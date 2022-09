Antikvariaattiketjun omistava Elmeri Vehkala tietää, että nuoria kiinnostaa nyt filosofia, runous ja antiikin historia: ”Tietokirjallisuuden nousu on ollut iso ilmiö.”

Viime kesänä poliisi pani Vaasanpuistikon eli huonomaineisen Piritorin tehovalvontaan. Sen loputtua huumeidenkäyttäjät ja muu laitapuolen väki palasi pian kulmilleen.

”Jos poliisi pannaan hoitamaan sosiaalisia ongelmia, se epäonnistuu aina. Koronapandemia on kurittanut sitä porukkaa vielä lisää. Hurstin leipäjono menee kohta jo kaksi kertaa korttelin ympäri”, Elmeri Vehkala huokaa.

Vehkala on seurannut Helsinginkadun sosiaalista menoa 15 vuotta antikvariaatistaan Punainen Planeetta, joka sijaitsee Piritorin naapurissa Harjutorilla. Hänelle osa siellä notkuvasta sakista on asiakkaita.

”Mun humanismi ei näe heitä epämääräisenä massana vaan yksilöinä. Jotkut yrittävät vieroittaa itsensä huumeista kaurapuurolla ja kirjallisuudella, ostavat kasan kirjoja ja sulkeutuvat kotiin. Varsinkin monilla vankilassa lusineilla on vahva suhde kirjallisuuteen.”

Anekdootteja värikkäistä asiakkaista voi usein lukea Vehkalan divarin sosiaalisesta mediasta. Välillä moni vähävarainen tuntuu tinkivän mieluummin kaurapuurosta kuin lukemisesta.

Vankien kirjallisuusharrastuksen Vehkala huomasi läheltä Keravan vankilan kirjastonhoitajana. Hän istui siellä totaalikieltäytyjänä.

Oma suhde kirjallisuuteen alkoi jo paljon aiemmin, jo ennen koulua. Vehkala oppi lukemaan ja pänttäsi innokkaasti Vuosisadat vierivät -oppikirjoja. Hän myöntää, että pikkupoikana niissä kiinnostivat enemmän tankit ja muut sotakoneet kuin historian suuret linjat.

Äiti liittyi kirjakerhoon, jonka kautta poika tutustui Stephen Kingin kauhukirjoihin. Isä puolestaan huolehti, että Tolkienit päätyivät tuoreeltaan luettaviksi.

”Vietin hereilläoloajasta yhtä ison osan Koivukylän kirjastossa kuin kotona. Kun pääsin aikuistenosastolle, aloin lukea von Dänikeniä ja muuta rajatietoa. Kirjastosta sain myös nuotit musiikkiharrastukseen.”

Lapsesta lähtien Vehkala kiersi myös divareita ja keräili kirjoja. Edgar Rice Burroughsin Mars-kirjasarja kuului lapsuuden suosikkeihin ja innoitti Punainen Planeetta -divarin nimeä. Siihen vaikutti myös Kalliossa sijainnut samanniminen kirjakahvila, jossa Vehkala vietti aikaa lukiolaisena.

Vehkala kasvoi Vantaan Koivukylässä. Hän sanoo asuneensa aina pääkaupunkiseudun lähiöissä paitsi pieniä poikkeuspätkiä – ja sattumalta vieläpä kerrostaloissa, jotka on rakennettu 1972, saman vuonna kuin hän syntyi.

”Kun on kasvanut yhdessä lähiössä, pärjää niissä kaikissa. Juuri kerrostalolähiöissä, joissa on sekaisin omistus- ja vuokra-asuntoja, sattuu kulttuurien yhteentörmäyksiä, jotka ovat hyödyllisiä varsinkin lapsille. Kun vanhemmilla on eri taustat, lapsista kasvaa avarakatseisia.”

