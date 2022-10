Siinä se nyt istuu, Muumipeikko, 64 vuoden jälkeen helsinkiläisteatterin lavalla. Se näyttää isolta pehmoeläimeltä, kainaloon kutsuvan pullealta.

Arvatkaa miltä sen muhkea kuono tuntuu? Kumiselta. Melkein kuin nyrkkeilyhanskalta.

Juuri nyt Muumipeikko ei ole juttutuulella, mutta muuten sillä on tänä syksynä täysi vauhti päällä. Ja niin on monella muullakin Tove Janssonin kehittelemällä satuhahmolla, sillä Lilla Teaternin Kris och katastrof i Mumindalen -esitys marssittaa lavalle satakunta muumimaailmasta tuttua hahmoa – taianomaisen kiehtovina, ilmeikkäinä ja oudon inhimillisinä nukkeina.

Ne kaikki on suunnitellut palkittu nukketeatteritaiteilija Heini Maaranen.

Maaranen sanoo, ettei olisi lähtenyt mukaan tähän teatteriprojektiin ilman ohjaaja Jakob Höglundia.

”Olen varmaan joskus jopa sanonut, että en koskisi muumeihin, mutta Jakobin takia suostuin. Vaikka hän ehdottaisi mitä hullua, aina se kiinnostaa”, Maaranen sanoo.

Noin sata hahmoa on valtava määrä nukkeja tehtäväksi, vaikka lukumäärään sisältyy pienimmistä pienin rekvisiittakin. Yleensä Maaranen hoitaa esityksissään kaiken itse nukkien ja rekvisiitan suunnittelusta niiden rakentamiseen asti, mutta nyt isossa talossa vastuuta on voinut jakaa.

”Vaikka olen rakentanut paljon itse ja pitänyt erityisesti kasvojen ja ilmeiden tekemisen omissa käsissä, niin nukkeja on ollut tekemässä niin tarpeisto-ompelimo kuin lavastamokin.”

”Janssonin materiaali on käsittämättömän laaja ja maailma tosi runsas, ja sitä jossain määrin valvotaan. On oma haasteensa kunnioittaa sitä ja yrittää tehdä jotain omaa”, sanoo nukkesuunnittelija ja nukenrakentaja Heini Maaranen vierellään Muumipeikko.

Maaranen kertoo suunnittelutyön olleen positiivisella tavalla haastavaa.

”Janssonin materiaali on käsittämättömän laaja ja maailma tosi runsas, ja sitä jossain määrin valvotaan. On oma haasteensa kunnioittaa sitä ja yrittää tehdä jotain omaa.”

Koska nukkehahmoja on niin paljon, on tärkeää, ettei niitä kaikkia rakenneta samalla tavalla. Maarasen mukaan kokonaisuudesta tulee sitä kiinnostavampi mitä erilaisempia nukketekniikoita pystyy hyödyntämään.

”Olen toivonut juuri sitä, että pystyy leikkimään nukketeatterin ehdoilla eri keinoilla, ettei vain toteuta mielikuvaa jostain animaatiosta.”

Esityksen nuket ovatkin hyvin erityyppisiä, erikokoisia ja vaihtelevilla tekniikoilla liikuteltavia – ja äärimmäisen kiehtovia. Suurimpiin kuuluu kolmemetrinen Vilijonkka, jota nukettaa kaksi henkilöä. Toinen heistä istuu piilossa hahmon vartalon sisällä käsiä ja jalkoja liikuttaen, toinen liikuttaa päätä ja antaa hahmolle äänen.

Nipsukin on iso nukke, jonka jalkoina toimivat nukettajan jalat. Tohtori Schrünkelilla taas on pitkät, hurjat lonkerokädet.

Lavalla nähdään myös kaksiulotteisia pahvihahmoja, ja esimerkiksi joukko pikkuruisia karvapalloja, eli rumia sanoja.

Lilla Teaternissa nähtiin muumeja viimeksi vuonna 1958 esityksessä Troll i kulisserna. Nyt nähtävä musiikkiteatteriesitys perustuu Tove Janssonin vuosina 1954–1959 ilmestyneisiin aikuisille suunnattuihin sarjakuviin, joita julkaistiin brittiläisessä Evening News -iltapäivälehdessä.

Muumihahmot heräävät lavalla eloon pienillä liikkeillä ja eleillä. Se vaatii erityistä taitoa ja herkkyyttä. Osaa nukeista liikuttavat Lillanin näyttelijät, mutta mukana on myös nukketeatterin ammattilaisia.

Ammattinukettajat Elena Rekola, Riina Tikkanen ja Reetta Moilanen huhkivat lavalla käytännössä koko esityksen ajan. Varsinkin Tikkanen ja Moilanen vaihtavat hahmoja jatkuvasti. Tai sitten he ovat osa jonkun hahmon ruumiinosaa, sillä osaa hahmoista nukettaa monta ihmistä yhtä aikaa.

