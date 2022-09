Venäjän kansalle ei anneta oikeaa informaatiota, vaan propagandaa. Kaikki on kontrolloitua, ja se tekee minut hyvin surulliseksi, Sting sanoo.

Sunnuntai-iltana kello kahdeksan tulee ilmoitus, että GM Sumner on liittynyt virtuaaliseen kokoushuoneeseen.

Ruudulle ilmestyy iloisesti tervehtivä, vaaleahiuksinen 70-vuotias mies. Hän istuu harmaan karttapallon vieressä, sanoo ensin jotain kohteliasta (on kuulemma kateellinen toimittajan parrasta), ja hymyilee ystävällistä, ymmärtäväistä hymyä.

Gordon Matthew Thomas Sumner on tuhansien haastattelujen marinoima ammattilainen, joka tunnetaan paremmin nimellä Sting. Hänellä on takanaan mittava ja maineikas ura niin The Police -yhtyeen riveissä kuin sooloartistina.

Hittejä ja saavutuksia piisaa: pelkästään Grammy-palkintoja hänellä on parisenkymmentä. Yksi uran isoimmista hiteistä on Every Breath You Take, josta on tullut yksi kaikkien aikojen soitetuimmista biiseistä radiossa.

Lempinimen Sting hän sai jo nuorena yhdeltä varhaiselta bändikaverilta sen vuoksi, että tuli käyttäneeksi keltamustaa raitapaitaa, joka muistutti pistiäistä.

Sting esiintyy pian Suomessa kahteen otteeseen. Ensin Tampereen Nokia-areenalla 20. syyskuuta, ja sitten kaksi päivää myöhemmin Helsingin jäähallissa.

Haastatteluhetkellä hän on vielä kiertueella Yhdysvalloissa. Hän on vieraillut Suomessa useasti, mutta valittelee ettei muista noista reissuista kuin hädin tuskin yhden, mutta tärkeän muiston.

”Olen ollut kiertueella jatkuvasti vuodesta 1976 lähtien, joten en muista ihan kaikkea. Mutta muistan, että oli talvi ja kylmää, ja kävelin jonkin joen varrella. Se on hyvin mieluisa muisto.”

Sting oli Ruisrockin lauantain pääesiintyjä vuonna 1997 ja samalla tapahtuman siihen mennessä kallein esiintyjä.

Ei ole varsinaisesti yllättävää, että hänen mieleensä on jäänyt juuri joen varrella kävely. Sting syntyi vuonna 1951 väkiluvultaan noin Tuusulan kokoiseen Wallsendin joenvarsikaupunkiin. Perhe asui aivan laivatelakan vieressä. Lapsena Sting näki päivittäin, kun laivoja rakennettiin, sekä sen, kun laivoja lähti satamasta.

”Laivat alkoivat symboloida omaa elämääni. Minua ei luotu olemaan yhdessä paikassa. Artistiurallani olen usein viitannut noihin varhaisiin muistoihin joen ja meren äärellä olemisesta.”

Esimerkiksi vuoden 2013 albumilta The Last Ship löytyy suoria viittauksia lapsuuden telakkamaisemiin. Vesi on myös toistuva teema esimerkiksi Stingin viimeisimmän, viime vuonna ilmestyneen The Bridge -levyn lyriikassa.

Albumilla Sting halusi laulaa siitä, että niin yhteiskunta kuin ihmiset ovat tällä hetkellä siirtymävaiheessa, oli sitten kyse ilmastonmuutoksesta, sodasta tai ihmissuhteista.

”Olemme kaikki jonkinlaisella sillalla siirtymässä jotain kohti, tai ainakin vähintään etsimässä siltaa tulevaisuuteen. Kaikki nämä tämänhetkiset kriisit, kuten pakolaiskriisi, ilmastokriisi ja sota Ukrainassa tekevät meistä ahdistuneita, joten etsimme jotain varmuutta, jota on tietysti hyvin vaikeaa löytää.”

”Joten tämän albumin tarkoituksena on ikään kuin meditoida tämän kysymyksen äärellä. En varmastikaan tiedä oikeaa vastausta, mutta ainakin sitä kysymystä kannattaa tutkia.”

Viime keväänä Sting teki uuden version vuoden 1985 kappaleestaan Russians. Alkuperäisen kappaleen julkaisun aikaan Neuvostoliitto oli vielä olemassa, johtajanaan Mihail Gorbatšov. Se oli kylmän sodan vastainen laulu, johon Sting ei uskonut joutuvansa enää palaamaan.

”Olin hyvin pöllämystynyt, kun laulusta tuli jälleen ajankohtainen. Ajattelin, että olisimme jo siirtyneet niistä ajoista eteenpäin.”

Keikoilla hän on esittänyt kappaletta vuosien varrella vain harvoin eikä sitä välttämättä kuulla Suomessakaan. Uudelleen äänitetyn version tarkoitus on osoittaa tukea Ukrainalle. Sting ohjaa kappaleen tuotot humanitääriseen apuun. Se tosin taitaa olla enemmän pieni solidaarinen ele kuin aito rahallinen panostus.

Russians-laulun kuuluisin lyriikanpätkä on: ”I hope the Russians love their children too”, eli toivottavasti myös venäläiset rakastavat lapsiaan.

