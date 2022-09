Elämäntapaintiaaneista kertova dokumentti koskettaa läheisesti Suomea.

Vuonna 1991 Suomessa luettiin uutisista elämäntapaintiaaneiksi nimitetyistä ihmisistä, jotka olivat leiriytyneet Kittilään. Kysessä oli enimmäkseen belgialaisista ja ranskalaisista nuorista aikuisista koostuva joukko, joka halusi elää lähellä luontoa ja olla mahdollisimman vähän modernin kulutusyhteiskunnan palvelujen varassa.

Tästä Iriadamant-heimoksi itseään nimittävästä ryhmästä kertova Gaialand on suomalais-ranskalais-belgialainen neliosainen dokumentti, joka kertoo vähitellen yhä syvemmälle kaivautuvan tarinan oman aikansa hipeistä ja utopisteista, joita häikäilemätön huijari käytti hyväkseen.

Suomi-yhteys tekee tarinasta erityisen kiinnostavan. Aluksi ryhmään suhtauduttiin täällä suopeasti, vaikka havaittiinkin, että he eivät oikeasti olleet Amerikan alkuperäiskansojen jälkeläisiä vaan ranskaa puhuvia eurooppalaisia, hassuja hippejä, jotka leiriytyivät metsään, söivät kasveja ja soittivat rumpuja.

Kun ryhmän johtajan aiemmista rikosepäilyistä alkoi tihkua tietoa, suhtautuminen muuttui. Gaialand kertoo kuinka idealistisen julkisivun takana ryhmästä tuli hyväksikäytön ja henkisen väkivallan riivaama kultti. Nopean nykyajan näkökulmasta on myös hämmästyttävää nähdä kuinka kauan manipulointi, räikeä kulttuurinen omiminen ja rikosten salailu sai aikoinaan jatkua.

Gaialand. Yle TV1 ja Yle Areena.

Elvis (Austin Butler) ja manageri Tom Parker (Tom Hanks) uusimmassa Elvis-elokuvassa.

Elvis ja ajaton hämärämies

Elvis Presley ei kuulostanut elokuvan aiheena alun perin erityisen kiinnostavalta. Vähän kuin joku tarjoaisi katsottavaksi neljättä versiota Tuntemattomasta sotilaasta tai luettavaksi uutta muisteluteosta Vesa-Matti Loirista.

Hiljattain HBO:n suoratoistovalikoimaan tullut Baz Luhrmannin Elvis tempasi silti mukaansa. Elokuvan tärkeimpänä tehtävänä on muistuttaa myöhempien aikojen yleisöä siitä, kuinka tiiviisti Elviksen ilmaisun ja varhaistuotanto oli kytköksissä mustaan musiikkiin. Muutakin ajatonta on. Tänä kesänä Suomen Kuvalehdessä raportoitiin Suomen festivaalibisnekseen pesiytyneestä keinottelusta ja hämärästä liiketoiminnasta. Tom Hanksin Elvis-elokuvassa esittämä suhmuroiva manageri, ”eversti” Tom Parker ei ole valitettavasti jäänyt ilman seuraajia.

Elvis. HBO Max.

Täysin elektronista rokkimeininkiä

Olisi hölmöä sanoa, että perinteisen rockilmaisun ja elektronisen musiikin yhdistelmässä olisi jotain uutta, mutta jostakin syystä yhdysvaltalaisen Sylvan Esson uusin albumi No Rules Sandy kuulostaa raikkaalta. Sylvan Esso on aviopari, Amelia Meath ja Nick Sanborn, ja he ovat olleet kotimaassaan jo kertaalleen Grammy-ehdokkaana.

Meathin laulu on harmonista, välillä unenomaista, välillä rennon tarttuvaa, ja vaikka sointi ja terävästi katkova rytmi on puhtaasti elektronista, niin kitarabändin esittämänä monet No Rules Sandyn kappaleet kuulostaisivat 1990-luvun indiehiteiltä tai punkpopilta.

Sylvan Esso: No Rules Sandy. Loma Vista.