Reetta Moilasella on esityksessä monta roolia. Yksi niistä on Nuuskamuikkunen, joka syntyy hatusta, nukettajan päästä ja hahmon pienestä vartalosta.

”Olen Haisuli ja Nuuskamuikkunen, Hemuli, ilotulitus, puu, pullo, tohtori Schrünkelin oikea käsi, autan Niiskuneitiä, Muumipeikkoa, Muumipappaa, Muumimammaa, Pikku Myytä….”, Moilanen luettelee.

”Välillä olen mamman vasemmassa kädessä ja jonkun toisen oikeassa kädessä yhtä aikaa.”

Myös Tikkanen tekee ja auttaa, minkä ehtii. Hänen isoimmat roolinsa ovat Nipsu ja Vilijonkka, joista etenkin jälkimmäinen on esityksen näyttävimpiä ja hilpeimpiä hahmoja.

Myös ravebilekohtaus, jossa Nipsu häärii dj:nä, on hykerryttävä.

”Poissa on tönkköjen muumipukujen luoma lapsenomaisuus. Muumifilosofia valtaa näyttämön ilmeikkäänä musiikillisena nukketeatterina”, kirjoittaa HS:n kriitikko arviossaan, ja antaa esitykselle neljä tähteä.

Elena Rekola ja Riina Tikkanen esittelevät Vilijonkkaa esityksen kulisseissa.

Millaista on nukettaa ikonisia, kaikille tuttuja muumihahmoja?

”Mietityttää, että yhdistävätkö katsojat alkuperäisen animaation äänet ylipäätään tähän meidän esitykseen. Kuiskaajamme Ragni Grönblom teki ruotsinkieliseen versioon Niiskuneidin äänen ja olen miettinyt, että pystynkö ’lunastamaan’ roolityöni Niiskuneitinä, vaikka teenkin sen eri tavalla kuin on aiemmin nähty”, hahmon tekevä Rekola sanoo.

”Nämä sarjakuvahahmot ovat tosi erilaisia verrattuna animaatioon. Se antaa aivan eri lailla vapautta. Esimerkiksi Haisuli on räävittömämpi ja rikollisempi kuin television animaatioissa”, hahmoa esittävä Moilanen sanoo.

”Nukketeatterissa roolityö tehdään muutenkin vähän eri tavalla. Jos ihmisnäyttelijä tekisi vaikka Nipsun, niin sillä historialla olisi varmasti hyvin eri painolasti kuin nukella, jolla on tietty muoto”, Tikkanen sanoo.

Moilasen mukaan puolet roolityöstä onkin jo tehty siinä vaiheessa, kun nukke on rakennettu ja voi nähdä, miten se liikkuu.

”Nuken varsinaisen sielun tekee kuitenkin se, joka sen nukettaa”, Maaranen lisää.

”Minun näkökulmastani on hirveää rakentaa jotain, jos niitä ei sitten osata nukettaa. Näille kolmelle voi antaa vaikka perunan, ja se on kiinnostavaa.”

Alexander Wendelin (kesk.) ja Elena Rekola nukettavat esityksessä Muumipeikkoa ja Niiskuneitiä. Taustalla Riina Tikkanen ja Reetta Moilanen auttavat.

Silloin kun nukketeatteria tuodaan perinteiseen teatteriin, maailmat ja ajattelumallit yleensä törmäävät. Maaranen kehuu Lillanin näyttelijöiden oppineen nukettamaan taidokkaasti. Työryhmä pääsi ennakkoon esimerkiksi Tikkasen vetämään lyhyeen nukenkäsittelytyöpajaan.

”On ihana nähdä, kun [ihmislähtöiseen näyttelemiseen tottunut] näyttelijä laittaa sataprosenttisen keskittymisen siihen, miten saa jonkun asian tai esineen elämään, ja ilahtuu siitä, kun se toimii”, Tikkanen kertoo.

”On ollut pakko välillä vähän muistuttaa, että älä näyttele minulle, näyttele nukelle. Näyttele nuken kautta sille toiselle nukelle. Kaiken uuden myllerryksessä se saattaa välillä unohtua”, Moilanen sanoo.

Lillanissa nukettajat ovat nimittäin koko ajan näkyvillä. Tikkasen mukaan moni ihminen, joka ei ole nähnyt nukketeatteria, kuvittelee, että nukettajat ovat piilossa. Nykynukketeatterissa se on harvinaista.

”On paljon erilaisia nukketeatteritekniikoita. Joissain ollaan piilossa, joissain ei ja joissain näytellään nuken kanssa. Riippuu siitä, mitä halutaan kertoa ja mikä rooli nukettajalla on”, Tikkanen sanoo.

