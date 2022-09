Moonage Daydream -dokumentti tuo tähden tarinan jättikankaalle ja isoilla volyymeilla, vaikka vähempikin riittäisi.

Moonage Daydream, ohjaus Brett Morgen. 135 min. K7. ★★★★

Myönnän auliisti, että suhtaudun skeptisesti uusimpaan teatteritekniikkaan. Siksi en varsinaisesti kilju riemusta, kun uusinta David Bowie -dokumenttia esitetään Finnkinon Isense ja Imax-teattereissa. Kaipasinko tätä? Kaipaako kukaan?

Rakastan Bowieta yli kaiken, olen aina rakastanut enkä ikinä kyllästy häneen. Kuulun siihen sukupolveen, joka ”löysi” Bowien heti 1970-luvun alkupuolella.

Silloin ei juuri nähty live-filmejä ainakaan Suomessa. Kun Life on Mars -video näytettiin meille viattomille nuorille Pukevan levyosastolla, se tuntui järisyttävältä kokemukselta. Ja nyt se sama intensiivinen katse tuijottaa seinän kokoiselta valkokankaalta.

Kyllä se edelleen tuntuu, joltakin. Nuoruudelta.

Brett Morgen on kiinnostava tekijä. Hän on aiemmin ohjannut dokumentit muun muassa Kurt Cobainista sekä simpanssitutkija Jane Goodallista.

Bowien elämää on dokumentoitu lukemattomat kerrat ja perusteellisemmin Five Years- ja The Last Five Years -dokumenteissa. Morgenilla ei voi olla enää mitään uutta kerrottavaa, joten dokumentissa pitää olla jokin muu idea. Morgenille se idea on ollut audiovisuaalinen elämys.

Bowien tarinaakin tulee kerrottua. Kaikki tutut vaiheet, uran alkuvuosia lukuun ottamatta. Lapsuus ja nuoruus, eri roolit, huumehuuruiset vuodet Yhdysvalloissa ja Berliinissä, freesimpi aikakausi ja uusi menestys, keski-iän kokeilut, avioliitto malli-näyttelijä Imanin kanssa, vanheneminen. Kuolema vilahtaa lähinnä taustalla.

Dokumentissa aikakaudet sekoittuvat, ja filmejä nivotaan yhteen psykedeelisillä tehosteilla.

Materiaali on peräisin kokoelmasta, jonka perikunta antoi Morgenin käyttöön, Sitä on liimailtu yhteen hyvinkin sattumanvaraisesti. Tulee mieleen Bowien omat leikkaa-liimaa -metodit, joita hän käytti lyriikoissaan. Aikakaudet sekoittuvat, ja filmejä nivotaan yhteen psykedeelisillä tehosteilla. Punainen lanka ei erotu, mutta se ei ehkä ole tarkoituskaan. Usein palaset loksahtavat kauniisti yhteen, mutta eivät aina.

Teemojakin voi kuitenkin tunnistaa massasta. Dokumentti korostaa Bowien taiteilijuutta eli häntä ei esitellä pelkästään musiikin ja muusikkouran kautta.

Eri vuosikymmenet nousevat melko selkeästi esiin, ja dokumentti tulee kuvanneeksi, miten Bowie ilmensi kutakin aikakautta. Aika oli Bowien tuotannon kantava teema, ja siitä hän myös puhuu paljon. Toinen oli kaaos ja sen hyväksyminen.

David Bowie saa selittää maailmankuvaansa perin juurin. Hän oli hyvä ajattelemaan ääneen, ja assosioinnissa yhdistyvät viehkolla tavalla taiteilijan filosofointi ja Brixtonissa kasvaneen pojan kyky nähdä ihmiselämän banaliteetteja. On oikeastaan hämmästyttävää, miten kirkkaasti Bowie ajatteli myös pimeimpinä vuosinaan.

Hän antoi jatkuvasti haastatteluita, ja dokumentista olisi voinut surutta heittää roskiin kaikki toimittajien tyhmät kysymykset. Vastauksissa oli yleensä paljonkin mieltä.

Miten yli kaksituntinen kokonaisvaltainen dokumentti onnistuu kuvaamaan 2020-lukua? Se jää itse kunkin pohdittavaksi.

Äänitiimissä on ollut mukana Bowien uskollinen yhteistyökumppani Tony Visconti, mutta äänitekniikan tuomaa lisäarvoa en lopultakaan täysin ymmärrä. Desibelit lienevät samaa luokkaa kuin live-konserteissa, ja korvatulpat ovat tarpeen ainakin loppupuolella, kun saadaan näyte Tin Machine -vaiheen noise-musiikista.

Ristiriitaisista ajatuksista huolimatta itse dokumentti on täyttä tavaraa kaikille, joille Bowiella on merkitystä. Ja meitähän on paljon.

Bowie on Bowie. Valkokankaan koko on lopulta sivuseikka.