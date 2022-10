Maija Vilkkumaa oli 2000-luvun alun suuri tähti. Hän piti määrittelemättömän mittaisen tauon ja tajusi, että artisti voi tehdä merkittävää musiikkia, vaikka ei ole koko ajan huipulla.

Maija Vilkkumaan uuden Äidinmaa-kappaleen videon alussa on hämmästyttävä kuva.

Vanhassa filminpätkässä ollaan parturi-kampaamossa joskus 1970-luvulla. Asiakkaana on mies, jonka hiuksia naispuolinen parturi-kampaaja leikkaa. Mies lukee hiustenleikkuun aikana pornolehteä.

Näkymä ei ole Kummeli-sarjan sketsistä, vaan dokumenttifilmistä, jonka videon ohjaaja Emilia Hernesniemi löysi Yleisradion arkistosta. Nykyihmisen silmin se näyttää todella oudolta.

Vilkkumaata naurattaa.

”Jos olisin itse joutunut valitsemaan siihen jotain, niin siinä olisi ollut ilmeisempiä kuvia, niin kuin vaikka Lenita Airisto jossain.”

Vilkkumaa on kova puhumaan, on ollut sitä ainakin koko artistiuransa ajan. Hän innostuu aiheesta kuin aiheesta, puhuu pitkään ja rönsyilevästi ja ratkeaa välillä nauramaan itseironisesti, välillä ihan muutenkin.

Vilkkumaan ulosanti ei muutu silloinkaan, kun hän puhuu painavista asioista. Kuten nyt esimerkiksi uuden albuminsa teemasta, joka on vähän yksinkertaistettuna se, miten Suomi on muuttunut Maija Vilkkumaan syntymän jälkeen.

Suomesta ja suomalaisuudesta laulaminen on ollut kotimaisessa rockissa pääosin kaapin päälle nostettujen miesartistien hommaa. Ismo Alangolla oli Kun Suomi putos puusta, Samuli Putrolla Helismaa, ja Juice Leskisellä Suomi-kuvauksia vasta olikin.

”Joo, siinä on jotain röyhkeää. Mutta sen röyhkeyden pelosta ei saa pelätä sitä aihetta, vaan pitää löytää oma kulma kertoa siitä”, Vilkkumaa sanoo ja kertoo vetäytyneensä tekemään Äidinmaa-kappaletta hotelli Korpilammelle Espooseen. Ja nauraa taas vähän.

Hotelli Korpilampi tuli tunnetuksi paikkana, jonne pääministeri Kalevi Sorsa kutsui syksyllä 1977 puolueiden, työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän johtajat pohtimaan ratkaisua Suomea vaivanneeseen lamaan.

Korpilammen seminaarin tuloksena oli pitkään jatkunut konsensus-politiikka. Se kosketti myös niitä naisia, jotka esiintyvät Äidinmaa-videon uutis- ja dokumenttipätkissä.

Vilkkumaan uusissa lauluissa kuuluu hänen rocktaustansa. ”Mun laulusoundi on parhaimmillaan, kun siellä on särökitaraa.”

Reilun vuoden päästä Vilkkumaa täyttää 50 vuotta. Sen ikäiset rockartistit käyvät kaikille vuosi vuodelta arkipäiväisemmäksi, ainakin sille sukupolvelle, joka on vanhentunut artistien rinnalla. Vilkkumaakin sanoo, että popissa ja rockissa palataan usein nuoruuden kokemuksiin, ensirakkauksiin ja kapinointiin.

Vajaasta 49 elinvuodestaan Maija Vilkkumaa on elänyt yli puolet lauluntekijänä ja esiintyvänä taiteilijana.

Hän aloitti lukioikäisenä Tarharyhmä-yhtyeessä, joka herätti aluksi huomiota niinkin yksinkertaisella asialla kuin että kaikki soittajat olivat naispuolisia. Yhtyeen jäsenistä Vilkkumaa oli se, josta tuli menestyvä sooloartisti, rockmuusikko ja lauluntekijä.

Ja samalla myös esikuva ja innoittaja monille muille popin ja rockin tekemisestä innostuneille nuorille naisille ja tytöille, kuten esimerkiksi Paula Vesalalle ja Sannille.

Vilkkumaan kaltaiselle artistille oli kaupallista kysyntää, ja hän nousi muutamassa vuodessa Suomen suosituimpien rockartistien kapeaan kärkeen.

