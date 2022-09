Pedro Almodóvar vetäytyi menestyskirjaan pohjautuvasta elokuvasta: ”Tämä on ollut minulle hyvin tuskallinen päätös”, Oscar-palkittu ohjaaja sanoo

Pedro Almodóvarin oli tarkoitus ohjata elokuva A Manual for Cleaning Women, jonka pääosan esittäjänä ja tuottajana toimii Cate Blanchett.

Espanjalainen elokuvaohjaaja, Oscar-palkittu Pedro Almodóvar on vetäytynyt englanninkielisen elokuvan tekemisestä, kertoo viihdesivusto Deadline. A Manual for Cleaning Women olisi ollut Almodóvarin ensimmäinen kokopitkä englanninkielinen elokuva, ja sen pääosaan on kiinnitetty Cate Blanchett. Elokuva perustuu Lucia Berlinin kiitettyyn tarinakokoelmaan Siivoojan käsikirja ja muita kertomuksia.

Lue lisää: Äitini, kirjailija ja alkoholisti

Pedro Almodóvarin veli Augustin Almodóvar vahvisti vetäytymisen Twitterissä. Veljekset pyörittävät yhdessä El Deseo -elokuvatuotantoyhtiötä.

Almodóvarilla oli elokuvaa varten kaikki valmiina mutta hän tuli kuitenkin siihen tulokseen, ”ettei hän ole valmis tarttumaan näin valtavaan projektiin englanniksi”.

”Tämä on ollut minulle hyvin tuskallinen päätös”, Almodóvar kertoi Deadlinelle, ja sanoi myös haaveilleensa työskentelemisestä Blanchettin kanssa jo pitkään.

Cate Blanchett toimii elokuvassa paitsi pääosan esittäjänä myös tuottajana Dirty Films -tuotantoyhtiönsä kautta. Almodóvarin vetäytyminen ei vaikuta Blanchettin rooliin elokuvassa. Viime viikonloppuna Blanchett voitti Venetsian elokuvajuhlilla parhaan naispuolisen näyttelijän palkinnon roolistaan elokuvassa Tar.

Uutta ohjaajaa A Manual for Cleaning Women -elokuvalle haetaan parhaillaan.

Almodóvar ohjasi ensimmäisen englanninkielisen lyhytelokuvansa, 30 minuuttia pitkän The Human Voicen vuonna 2020. Nyt syyskuussa hän sai valmiiksi toisen englanninkielisen lyhytelokuvansa ja ensimmäisen lännenelokuvansa Strange Way of Life, jossa näyttelevät Ethan Hawke ja chileläinen Pedro Pascal.