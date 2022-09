Nykypolitiikkaa pelataan somealustojen logiikalla, eräs dokumentin haastateltavista toteaa.

Ainahan politiikkaa on pidetty pelurien areenana, mutta ranskalaisdokumentti Some uhkaa demokratiaa (2021) maalaa harvinaisen masentavan kuvan nykypolitikoinnista. Kuten eräs dokumentin haastateltavista toteaa, somen myötä politiikkaan on tuotu alustojen logiikka. Tunteisiin vetoava, mustavalkoinen ja usein vihaa hyödyntävä viesti saa tehokkaimmin huomiota ensin somessa, sitten sen ulkopuolella.

Vaikka kuva on tuttu ja jo useaan kertaan nähty, on sitä silti hyvä pysähtyä katselemaan. Pimentoon jää usein se tarkoin koordinoitu työ, jota somessa mellastavien poliitikkojen taustajoukoissa tehdään. Esimerkkejä otetaan tuttujen oikeistopopulistien leireistä: Italian Matteo Salvinin kanava on ollut Facebook, Brasilian Jair Bolsonaron WhatsApp ja Yhdysvaltojen Donald Trumpin tietysti Twitter.

Mielenkiintoinen joskin kovin poukkoileva dokumentti ei oikein pääse syvälle aiheeseensa. Näkökulmia on liikaa. Räyhäpoliitikkojen strategioiden setvimisen lisäksi dokumentti tekee poikkeamia salaliitoteoreetikoihin sekä paikallislehtien katoamiseen.

Piilokameran eteen houkutellaan puolestaan brasilialaisia hakkereita. Jos hinnasta sovitaan, voidaan esimerkiksi suurkaupungin väestöstä raakata nopeasti halutuin hakufiltterein sopiva lista ihmisistä, joihin poliittista propagandaa voidaan kohdistaa suoraan.

Eräs palveluksiaan tarjoava asiantuntija esittelee niin sanottua imsi-sieppaajaa, jolla voidaan selvittää kaikkien lähellä olevien ihmisten, vaikkapa samaan mielenosoitukseen osallistuvien, puhelinnumerot ja siten myös henkilötiedot.

On kuulemma kova juttu vuonna 2022.

Ulkolinja: Some uhkaa demokratiaa, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K12)