Väkivaltainen kamukomedia The Spy Who Dumped Me tasoittaa lajityypin sukupuolivinoumaa

Susanna Fogelin ohjauksessa naiskaksikko selviää ammattitappajistakin.

Toimintakomedia

The Spy Who Dumped Me ★★★

USA 2018

Sub klo 0.25 (K16)

Toimintajännärien ja kamukomedioiden lajityyppien ei ole tarvinnut uudistua millään kiireellä. Joskus kuitenkin hellitetään vakioratkaisuista ja kokeillaan vaikka naistähtiä perinteisten miessankarien osissa.

Susanna Fogelin ohjaama The Spy Who Dumped Me on tällainen hupailurymistely. Kehysjuoni nojaa lajityypin siihen peruslinjaan, jossa eri järjestöjä edustavat, identiteettejään salailevat miehet juonivat ja vehkeilevät, tappelevat ja tappavat. Naiset yrittävät pysyä hengissä tässä tulimyrskyssä ja hämmästyttävät pärjäämisellään sekä itsensä että takaa-ajajansa.

Toimintajännäreissä riittää lakoninen tyyli, mutta kamukomediassa tarvitaan kemiaa. Sitä piisaa kotitarpeiksi.

Audrey Stockman (Mila Kunis) joutuu dumpatuksi 30-vuotispäivänsä alla, ja eksä paljastuu salaiseksi agentiksi. Kate McMinnon esittää bestisystävää, jonka roolihahmon nimi Morgan Freeman viittaa toimintarooleissakin nähtyyn näyttelijätähteen.

Naiskaksikko ohittaa näennäisen avuttomuutensa. Hekin kykenevät tappamaan miehiä ja turmelemaan naistappajan kasvot. Kirkumisen lomassa kiroillaan, vastustajille haistatellaan ja tarvittaessa ryöstetään viattomat reppureissaajatytöt.

Tarinassa ja toteutuksessa on vauhtia ja ironiaa sopivassa suhteessa, eikä veto väsy, vaikka välillä lerpahteleekin.

Mutta siitä asenteesta ei päästetä irti, että tappavakin nainen haikailee miestä ja romantiikkaa, siinä missä tappavalle miehelle riittää perinteisesti seksi. Ja pyykinpesu.