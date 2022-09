Teoston data-analyytikko Antti Rask selvitti suomalaisten musiikinkuuntelua radiokanavien, Spotifyn ja Youtuben perusteella.

Suomalaiset kuuntelevat paljon miesten esittämää musiikkia, mutta viime vuosina naisten osuus on kasvanut. Näin kirjoittaa tekijänoikeusjärjestö Teoston data-analyytikko Antti Rask Teoston blogissa.

Rask on tarkastellut radion, Spotifyn ja Youtuben kuunnelluimpia kappaleita Suomessa ajalla 2019–2021 ja todennut, että naisten osuus kuunnelluimmista artisteista kasvaa. Tarkasteluaikana naisartistien osuus on kasvanut seitsemällä prosenttiyksiköllä 26:sta 33:een. Samalla miesartistien osuus on laskenut 12 prosenttiyksikköä 70:stä 58:aan.

Nais- ja miesartistien osuuksien muutoksen epäsuhta johtuu siitä, että samalla aikavälillä molempia sukupuolia edustavien artistien (siis yhtyeiden) osuus kuunnelluimpien kappaleiden joukossa on kasvanut neljästä prosenttiyksiköstä yhdeksään.

Molempia sukupuolia edustavia yhtyeitä ovat Haloo Helsinki, Måneskin ja Portion Boys, jotka kaikki pärjäsivät hyvin vuonna 2021.

Rask ottaa laskelmissaan huomioon myös muunsukupuoliset artistit, mutta toistaiseksi heidän osuutensa on niin pieni, ettei se juurikaan vaikuta suosituimpien artistien kappaleiden listaan.

Rask on käyttänyt aineistonaan kolmen välineen, siis radiokanavien, Spotifyn ja Youtuben top 100 -listoja kolmen vuoden aikana. Kustakin välineestä aineistona oli viikoittain vaihtuva sadan kuunnelluimman kappaleen lista. Vaikka aineisto on suhteellisen kattava, siitä puuttuvat esimerkiksi muut suoratoisto- ja videopalvelut kuin Spotify ja Youtube.

”En siis puhu kaikesta Suomessa kuunnellusta musiikista, joten liiallisten yleistysten tekemistä suosittelen välttämään”, Rask kirjoittaa.

Epäsuhta miesten ja naisten välillä on suurin nimenomaan yhtyeitä tarkasteltaessa, sillä pelkästään naisista koostuvia yhtyeitä oli enimmillään viisi prosenttia vuonna 2020, minkä jälkeen heidän osuutensa on pienentynyt – tosin samaan aikaan, kun molempia sukupuolia edustavien bändien osuus on merkittävästi kasvanut. Pelkästään miehistä koostuvia yhtyeitä listoilla oli 85 prosenttia vuonna 2019, 73 prosenttia vuonna 2020 ja 64 prosenttia vuonna 2021.

Sooloartisteissa sukupuolten osuus on näinä kolmena vuonna lähestynyt tasapainoa ja vuonna 2021 se oli 56–44 miesten hyväksi. Kaikkiaan naisartistit saivat tässä aineistossa eniten listasijoituksia, samoin molempia sukupuolia sisältävät yhtyeet. Suosituimpia artisteja olivat Behm, Haloo Helsinki, Måneskin, Abreu, Erika Vikman ja Blind Channel.

Spotifyn kuunnelluimmassa musiikissa miesartistien osuus oli suurempi kuin radioissa ja Youtubessa.

”Yksi syy Spotifyn Top 100 -listan miesvoittoisuuteen on hip hopissa”, Rask kirjoittaa. ”Sitä kuunnellaan Spotifystä muita lähteitä enemmän, sekä suhteellisesti että absoluuttisesti, ja 96 prosenttia siitä on miesten esittämää. Asiaa ei riitä tasapainottamaan edes se, että toisen ison genren, popin, listalle sijoittuneista kappaleista 62 prosenttia on naisten esittämiä.”