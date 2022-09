Trendiksi nousseissa on pätkäpaastoissa on hyötynsä, mutta ne eivät sovi kaikille, australialaisdokumentti väittää.

Paastoaminen on tuhansia vuosia vanha keksintö, mutta viime vuosina erilaiset pätkäpaastot ovat nousseet jopa trendeiksi. Esimerkiksi 5:2-paastossa syödään viitenä päivänä normaalisti ja kahtena päivänä ruoan kalorimäärä pudotetaan neljäsosaan. 16:8-paastossa taas ollaan syömättä 16 tuntia ja syödä saa seuraavan kahdeksan tunnin ajan.

Onko pätkäpaastolla todellista vaikutusta terveyteen ja painonhallintaan? Siitä otetaan selvää australialaisessa dokumentissa Totuus paastosta (2021).

Käytännönläheisessä ohjelmassa ryhmä tavallisia ausseja sitoutuu muuttamaan ruokailutottumuksiaan kuuden viikon ajaksi. Kokeiltava paasto valitaan kunkin terveystilanteen mukaan.

Ainakin paperilla pätkäpaastoaminen houkuttelee. Tutkimuksissa on saatu rohkaisevia tuloksia: jo neljässä viikossa pätkäpaasto saattaa vilkastuttaa aineenvaihduntaa, laskea verensokeria ja vähentää kehon matala-asteisia tulehduksia. Kaiken lisäksi eläinkokeissa on huomattu, että pätkäpaasto saattaa pidentää myös elinikää.

Sopivasti rautalankaa käyttävä ohjelma tuo hyvin esiin sen, miten varauksella tuloksiin on syytä suhtautua. Tutkimus on vielä suhteellisen tuoretta, ja useat tutkimukset on toteutettu vain eläimille.

Myös testiryhmän kokemukset ovat ristiriitaiset. Se mikä yhdelle toimii, ei välttämättä toimi toiselle, ja joillekin paastoaminen on terveysriski. Asiantuntijoiden radikaali ajatus onkin tämä: ehkä pätkäpaaston hyödyt eivät liity niinkään itse paastoamiseen vaan parantuneeseen ruokavalioon.

Paasto olisi siis ratkaisun sijaan väline muutoksen toteuttamiseksi.

