiirteet kypsyvät ja kulkeutuvat sukupolvelta toiselle.

Siis huudahduksia ja metaforia, heimokielten ja valtakielten tapaa piirtää arkitodellisuutta esiin vertauskuvin.

Kaikki kieliin liittyvä tieto on kirjassa faktaa, ja se esitetään kauniisti, kernaasti, ryöpyttämällä. Lopussa on lista lähdeviitteitä ja tutkimuskirjallisuutta.

Romaanin nimi, Taivaankalat, viittaa eteläintialaisen tamilin kielen tähteä tarkoittavaan sanaan. Kielessä Linnunrata-galaksi on taivaan joki, taivaan Ganges. Tamilin puhujilla on lukuisia taivaaseen ja tähtikuvioihin viittaavia sanoja ja sanontoja, koska yötaivaan tarkkailu on tärkeä osa kielen puhujien historiaa.

Romaanin nimenä Taivaankalat avaa metaforisia mahdollisuuksia. Sanan sisäinen ristiriitaisuus – kala taivaalla – ja vahva kuvallisuus muodostavat romaanille runollisen kehyksen, josta ammentaa.

”Taivaan Ganges, linnunrata. Englanniksi se on Milky Way, maitotie. Turkiksi samanyolu, olkitie. Ersäksi kargon’gy, kurkitie. Oshiwamboksi ondjila yoilulu, aaveiden polku.”

Kirjan juoni tuntuu kielen ja kulttuurien huumassa jopa ylimääräiseltä, välttämättömiin käänteisiin ja yksiviivaisiin sivuhenkilöihin juoksutetulta draamalliselta näkkileivältä.

Samalla se on hiukan hapuileva sekoitus tyylilajeja: satiirista revittelyä työvoimatoimiston aktivointitoimista ja vanhusten hoivan tilasta, kapitalismikritiikkiä, rikos- ja jännitysromaanin aineksia, romantiikkaa, esseistiikkaa ja jopa häivähdys hengellistä marttyyrikertomusta.

Päähenkilö, intohimoinen kielentutkija Laura, on yliopistolla päähän potkittu ja systemaattisesti kiusattu kielentutkija, joka päätyy pitkäaikaistyöttömäksi ja lopulta erakoituu metsään.

Toinen näkökulmahenkilö, traumaattisesta lapsuudestaan eliitin huumediileriksi rämpinyt Mikael, näkee maailman ja ihmissuhteet pelinä, jossa ihmisiä huiputetaan ymmärtämällä heitä.

”Porvarit ovat lihavaa riistaa. - - vaihdettavissa olevat naisystävät, masennukseen taipuvaiset nuoremmat veljet, tyhjästä hössöttävät kummitädit. Heille minä olen oikeastaan parantaja, lääkärin kaltainen jeesushahmo.”

Molemmissa päähenkilöissä on kiehtovaa, paljasta uhmaa ja omistautumista, joka näyttäytyy joko lapsenomaisen ehdottomana tai syvän oivaltavana, tilanteesta ja näkökulmasta riippuen. Lauran ja Mikaelin dialogi on intohimoisessa banaaliudessaan kuin suoraan eurooppalaisesta taide-elokuvasta.

Mitä juonivetoisemmaksi romaani edetessään muuttuu, sitä hämmentävämmäksi kokonaisuus käy. Alussa esiin nostettu kysymys työn, kielen, sopimusten ja väkivallan yhteydestä vesittyy.

Asetelma taantuu Lauran ja Mikaelin väliseksi huonenäytelmäksi, jossa on sivuhenkilöinä yliopiston karikatyyrimäisiä pahiksia. Vaikka kaupallistuneen yliopiston ja yhteiskunnan työllistämistoimien absurdiikkaa kuvataan osuvasti, satiiri polkee paikallaan eikä tunnu riittävän Lauran ja Mikaelin maailmojen teemalliseksi kehykseksi.

Loppu tuntuu dramaattisuudessaan hätäiseltä. Se saa pohtimaan, onko yllättävä juonikuvio ehkä ovela metafora kuoleville kielille.

Tai vielä enemmän: onko romaanin koko muoto jännitysjuonineen ilkkumista kirjallisuusalalle ja viihdeteollisuudelle? Osoitus siitä, että vain tällä tavalla paketoituna kuolevien kielten idiomit saavat ansaitsemansa lukijat.

Anna Idströmin ote suomen kieleen on tarkka, väsymätön ja leikkisä. Huolelliset rinnastukset, yhteiskuntakritiikki, satiirinen purevuus ja kielen juhla olisivat ehkä päässeet paremmin oikeuksiinsa vähemmän juonivetoisessa teoksessa.

Kielen ytimissä ja yhteiskunnallisissa kytköksissä vellovaa kirjallista leikittelyä olisi varmasti riittänyt kunnianhimoiseen tajunnanvirtatekniikkaan, muodolla leikkivään monologiin tai esseeseen. Tiukan henkilövetoiseen juoneen typistettyinä oivallukset jäävät irrallisiksi.

