Woody Allen kertoi espanjalaislehden haastattelussa, että hän suunnittelee seuraavaksi elämänsä ensimmäisen romaanin kirjoittamista. Sen sijaan elokuvien tekemisestä on mennyt hänellä maku.

Ohjaaja Woody Allen, 86, aikoo lopettaa elokuvien tekemisen. Allen on kertonut espanjalaiselle La Vanguardia -lehdelle, että hänen uusin elokuvansa on samalla hänen viimeinen elokuvansa. Tuleva elokuva on ohjaajan viideskymmenes.

”Seuraava elokuvani on numero 50. Mielestäni on hyvä aika lopettaa. Tarkoituksenani ei ole tehdä lisää elokuvia vaan keskittyä kirjoittamiseen”, Allen sanoi lehdelle.

Wasp 22 -työnimellä kulkevaa elokuvaa kuvataan syyskuun aikana Pariisissa. Variety -lehden mukaan elokuva näytellään kokonaan ranskaksi. Kuvaukset kestänevät muutaman viikon. Pääosan esittäjäksi on huhuttu Isabelle Huppertia, mutta Allen ei vahvista asiaa. Kyseessä olisi ”jännittävä, dramaattinen ja synkkä” draama, joka muistuttaa Allenin mukaan hänen vuoden 2005 Matchpoint-elokuvaansa.

Allenin seuraava työprojekti on haastattelun mukaan romaani. Kyseessä olisi Allenin ensimmäinen romaani.

La Vanguardia -lehdelle ohjaaja antoi haastattelun markkinoidakseen kesäkuussa englanniksi julkaistua teostaan Zero Gravity. Humoristinen ja elokuvien maailmaan sijoittuva kokoelma sisältää lyhyitä kertomuksia ja esseitä. Osa kirjoituksista on julkaistu aiemmin The New Yorker -lehdessä, osa taas on uusia. Allen on julkaissut vastaavia kokoelmia aiemminkin.

Keväällä 2020 häneltä julkaistiin muistelmat, tosin pienen kohun saattelemana, sillä alun perin muistelmat hyllytettiin ja julkaisijaksi ryhtyi toinen kustantamo.

Kohut ovat seuranneet Woody Allenia taajaan jo vuosikymmeniä ja yhä voimakkaammin siitä lähtien, kun Allenin ja Mia Farrowin adoptiotytär Dylan Farrow kertoi The New York Timesissa vuonna 2014 julkaistussa avoimessa kirjeessä, kuinka Allen oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen vuonna 1992. Tyttö oli tuolloin 7-vuotias.

Tapaus nousi uudestaan esiin 2021 HBO:n Allen vs. Farrow -dokumenttisarjan myötä.

Allenia ei ole tuomittu adoptiotyttärensä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja ohjaaja on kieltänyt toistuvasti käyttäneensä tyttöä hyväksi. Hän on jatkanut työntekoa normaalisti, mutta elokuva-alalla monet ovat ottaneet häneen etäisyyttä ja ilmoittaneet julkisesti katuvansa työskentelyä Allenin kanssa.

Allenin viimeisin elokuva, vuoden 2020 Rifkin’s Festival, kertoi San Sebastianin elokuvajuhlilla rakastuvasta pariskunnassa. Elokuva menestyi kohtalaisesti.

Romanttinen komedia A Rainy Day In New York taas joutui kohun keskelle, kun sen levittäjä Amazon Studios hyllytti projektin kesken kaiken.

Allen nosti 68 miljoonan dollarin kanteen ja sanoi, ettei Amazon ollut noudattanut sopimusta elokuvan julkaisemisesta.

Allenin oikeuteen toimittamassa haasteessa Amazonin väitettiin vetäytyneen sopimuksesta ”25 vuotta vanhan ja perusteettoman” syytöksen takia. Taustalla olivat tälläkin kertaa hyväksikäyttösyytöksiin liittyvät tapahtumat.

Myöhemmin tapaus sovittiin ja elokuva julkaistiin lopulta 2021 Amazon Primessä.

Woody Allen on aiemminkin puhunut aikeestaan hiljentää tahtia elokuvamaailmassa. Kesäkuussa hän kertoi näyttelijä Alec Baldwinin Instagram-haastattelussa suunnittelevansa ehkä vielä yhden elokuvan tekemistä ja jäävänsä sitten kirjailijaksi.

Baldwinin haastattelussa hän valitteli, kuinka ala ei ole enää samanlainen kuin ennen: elokuvat saavat aikaa teattereissa vain muutaman viikon ennen kuin ne menevät suoratoistopalveluille.

”Tämä ei ole minulle enää yhtä nautinnollista”, Allen kuvaili elokuvien tekemistään. Hänen mukaansa into on lopahtanut.

”Kun tein aiemmin elokuvia, ne menivät elokuvateattereihin ympäri Yhdysvaltoja. Nykyään saan elokuvalle aikaa teatterissa pari viikkoa, ehkä neljä tai kuusi, ja sitten se menee suoraan suoratoistopalveluille.”