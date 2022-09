Tässä ovat viikolla 36 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa.

Kaunokirjallisuus

1) Noora Vallinkoski: Koneen pelko

2) Tommi Kinnunen: Pimeät kuut

3) Elin Cullhed: Euforia

4) Ulla-Lena Lundberg: Liekinkantajat

5) Riikka Pulkkinen: Lumo

6) Delia Owens: Suon villi laulu

7) Kati ja Jari Tervo: Ukko

8) Anna Jansson: Synnin vartijat

9) Satu Rämö: Hildur

10) Noora Vallinkoski: Perno Mega City

Tietokirjat

1) David Graeberg: Alussa oli...

2) Juha Hernes­niemi: Aivo­kirurgin muistelmat

3) Maria Pettersson: Suomen historian jännät naiset

4) Erno Saukko: Vuoden vaellus

5) Bill Browder: Freezing Order

6) Jussi Lehmus: Suomen taistelu bolsevismia vastaan

7) Marjaliisa ja Seppo Hentilä: Tasavallan ensimmäiset

8) Anna Brotkin: Aikuiset

9) David Graeberg: The Dawn of Everything

10) Heikki Haavisto: Talonpojan muistelmat