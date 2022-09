Koronavirussulun jälkeen käynnistyneet esitykset eivät enää vetäneet musikaaliin riittävästi yleisöä.

Maailman tunnetuimpiin musikaaleihin kuuluva Oopperan kummitus jää pois Broadwayn ohjelmistosta New Yorkissa, kertoo The New York Times. Andrew Lloyd Webberin säveltämän musikaalin ensi ilta oli tammikuussa 1988.

Koronaviruspandemian takia esitykset loppuivat puolentoista vuoden ajaksi, ja musikaali palasi Broadwaylle viime vuoden lokakuussa. Yleisömäärät ovat jääneet aiempaa pienemmiksi ja musikaali on tuottanut tappiota.

Oopperan kummituksen on nähnyt Broadwaylla yhteensä 19,8 miljoonaa katsojaa. Tällä tietoa viimeinen esitys on helmikuussa.

Alkuperäisen Oopperan kummituksen esitykset jatkuvat edelleen Lontoon Her Majesty’s Theatressa, jossa se sai ensi-iltansa jo vuonna 1986.

Suomessa Oopperan kummitus nähtiin viimeksi Kansallisoopperan ohjelmistossa syksyllä 2021.