Riina Tikkanen nukettaa myös useita eri hahmoja, kuten Nipsua.

Maaranen uskoo perinteisen teatterin ja nukketeatterin sekoittamisen olevan Suomessa yleistymässä pikku hiljaa. Viimeaikaisia esimerkkejä muista laitosteattereista ovat muun muassa Babe – urhea possu Turun kaupunginteatterissa vuonna 2019 ja Höglundin ja Maarasen yhteistyöesitys Kalevala Åbo Svenska Teaterissa samana vuonna.

Tämän syksyn satoa ovat esimerkiksi Tampereen Työväen Teatterin esitys Berliinin taivaan alla, Lahden kaupunginteatterin Tiltu ja Lettu ja leikkimökin asukas sekä kamarioopperaa ja nukketeatteritaidetta yhdistänyt Kansanradio, jota esitettiin syyskuun lopussa Kansallisoopperassa.

”Jo nyt on ohjaajia, jotka ihan omana puumerkkinään tykkäävät käyttää nukkehahmoja. Myös isot talot ovat tajunneet alkaa käyttää ammattinukettajia”, Maaranen sanoo.

Siksi onkin ironista, että alan koulutukseen ei enää haluta panostaa. Pohjoismaiden ainoa ammattikorkeakoulutasoinen nukketeatterikoulu Turussa päätettiin lopettaa vuonna 2014, joten alalle ei valmistu enää tekijöitä.

Rekola ja Moilanen ehtivät valmistua sieltä nukketeatteritaiteilijoiksi viimeisten joukossa.

”Turun taideakatemian teatteri-ilmaisun ohjaajalinjalla saa vielä yksittäisiä kursseja, mutta ne eivät ole mitenkään ammattiin valmistavia. Nukketeatterista kiinnostuneita sieltä kyllä tulee”, Rekola kertoo.

”Turkuun tultiin ulkomailta asti opiskelemaan, ja opettajat tulivat pitkälti ulkomailta. Huomaan sen huutavan pulan, mikä tulee kohta olemaan”, Maaranen sanoo.

Suomessa on silti vireää nukketeatteritoimintaa. Esimerkiksi Suomen nukketeatterilaisten kattojärjestö Aura of Puppets on kasvanut valtavasti kymmenessä vuodessa. Pääkaupunkiseudulla työskentelevät vapaan kentän nukketeatteriammattilaiset yhdistää Metropolitan Puppets, joka sai elokuussa uudet tilat Helsingin Pakilaan.

Suomesta löytyy myös kolme valtion rahoitusosuuden piiriin kuuluvaa nukketeatteria: Teatteri Hevosenkenkä, Teatteri Mukamas ja Nukketeatteri Sampo, jotka tekevät esityksiä vain lapsille.

Kaikki haastateltavat sanovat, että nukketeatteriin suhtautuminen on usein ennakkoluuloista.

”Ajatellaan, että se on jotain pölyttynyttä, vanhaa ja vain lapsille. Tai että se on jotain, jota kuka vaan osaa tehdä”, Tikkanen sanoo.

Helsingin Ylioppilasteatterin toisena taiteellisena vastaavana toimiva Rekola kertoo yrittäneensä lobata nukketeatteria nuorille teatterinharrastajille ja teatteriammattilaisiksi pyrkiville laihoin tuloksin.

”Täytyy sanoa, että nukketeatteri ei ole seksikkäin ja hotein juttu niiden mielestä. Ajatus nukketeatterista on edelleen aika tunkkainen.”

Lillanin esitys näyttää, miten fyysisesti vaativaa ja haastavaa nukettaminen myös on.

Tikkasen mukaan on löydettävä hyvät asennot, joissa nukettaja pystyy rentoutumaan ja kohdat, joissa kannattaa vaihtaa kättä, ettei se väsy liikaa. Kikat oppii ammattitaidon ja kokemuksen kautta.

”Se kaava täytyy itse rakentaa jokaiseen esitykseen.”

Kun viimeinen esitys Lillanissa aikanaan koittaa, mihin Muumipeikko ja kumppanit joutuvat?

”En tiedä nyt tässä Jansson-tapauksessa ihan tarkalleen, mutta nukkeja ei saa käyttää missään muualla suoraan ilman nukenrakentajan lupaa. Nukkesuunnittelijan tekijänoikeudet säilyvät aina suunnittelijalla itsellään ja teatterinukkeja ei voi suoraan käyttää esimerkiksi muissa esityksissä, vaikka niiden omistus jääkin teatterille“, Maaranen sanoo.

”Kyllä minulla vintti on aika täynnä nukkeja.”