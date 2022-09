Catherine Deneuve ja Juliette Binoche viihdyttävät äitinä ja tyttärenä japanilaisohjaaja Hirokazu Kore-edan keveässä perhedraamassa Fabiennen muistelmat.

Draama

Fabiennen muistelmat ★★★

La vérité, Ranska 2019

Teema klo 21.45 ja Yle Areena

Loistavan Shoplifters-elokuvansa jälkeen japanilaisohjaaja Hirokazu Kore-eda pääsi näyttämään taitojaan myös Euroopassa. Fabiennen muistelmat on ranskalainen tuotanto ja Kore-edan uralla ensimmäinen ei-japanilainen ja ei-japaninkielinen elokuva. Se valmistui juuri ennen koronaa ja jäi sen jalkoihin.

Kore-eda sai oitis päärooleihin suurimmat tähdet: Catherine Deneuve näyttelee äitiä, näyttelijätähti Fabiennea, ja Juliette Binoche hänen tytärtään. Yhdysvaltalaista säväystä tuo Ethan Hawke näyttelijävävyn roolissa. Kore-eda on tehnyt myös käsikirjoituksen kuten yleensäkin elokuvissaan.

Fabienne on saanut valmiiksi muistelmansa ja jättänyt näyttämättä kirjaa etukäteen tyttärelleen Lumirille. Yhdysvalloissa asuva Lumir saapuu Pariisiin miehensä ja pienen tyttärensä kanssa juhlistamaan muistelmia ja samalla tarkistamaan, mitä äiti on mennyt satuilemaan.

”Minä olen näyttelijä. Ei minun tarvitse puhua totta”, Fabienne puolustautuu, kun Lumir löytää kirjasta heti virheitä ja suoranaisia valheita.

Kore-edan elokuva on melkein ranskalaistakin ranskalaisempi elokuva, jo aiheensa takia. Voi hyvin ajatella, että Deneuve näyttelee itseään. Hänen kodissaan vilahtaa The Belle of Paris -nimisen elokuvan juliste – viitaten tietenkin Deneuven rooliin Luis Buñuelin Belle de Jour -elokuvassa.

Hetkittäin elokuva tuntuu myös jatko-osalta ranskalaisten mainiolle Agentit-komediasarjalle. Se tarjoaa taas tilaisuuden vähän tirkistellä näyttelijätähden todellisuuteen.

Fabienne kuvaa samalla elokuvaa, jossa hänen vastanäyttelijänsä (Manon Clavel) on kuin hän itse nuorena. Elokuva jää aika hämäräksi, mutta siinäkin on aiheena äidin ja tyttären suhde.

Deneuve tekee loistavan mutta toisaalta hänelle ehkä aika helpon roolin äreänä, jatkuvasti valittavana diivana, joka on edelleen hyvässä vireessä. Lumir-tytär pidättelee suuttumustaan tämän tästä, mutta heidän suhteensa lämpenee vähitellen. Binoche tuo Deneuvelle hillittyä vastavoimaa.

Kore-edan elokuvissa lapset heijastavat usein aikuisten ristiriitoja ja niin myös Fabiennen muistelmissa. Charlotte (Clémentine Grenier) piileskelee melkein joka kuvassa, ja hän ymmärtää noitamaisen isoäitinsä mielenliikkeitä paremmin kuin kukaan aikuisista.

Elokuva on aavistuksen liian pitkä, ja se on lopulta yllätyksetön, koska kaikki osaset ovat niin ilmeisiä jo heti alussa. Siitä huolimatta Kore-eda on jälleen onnistunut luomaan perheyhteisön, johon ei vain voi olla kiintymättä.