”Olin 2000-luvun alussa iso artisti ja olin myöhemmin neljä vuotta kokonaan tauolla ja toivoin, että sinä aikana kaikki nollaantuisi ja voisin aloittaa alusta. Sitten tajusin, että ei se menekään niin”, hän sanoo.

”Joissakin muissa ammateissa on hyvä kun täyttää 50, koska silloin et ole vielä hirveän vanha, mutta on paljon kokemusta. Ajattelin, että olenko ajautunut tällaiseen paska-ammattiin, jossa ainoa mahdollisuus on pysytellä kynsin hampain mukana.”

Kesällä 2004 Kaisaniemen puistossa YleX-kanavan konsertissa.

Levytystauon aikana kotimainen musiikkiteollisuus oli siirtynyt vähitellen aikaan, jossa artisteilta julkaistiin ensisijaisesti singlejä eli suoratoistopalveluissa kuunneltavia yksittäisiä uusia kappaleita, joiden toivottiin nousevan nopeasti hiteiksi. Julkaistuista kappaleista koottaisiin sitten myöhemmin albumi, vähän niin kuin tehtiin jo 1960-luvulla.

Vilkkumaakin innostui aluksi uudesta työtahdista, koska albumikokonaisuuksien tekeminen on raskasta työtä. Lisäksi hän sanoo olleensa aina hittibiisien ystävä ja rakastuneensa kappaleisiin, joita ”kymmenen miljoonaa muutakin” kuuntelee tauotta.

Hän teki uusia kappaleita eri tuottajien kanssa, mutta singlekeskeinen metodi osoittautui huonoksi ratkaisuksi, koska yksittäisten kappaleiden striimimääristä ja radiokuuntelukerroista oli tullut pääasiallinen suosiomittari, jota tuijottivat levy-yhtiöiden lisäksi myös artistit ja lauluntekijät.

”Kaikki tietävät, että radiossa toimivat parhaiten sellaiset kappaleet, joita ihmisen on helppo kuunnella autossa työmatkalla, ja siksi kaikkeen musiikkiin tulee aika kepeä sävy. Jos suuntautuu vain siihen, niin artistin oma persoonallisuus alkaa väkisinkin haalistua”, Vilkkumaa sanoo.

”Albumikokonaisuudessa biisit asettuvat kontekstiin, ja kokonaisuudesta tulee taideteos, ei pelkkä myyntiartikkeli.”

Hänen mielestään Suomessa on yleistä, että kevyen musiikin tekijöiden työtä arvioidaan lähes pelkästään kaupallisen menestyksen perusteella.

”Nykyään monet voimat vaikuttavat siihen, että taide on pop- ja rockmusiikista lähtemässä tai on monin paikoin jo lähtenyt.”

Nyt julkaistava albumi 1973 on Vilkkumaan irtiotto ja samalla myös eräänlainen siirtymä kovan linjan keski-ikäisten puolelle. Sen merkiksi levyllä käsitellään jylhästi suuria teemoja.

”Koska niinhän viisikymppiset tekee.”

Äidinmaa-kappaleen kertosäkeessä lauletaan rakkaasta ja ainoasta äidinmaasta, joka on aina kaikesta huolissaan. Äitien huoli ei ole uusi teema Vilkkumaan tuotannossa. Hänen tunnetuin kappaleensa, vuonna 2003 ilmestynyt Ei käsitteli suojelevan äidin ja itsenäisyyttä janoavan tyttären suhdetta tavalla, joka puhutteli suuria yleisöjoukkoja.

Kahden tyttären äitinä Vilkkumaa tunnistaa suojelemisen tarpeen.

”Oma näkemys on kuitenkin se, että maailma ei ole ihan niin pelottava kuin millaiseksi se usein maalataan varsinkin nuorille naisille.”

Vilkkumaata kiinnosti ruotsalaiskirjailija Elin Cullhedin hiljattain HS:ssä julkaistu haastattelu. Siinä Cullhed puhui ristiriidasta, joka syntyy naispuoliselle taiteilijalle. jonka on oltava samanaikaisesti vaimo, äiti ja taiteelleen omistautunut.

”Tähän liittyvät esimerkiksi Doris Lessing ja Joni Mitchell, jotka jättivät lapsensa ja omistautuivat taiteelleen. Jos mun olisi pitänyt valita, niin olisin valinnut lapseni, mutta olisin varmaan kärsinyt, koska taiteen tekeminen on itsensä ilmaisemista ja kokonaisena olemista.”

Vilkkumaa sanoo uskovansa, että myös lapsistaan eronneet miestaiteilijat kärsivät asiasta, vaikka he eivät siitä ole aina julkisesti kertoneetkaan.

