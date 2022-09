Esikoisalbuminsa julkaisevan Knife Girlin musiikilla on jo 12 miljoonaa kuuntelua pelkästään Spotifyssä. 22-vuotiaalla muusikolla on takanaan kymmenen vuoden ura.

Lili Aslo, artistinimeltään Knife Girl, oli neljä vuotta sitten lukiossa vaihto-oppilaana pienessä Omuran pikkukaupungissa Nagasakin prefektuurissa. Vuosi oli käänteentekevä, sillä silloin hän alkoi tehdä musiikkia nyt ilmestyvälle esikoisalbumilleen.

Kokemus muutti muutakin nyt 22-vuotiaan Aslon elämässä. Japanin tiukat sukupuolinormit nostivat pintaan tunteen, että hän voi huonosti omassa kehossaan. Tunne osoittautui sukupuolidysforiaksi, mikä tarkoittaa sukupuoliristiriidan aiheuttamaa voimakasta ahdistusta.

”Ei se täytenä yllätyksenä tullut. Murrosiässä käytin joskus mekkoja, mutta siitä tuli ikävää palautetta. Silloin en vielä miettinyt sukupuoltani kovin tarkkaan, ja tukahdutin ne tunteet”, Aslo sanoo.

Esikoislevyn nimi on Uniform, ja nimi viittaa Japaniin.

”Japanissa meillä oli koulupuvut, jotka korostivat sukupuolirooleja. Siellä oli valtava juttu, kun käytin kerran vähän meikkiä. Myös työelämässä pitää pukeutua odotusten mukaan. Kaikilla on roolit kuin univormut. Levyn nimi viittaa yhteiskunnan rajoittaviin odotuksiin ihmisten elämästä.”

Tokiossa tai muissa suurkaupungeissa sukupuoliroolit ovat luultavasti väljemmät, mutta Omura on alle sadan tuhannen asukkaan kaupunki ja Nagasakin nukkumalähiö, jossa tuotetaan tiiliä, siipikarjaa ja viljeltyjä helmiä.

Aslo sanoo rakastavansa Japania, vaikka siellä herännyt ahdistus syvensi hänen masennustaan. Siitä kertoo The Good Times Are Coming Your Way, yksi Uniform-levyn sinkkubiiseistä. Nimensä mukaisesti kappale kuulostaa hilpeältä, jopa riemukkaalta, mutta sanat ovat synkät.

”Olin Omurassa yksinäinen, joten aloin tehdä sävellyksiä ja sanoituksia. Varsinkin sanoitusten kanssa elin siellä tiiviisti. Good Times on yksi levyn harvoista biiseistä, jotka syntyivät vasta myöhemmin.”

Suomeen palaamisen jälkeen Aslon masennus ja ahdistus sukupuolestaan syvenivät entisestään, mutta musiikki alkoi saada uusia siipiä alleen – ja lopulta jopa auttaa häntä.

Knife Girlin uutta levyä aiotaan markkinoida isosti myös Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Aslo (s. 2000) aloitti musiikin julkaisemisen toisella nimellä jo 13-vuotiaana, kun hän alkoi julkaista kappaleitaan Soundcloudissa. Siitä nimestä hän käyttää nyt termiä deadname, suomeksi haamunimi, joka tarkoittaa transsukupuolisen henkilön muutoksen myötä taakseen jättämää nimeä.

Kuten monet transsukupuoliset, Aslokaan ei halua haamunimeään käytettävän ollenkaan, koska se ei kuulu uuteen identiteettiin vaan muistuttaa entisestä. Hän on nyt Lili myös laillisesti, ja myös vanhat kappaleet on suoratoistopalveluissa siirretty Knife Girlin nimiin.

Lähes kymmenen vuoden kokemus kuuluu, ja Uniform kuulostaa ihmeen isolta ja varmalta esikoiseksi. Kaikki alkoi, kun Aslon piti esitellä itsensä luokalle kouluvuoden aluksi.

”Valehtelin, että olen dj, kun se kuulosti siistiltä. En tosin tiennyt, mitä dj tekee. Googlasin sen myöhemmin kotona. Siitä se alkoi. Käytin isän tietokoneen alkeellista GarageBand-ohjelmaa”, hän kertoo.

Aslo teki musiikkia itsekseen. Kappaleet olivat elektroa ja usein lyhyitä, jopa vain minuutin mittaisia.

Aslo alkoi myös julkaista tuotoksiaan heti. Aluksi hänellä oli kolme seuraajaa, jotka rohkaisivat jatkamaan. Heidän merkitystään hän korostaa yhä.

15-vuotiaana Aslolla oli jo 10 000 seuraajaa ja yli 100 000 kuuntelua.

”En osaa selittää, miten se tapahtui. Algoritmit alkavat kai suosia, kun saa yli 10 000 kuuntelua. Ne valitsevat, mitä ihmiset kuulevat. Jopa uuden musiikin listoille nousee yleensä biisejä, joilla on jo se 10 000 kuuntelua.”

Nykyään hänen biiseillään on yli 12 miljoonaa kuuntelua pelkästään Spotifyssa.