”Venäläiset varmasti rakastavat lapsiaan, mutta he ovat menettäneet heitä valtavasti tässä naurettavassa konfliktissa. En syytä välttämättä venäläisiä tästä sodasta, kyseessä on enemmän yhden ihmisen tekemä, erittäin huono päätös. Venäjän kansalle ei anneta oikeaa informaatiota, vaan propagandaa. Kaikki on kontrolloitua, ja se tekee minut hyvin surulliseksi.”

Sting saapui Moskovaan esiintymään heinäkuussa 2012 ja sai faniltaan lahjaksi maatuskanuken.

Sting ei osaa sanoa, menisikö hän joskus vielä esiintymään Venäjälle tai tuleeko se edes mahdolliseksi.

”Olen esiintynyt Venäjällä paljon ja nauttinut siitä suuresti, sillä suurimman osan elämästäni Venäjä on ollut kiellettyä aluetta. On surullista, että portit ovat jälleen kiinni eikä ole mitään tietoa, milloin ne ovat taas auki.”

Stingin mielestä on ilmiselvää, että ukrainalaisille on annettava mahdollisuus elää itsenäisesti ja juuri kuten haluavat. ”Mutta demokratia on hankalaa. Se on tehoton, sekava ja hidas prosessi. Mutta muita vaihtoehtoja ei ole, sillä vaihtoehto demokratialle on vankila, eli juuri se, mikä Venäjästä on nyt tullut.”

Musiikin suhteen Sting sanoo olevansa yhä utelias, ja uteliaisuus voi johtaa uusiin aluevaltauksiin.

”Musiikki on eräänlainen peli. Mitä pidempään pysyt pelissä, sitä hauskempaa sinulla on, ja sitä enemmän teet rahaa. En ole varma, mikä seuraava siirtoni on, mutta olen aina kiinnostunut ideoista, jotka saattavat johtaa minut uuteen paikkaan.”

Musiikillisesti Sting on koko uransa ajan ottanut vaikutteita eri genreistä, jazzista reggaeen ja arabialaiseen perinnemusiikkiin, ja tietynlainen spirituaalisuus ja sen etsiminen on usein läsnä hänen teksteissään.

Muutama vuosi sitten Sting teki Grammy-palkitun yhteislevyn reggaelaulaja Shaggyn kanssa. Kun he olivat kiertueella, Sting kuuli Shaggyn laulavan takahuoneessa Frank Sinatraa. Hän tajusi, että Shaggyllä on sama ääniala Sinatran kanssa. Sting ehdotti, että voisi olla hauskaa tehdä Sinatran klassikkokappaleista reggae-versioita. Ja jos Shaggy haluaisi sellaista tehdä, Sting voisi toimia tuottajana.

”En ole urallani juuri tuottanut levyjä, koska en oikeastaan pidä siitä yhtään. Mutta pidän Shaggystä niin paljon, että olin valmis siihen. Minusta siitä tuli aika tuoreen kuuloinen. Hän ei yritä kuulostaa Sinatralta, vaan hän kuulostaa pelkästään Shaggyltä itseltään.”

Albumi Com Fly Wid Mi ilmestyi viime toukokuussa.

Sting ja Shaggy poseerasivat Cannesin filmifestivaaleilla vuonna 2018.

Toinen uusi aluevaltaus on ollut Las Vegasin residenssikeikat. Ensi keväänä Sting tekee taas neonvalojen loisteessa viikon mittaisen residenssin.

Ensin häntä huoletti, minkälaista yleisöä hanke kerää, mutta kokemus oli positiivinen. ”Se on mahdollistanut visuaalisesti näyttävämpien keikkojen toteuttamisen, kun normaalisti keikkani eivät ole juuri lainkaan visuaalisia, ainoastaan hyvä bändi ja hyvät valot.”

Niin Las Vegasin kuin Suomen konsertit ovat osa My Songs -kiertuetta. Vuonna 2019 Sting julkaisi samannimisen levyn, jossa on uusia versioita hänen klassikoistaan. Toisin sanoen My Songs -kiertue keskittyy Stingin laulukirjan ydinaineistoon, The Police -yhtyeen uuden aallon kaahauksesta soolomateriaaliin.

Sting jaksaa yhä esittää vanhoja kappaleitaan, koska juuri niitä yleisö tietysti haluaa kuulla, mutta hän löytää niistä yhä itsekin uusia puolia.

”Minulle laulut ovat eläviä organismeja, ne eivät kuulu museoon, vaan esitettäväksi ja eloon herätettäväksi illasta toiseen. Työni on löytää joka ilta jotain uutta näistä kappaleista, joista osan olen kirjoittanut jo yli 40 vuotta sitten. ”

Haastattelun lopuksi ammattilainen lohkaisee vielä viimeiset smalltalkit. Sting sanoo seuranneensa viime aikoina uutisia Suomen pääministeristä. Sanna Marinin bilevideot ovat saaneet monet kansainväliset julkkikset ottamaan kantaa pääministerin juhlimisen puolesta.

Sting ei oikein tajua, mistä koko asiassa on kyse, ja miksi pääministerin juhliminen ylipäätään on kiinnostavaa. ”Miksei hän voisi juhlia? Hyvä hänelle!”

Sting esiintyy Tampereen Nokia-areenalla 20. syyskuuta ja Helsingin jäähallissa 22. syyskuuta.