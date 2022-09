Kelly tuomittiin kesäkuussa 30 vuodeksi vankilaan muun muassa seksuaali­rikoksista ja rahankiristyksestä. Tällä viikolla oikeus totesi laulajan syylliseksi kolmeen lapsipornon tuottamiseen liittyvään syytekohtaan.

Yhdysvaltalainen R&B-artisti ja seksuaalirikollinen R. Kelly eli Robert Sylvester Kelly on todettu syylliseksi muun muassa lapsipornon tuottamiseen. Chicagolainen oikeusistuin teki päätöksen keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa.

Oikeusistuin totesi Kellyn syylliseksi kolmeen lapsipornon tuottamiseen liittyvään syytekohtaan sekä kolmeen syytekohtaan, jotka liittyvät lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Kellyä koski yhteensä 13 syytekohtaa, joista seitsemässä hänet todettiin syyttömäksi. Brittilehti The Guardianin mukaan näihin lukeutui lapsipornoon ja lapsen houkuttelemiseen liittyviä syytteitä.

Lisäksi Kelly todettiin syyttömäksi kohtaan, jonka mukaan hän olisi yrittänyt aiheuttaa haittaa oikeudelle aiemman lapsiporno-oikeudenkäyntinsä aikana vuonna 2008. Kellyä syytettiin aiemmin vaikuttamisesta vuoden 2008 oikeudenkäyntiin, jossa valamiehistö totesi hänet syyttömäksi. Tuolloin yksi uhreista kieltäytyi todistamasta Kellyä vastaan väitettyjen uhkausten ja lahjontayritysten takia.

Viisi viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin aikana useat naiset kertoivat Kellyn käyttäneen heitä seksuaalisesti hyväksi heidän ollessaan alaikäisiä. Yksi näistä oli uutistoimisto Reutersin mukaan Kellyn kummityttö, joka kertoi hyväksikäytön alkaneen 1990-luvulla.

Valamiehistölle näytettiin todisteena muun muassa seksuaalista hyväksikäyttöä todistavaa videomateriaalia, joissa esiintyi muun muassa 14-vuotiaita tyttöjä.

55-vuotias Kelly on yksi isoimmista nimistä, joka on tuomittu seksuaalirikoksista Me Too -kansanliikkeen alkamisen jälkeisinä vuosina. Hän on yksi 1990-luvun menestyneimmistä miesartisteista, ja hänet tunnetaan muun muassa hittikappaleestaan I Believe I Can Fly.

Kellyn tapausta on puitu useiden vuosien ajan varsinkin yhdysvaltalaisessa mediassa. Vaikka laulajan ensimmäiset rikokset tulivat julki jo 1990-luvulla, maailmanlaajuiseen tietoisuuteen Kellyn toiminta nousi vasta vuonna 2017 uutissivusto Buzzfeedin tutkivan artikkelin johdosta.

Yhdysvalloissa on käyty viime vuodet julkista keskustelua siitä, miten on mahdollista, että Kelly on voinut jatkaa rikollista toimintaansa ja myös uraansa laulajana vuosikymmenten ajan.

Kesäkuussa Kelly tuomittiin 30 vuodeksi vankilaan muun muassa seksuaalirikoksista ja rahankiristyksestä. Tuomio tuli sen jälkeen, kun viime vuoden syyskuussa Kellyn todettiin syyllistyneen vuosikymmeniä jatkuneeseen järjestelmälliseen naisten ja alaikäisten tyttöjen ja poikien seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä muihin vakaviin rikoksiin.

Tuomiota pidettiin merkittävänä voittona seksuaalirikosten uhreille. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Kelly joutui rikosoikeudelliseen vastuuseen tekemistään seksuaalirikoksista. Kellyn oikeudenkäynti oli myös Yhdysvaltojen ensimmäinen suuren mittaluokan seksuaalirikos­oikeudenkäynti, jossa suurin osa uhreista oli mustia naisia.

Chicagon oikeuden päätöksen arvioidaan tuovan Kellylle useita vuosikymmeniä lisää vankeutta, sillä Chicagossa yhden lapsipornoon liittyvän rikoksen vähimmäisrangaistus on kymmenen vuotta.