Taiteilijanimensä Aslo otti käyttöön pari vuotta sitten.

”Piti keksiä jotain, kun oli ep tulossa. Pelkään veitsiä tosi paljon, mutta ajattelin, että Knife viittaa itsepuolustukseen. Girl taas korostaa sukupuoltani.”

Lili Aslo on transsukupuolinen, mutta ei halua edustaa vain vähemmistöä.

Japanissa Aslo alkoi tehdä pitempiä kappaleita, joihin tuli monipuolisempia rakenteita.

Nyt levyllä soi kahdeksanhenkinen bändi.

”Uniformin biiseissä haastoin itseni. Niihin vaikutti varsinkin Talking Heads ja muut New Yorkin CBGB-klubilla soittaneet bändit. David Byrne on suurin esikuvani”, hän kertoo.

”Suomessa aloin soittaa niitä biisejä kavereiden kanssa. Treeneihin tuli muusikoita, jotka nappasivat demoistani eri asioita ja kehittivät niitä. Musiikki alkoi elää uudella tavalla.”

Bändin kanssa Aslo on esiintynyt vain pari kertaa. Yksi keikka oli viime vuoden heinäkuussa Soliti-levymerkin kymmenvuotisjuhlakonsertissa. Paikalla oli kourallinen ihmisiä ihmettelemässä artistin psykodiskon, punkin, noisejazzin ja funkin sekoitusta.

Knife Girlin musiikki ei muistuta Talking Headsia kovin paljon, mutta tavassa yhdistellä eri tyylejä on hyvin paljon samaa.

Aslo sanoo, että Uniform-levyllä soittanut kokoonpano jää studiobändiksi, mutta jatkossakin keikoilla kuullaan kahdeksanhenkistä bändiä, jonka jäsenet voivat vaihdella.

”Innostuin, kun näin Ruusut keikalla. Sen levyt ovat elektronisia, mutta lavalla he soittivat eri soittimia. Uniformilla muokkasin studiossa äänitettyä. Jossain esimerkiksi korvasin kitaran syntikalla. Seuraavasta levystä tulee taas elektronisempi, vaikka sovitan senkin bändin kanssa.”

Lili Aslon alkoi tehdä musiikkia, kun hän oli ensin valehdellut luokkatovereilleen olevansa dj.

Verkossa Aslolla on ollut eniten kuuntelijoita Yhdysvalloissa – varsinkin Los Angelesissa – ja Britanniassa. Englanninkielisen maailman musiikkilehdissä on ilmestynyt mairittelevia juttuja.

Aslo hillitsee puheita kansainvälisestä läpimurrosta, vaikka levyn markkinointia suunnitellaan myös Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Hän sanoo vasta toivovansa, että pääsisi esiintymään maailmalle.

Viime vuonna Knife Girl julkaisi Suomessakin pari ep:tä. Niiden myötä Suomi on noussut viime aikoina toiseksi suurimmaksi kuuntelijamaaksi ohi Britannian.

Suomessa ei ole kovin monta näkyvää transmuusikkoa. Knife Girlin kuulijamäärät ovat jo nyt isompia kuin vain sateenkaariyhteisön sisäisellä suosiolla saisi, eikä Aslo halua edustaa vain vähemmistöä.

”Musiikkini käsittelee paljon sukupuolta, identiteettiä ja seksuaalisuutta, mutta myös mielenterveyttäni ja masennustani. Vaikka sateenkaarivähemmistöjen asiat ovat parantuneet paljon, ongelmia riittää. Jos joku voi samastua musiikkiini ja saa siitä apua, olen tosi iloinen.”

Asloa suututtaa, etteivät transihmiset edelleenkään saa tarvitsemaansa hoitoa riittävästi. Se olisi tärkeää myös mielenterveydelle. Aslo maksaa hormonihoitonsa itse, eikä se ole halpaa.

Aslo kuitenkin korostaa, ettei voi edustaa edes kaikkia transihmisiä.

”On myös vaara, että kaikki sateenkaari-ihmiset luokitellaan samoiksi, vaikka jokainen pitäisi nähdä yksilönä. Ei esimerkiksi minun identiteettini ole pelkästään trans, ja teen musiikkia etenkin itselleni. Eri ihmiset saavat siitä eri asioita.”

Teemoista huolimatta Uniformia voi kuunnella myös riemastuttavana poprock-levynä. Siinä on aika lailla kauttaaltaan sama ristiriita kuin The Good Times Are Coming Your Way -biisissä.

Koittavatko Aslolle nyt hyvät ajat?

”Kun kyseenalaistaa oman sukupuolensa, huomaa, kuinka ulkopuolisia sen määritelmät ovat. Transsukupuolisuus kestää koko elämän eikä kulje A:sta B:hen. Olen tajunnut asioita omasta identiteetistäni, ja sillä on ollut valtava vaikutus”, hän sanoo.

”Myös musiikin ja uran eteneminen on auttanut. Yleisölle soittaminen on elämän parhaita hetkiä. Päivä ei mene enää pilalle, kun näen itseni peilistä.”

Knife Girlin levy Uniform ilmestyy pe 23.9.

