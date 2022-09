”Olemme kollektiivisesti järkyttyneitä”, kertoo eräs poliisisoittokunnan vakituisista muusikoista, jonka mukaan määräaikaisten muusikoiden tehtävien uusjako on tulehduttanut koko soittokunnan ilmapiirin.

Helsingin poliisisoittokunta hakee työpaikkailmoituksella kaikkiaan 21 muusikkoa vakituiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen. Poliisisoittokunnan kokonaisvahvuus on 42, joten haussa on puolet soittokunnan muusikonpaikoista.

Ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo, että näitä tehtäviä varten perustettavilla uusilla viroilla korvataan aiemmat määräaikaiset työsopimukset. Tämä taas tarkoittaa sitä, että määräaikaisilla sopimuksilla soittokunnassa tähän asti työskennelleet muusikot joutuvat samalle viivalle muiden hakijoiden kanssa uusia virkoja täytettäessä.

”Tämä haku on tietenkin aiheuttanut nykyisissä muusikoissa mielipahaa, mutta se on täysin inhimillistä, kun kyse on toimeentulosta ja joutuu ikään kuin hakemaan omaa työpaikkaansa”, Pasterstein sanoo.

Siksi monet nykyiset määräaikaiset muusikot olisivatkin toivoneet työsuhteidensa vakinaistamista ilman avointa hakua.

Poliisisoittokunnan muusikoissa koko virantäyttöprosessi tosiaankin herättää ärtymystä ja on kriisiyttänyt koko soittokunnan työilmapiirin, kertoo eräs poliisisoittokunnan vakituisista muusikoista Helsingin Sanomille.

Poliisisoittokunnan muusikot kommentoivat asiaa tässä anonyymisti koska kantavat huolta työpaikoistaan.

”Olemme kollektiivisesti järkyttyneitä”, vakituisessa virkasuhteessa työskentelevä muusikko kertoo. Virkojen avoin haku ei vaikuta hänen työsuhteeseensa.

”Totta kai perustelut virkojen avoimeen hakuun osittain käyvät järkeen virkamieslain luonteesta johtuen, mutta se ei käy järkeen, että kollegoiden työtehtävät eivät muutu ja he silti joutuvat hakemaan työpaikkaansa uudestaan. Ainoa muutos on, että tehtävänimikkeessä sana määräaikainen putoaa pois”, hän sanoo.

”Tämä kaikki on tulehduttanut henkeä orkesterissa. Henki on todella huono, moni tuntee tilanteen todella lohduttomana eikä pystytä keskittymään pääasiaan eli musiikkiin. Käytännössä välit hallintoon ja kapellimestareihin ovat menneet, koska hallintomme ja kapellimestarimme eivät ole puolustaneet meitä. Melkein tuntuu siltä, että he haluavat, että osa soittajista vaihtuu”, vakituinen muusikko kertoo.

Samaa kertoo myös yksi määräaikaisista muusikoista. Hän joutuu menemään koesoittoon, jos haluaa saada jatkaa soittamista poliisisoittokunnassa.

”Koen, että ylikapellimestari Sami Ruusuvuori olisi saanut vältettyä julkisen haun, jos olisi halunnut. Kyllä se osoittaa pientä epäluottamusta, että hän on julkisen haun kannalla ja myös innoissaan mainostaa sitä sosiaalisessa mediassa”, määräaikainen muusikko kertoo HS:lle.

Työnantajan edustaja ylikomisario Dennis Pasterstein perustelee julkista hakua sillä, että kyseessä ovat uudet, tätä tarkoitusta varten perustettavat virat.

”Kun on uusista viroista kyse, valtionhallinnossa on katsottu, että ne pitää laittaa julkiseen hakuun ja saada sitä kautta parhaat työntekijät. Nämä nykyiset muusikot ovat erittäin hyviä hakijoita: heille on muodostunut pitkä orkesterisoittokokemus, kun he ovat olleet täällä määräaikaisina. Ylipäätään sen, että he ovat poliisisoittokunnassa, täytyy tarkoittaa että he ovat hyviä muusikoita”, Pasterstein sanoo.

Toinen puoli soittokunnan nykyisistä muusikoista työskentelee jo nyt vakituisissa viroissa, eikä tämä haku vaikuta heidän työpaikkoihinsa. Pastersteinin mukaan näiden virkojen työnkuva on syntynyt menneinä vuosikymmeninä, kun soittokunnan muusikoita koulutettiin tekemään muita poliisin töitä, kuten liikennevalvontaa, niinä aikoina kun soittokuntatehtäviä ei ole. Tällaisia lyhyitä poliisityön kursseja on Pastersteinin mukaan järjestetty viimeksi vuosina 2002 ja 2009.

2010-luvulla poliisikoulutus kuitenkin muuttui ammattikorkeakoulupohjaiseksi, eikä samanlaisia kursseja ole enää muusikoille voitu järjestää. Sen sijaan on päädytty perustamaan nämä uusi 21 virkaa, joissa ei ole muita poliisitehtäviä soittamisen lisäksi. Työaika ja palkkaus ovat 52,5 prosenttia kokoaikaisten työntekijöiden vastaavasta.