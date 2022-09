Renny Harlin ohjaa uusintaversion The Strangers -kauhuelokuvasta

Alkuperäinen The Strangers ilmestyi vuonna 2008, päärooleissaan Liv Tyler ja Scott Speedman.

Renny Harlin ohjaa The Strangers -elokuvan Slovakiassa.

Renny Harlin ohjaa uusintaversion kauhuelokuvasta The Strangers, kertoo viihdesivusto Deadline. Alkuperäinen elokuva ilmestyi vuonna 2008 Bryan Bertinon käsikirjoittamana ja ohjaamana, päärooleissaan Liv Tyler ja Scott Speedman. Elokuvasta tehtiin myös jatko-osa, joka ilmestyi 2018.

Uuden The Strangersin tuotanto on alkanut Slovakiassa, ja se tulee olemaan elokuvatrilogian ensimmäinen osa. Harlinilla on sopimus myös kahdesta seuraavasta elokuvasta.

Uudessa The Strangersissa näyttelevät muun muassa Madelaine Petsch (Riverdale), Froy Gutierrez (Cruel Summer) ja Gabriel Basso (Hillbilly Elegy). Elokuvassa Petschin esittämä hahmo ajaa Yhdysvaltojen halki Gutierrezin näyttelemän poikaystävän kanssa uuden elämän perässä.

Pariskunnan auto hajoaa Oregonissa, ja he joutuvat viettämään yönsä syrjäisessä airbnb-majoituksessa, jossa kolme naamioitunutta hahmoa vainoaa heitä läpi yön. Jatko-osissa elokuvayhtiö Lionsgate suunnittelee laajentavansa tarinaa ”uusin ja odottamattomin tavoin”, kertoo Deadline.

Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Alan R. Cohen ja Alan Freedland ja sen tuottavat Courtney Solomon, Mark Canton, Christopher Milburn, Gary Raskin, Charlie Dombeck ja Alastair Birlingham. Myös Renny Harlinin puoliso Johanna Harlin on mukana The Strangersin työryhmässä.

Vielä ei ole kerrottu koska elokuva ilmestyy.