Uudella levyllä on myös Betty Draper -niminen kappale, jonka nimi on lainattu Mad Men -tv-sarjan roolihahmolta, joka jäi lähiövaimoksi, vaikka yritti päästä siitä kohtalosta pois.

”Vaikeasti hahmottuva vankeus vaikuttaa muhun”, Vilkkumaa sanoo.

”En halua esimerkiksi kuunnella Frank Sinatraa, koska minua vituttaa se kuva, jonka olen saanut siitä heidän Rat Pack -touhustaan. Käyttivät hyväksi Marilyn Monroeta ja olivat, että sinä et ole mitään. Pystyn kuuntelemaan Michael Jacksonia, mutta en Sinatraa, koska kuulen sen alistajan sieltä.”

Rat Pack oli 1950 ja -60-luvulla Yhdysvalloissa vaikuttanut viihdetähtimiesten ryhmä, jonka tunnetuimpia jäseniä olivat Sinatran ohella Dean Martin ja Sammy Davis Jr. Aiemmin Sinatran kanssa seurustellut Marilyn Monroe oli ikään kuin ryhmän yksi ”maskotti”.

Maija Vilkkumaa oli mukana myös Ultra Bran ensimmäisessä kokoonpanossa. Kuva on vuodelta 1995.

Betty Draper -kappaleen tekstissä on myös levyn ainoa viittaus sotaan, jonka Venäjä tänä vuonna aloitti Ukrainassa, ja joka on muuttanut viime metreillä sitä vajaan 50 vuoden ajanjaksoa, jota 1973-albumi eri tavoin kuvaa.

”Siinä on vain yksi kohta, ’aika on sotien ja lajisukupuuton’. Se sota on vaikuttanut varmaan kaikkien ajatteluun, ja maailma on militarisoitunut, kun kaikki tyypit ympärillä puhuu siitä, miten johonkin voisi hyökätä ja saada mahdollisimman paljon ihmisiä tapettua.”

1980-luvun lopulla Kallion ilmaisutaidon lukiota käyneen nuoren artistin mielessä ydinvoima ja Natoon liittyminen olivat pitkään väärä ratkaisu. Nyt hänen kantansa ydinvoimaan on kääntynyt päälaelleen, ja Natoon liittyminenkin tuntuu järkevältä.

”Olin Ylen Pyöreä pöytä -radio-ohjelmassa aika pian sen jälkeen kun Suomen kanta Natoon liittymiseen oli muuttumassa, ja kaikki yhtäkkiä halusivat liittyä. Kaarina Hazard kysyi siinä, että mitä pitäisi tapahtua, että myös suhtautuminen ilmastonmuutokseen keikahtaisi yhtä nopeasti.”

Keski-ikäisenä rockmuusikkona Maija Vilkkumaa on nyt mielissään siitä, että palasi pitkältä tauoltaan tekemään sitä mitä on alun perin halunnutkin tehdä, siis kirjoittaa omia lauluja ja esittää niitä yleisölle.

Hän on huomannut, että tänä vuonna jotkut menestyneet kollegat, etunenässä Paula Vesala ja Antti Tuisku, ovat ilmoittaneet noin nelikymppisenä vetäytyvänsä määrittelemättömän mittaiselle tauolle, vähän niin kuin hänkin teki.

”En voi tietenkään puhua mitään muiden puolesta, mutta minua ahdisti silloin se, että olin tulossa alaspäin suurimmasta suosiosta, ja siinä oli jotain nöyryyttävää, kun keikkapaikat pienenivät ja yleisöä ei ollutkaan enää yhtä paljon kuin edellisellä kerralla”, hän tunnustaa.

”Ei kukaan voi olla aina huipulla, mutta silti voi tehdä merkittävää taidetta.”

Kuka Maija Vilkkumaa Vuonna 1973 syntynyt helsinkiläinen laulaja, muusikko ja lauluntekijä. Tarharyhmä-yhtyeen laulaja, kitaristi ja lauluntekijä vuosina 1990-1995.

Ollut mukana laulajana myös Ultra Brassa ja Kerkko Koskinen kollektiivissa.

Sooloartisti vuodesta 1999, tehnyt seitsemän sooloalbumia Vuonna 2003 julkaistua Ei-albumia myytiin yli 120 000 kappaletta. Palkittu useilla Emma-palkinnoilla, Teosto-palkinnolla ja Juha Vainio -palkinnolla Puoliso ja kaksi lasta.