Eipä ihme, että Vehkalan esikoisromaani Älykuvio K (2017) perustuu hänen lapsuuden- ja nuoruudenmuistoihinsa. Enimmäkseen kirja on totta, mutta sepitettä tuo mukaan kerronta, joka jäljittelee Vehkalan nuoruuden kaveriporukan tarinaniskemisen tyyliä.

Sitä Vehkala sanoo lähiöperinteeksi. Hän on suunnitellut kirjalleen jo pitkään jatkoa, joka sijoittuisi 1980-luvun loppuun ja 90-luvun alkuun. Jatko-osalle on valmiina runko ja joitakin lukuja, mutta sen valmistuminen on osoittautunut vaikeaksi.

”Varhaisiin vaiheisiini minulla oli tarpeeksi etäisyyttä, mutta tämä tuntuu liian henkilökohtaiselta. Siinä on myös mukana henkilöitä, jotka ovat yhä läsnä. Vastuu on raskas.”

Elmeri Vehkala sanoo, että hänen asiakkaitaan kiinnostavat paljon filosofia, runous ja antiikin historia. ”Helsingissä yliopistomaailma säteilee nuorisoon. Viimeisten kymmenen vuoden aikana tietokirjallisuuden nousu on ollut iso ilmiö. Siinä ei ole siirrytty äänikirjoihin samalla tavalla kuin kaunokirjallisuudessa.”

Toistaiseksi Vehkala keskittyy myymään muiden kirjoja eikä omiaan. Hänellä on kolme antikvariaattia, Punaisen Planeetan lisäksi Vihreä Planeetta Hakaniemessä ja Oranssi Planeetta Hermannissa. Se lienee Suomen ainoa antikvariaattiketju.

Vaikka divareita katoaa sitä mukaa, kun yrittäjät jäävät eläkkeelle, vielä suurempi kato on käynyt uusien kirjojen kaupoissa.

Helsingissä taitaa jo olla enemmän käytettyjen kuin uusien kirjojen kauppoja. Niiden yhteinen valikoima on suuri verrattuna viimeisen kauden uutuuksia myyviin kauppoihin.

Pelkästään Vehkalan Planeetoilla on 300 neliön varasto täynnä kirjoja, joita myydään myös verkossa. Kaupoissaan Vehkala on herättänyt henkiin ja myyntiin myös kasoittain WSOY:n kirjoja koko 1900-luvulta, kun kustantamo harvensi arkistoaan.

”Divarit eivät ole markkinoiden ja suhdanteiden ulkopuolella, mutta kun emme ole alkujaankaan kultakaivos, laiha menestys on aika kestävää. Uusien kirjakauppojen pitää myydä uusia kirjoja, mutta me voimme myydä sitä, mikä menee kaupaksi.”

Vehkala tuntee kirjallisuutta laajasti. Ennen kaikkea hän tietää, mitä lukijat haluavat. Hänen menestyslistansa kuulostaa erilaiselta kuin kustantamoiden ja kirjakauppojen: filosofia, runous ja antiikin historia menevät kaupaksi Planeetoilta.

Tietokirjallisuutta myös Vehkala sanoo nykyisin lukevansa. Äänikirjojen suosio on pienentänyt monien kaunokirjojen paperipainoksia. Se näkyy divareissa niin, että monen suhteellisen uuden kirjan hinta käytettynä nousee nopeasti, kun painos myydään loppuun.

”Kirjan voi saada luettavaksi kirjastosta tai pokkarina kirjakaupasta, mutta kun se halutaan omistaa, etsitään kovakantista. Ja kun kirjaston varausjonot venyvät, tullaan usein meille.”

Antikvariaattien merkitys kulttuurilaitoksina on kasvanut tällä vuosisadoilla paljon. Vehkala on sen kehityksen etulinjassa. Hänellä on edelleen kotona valtavasti kirjoja, mutta suurin tarve omistaa niitä on divarien myötä laantunut.

”Kannan yhä kirjoja kotiin ja luen ne, mutta sen jälkeen palautan ne kiertoon.”