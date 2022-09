Kuunnelma nuoresta juutalaisnaisesta on myös kertaus Israelin historiaan, ja dramatisoituna menneisyys herää eloon

Marko Järvikallaksen Nasaret Illit -kuunnelmassa israelilaisnainen etsii itseään ja päätyy Suomeen saakka.

Israel on erikoinen maa, jossa juutalaisuus leimaa yhteiskuntaa ja naisetkin joutuvat armeijaan. Jos siellä ei löydä itseään, on lähdettävä. Ja jos ei edelleenkään löydä itseään, on lähdettävä taas.

Marko Järvikallaksen kuunnelmassa nuoresta naisesta (Wanda Dubiel) ei tule äidin toivomaa kuuliaista juutalaistyttöä. Monen mutkan kautta hän päätyy lapsensa syntymän myötä Suomeen, mutta ei ole oikein kotonaan täälläkään.

Monologivoittoisen elämäntarinan rinnalla kuullaan pikakertaus Lähi-idän viime vuosikymmenistä vuoden 1973 Jom kippur -sodasta 1990-luvun alun Saddam Husseinin hyökkäykseen ja palestiinalaiskysymyksen eri vaiheisiin. Loppupuolella katsotaan Suomea ulkopuolisin silmin.

Lopputulos herättää saman kysymyksen kuin moni muukin todellisuuspohjainen draama: olisiko tämä voinut olla dokumentti? Ehkä kuitenkaan tässä tapauksessa ei, sillä mikrofonia ei ollut mukana. Dramatisoituna menneisyys herää eloon.

Nasaret Illit – erään israelilaisen naisen tarina, Radio 1 klo 19.02 ja Areena.