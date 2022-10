Tilanne on vähän tukala. Artisti, manageri, kuvaaja ja toimittaja ovat ahtautuneet varsin pienen kahvilapöydän ääreen Helsingin Herttoniemessä. Ympärillä ihmiset syövät uuniperunoita ja juovat kahvia. Ulkona paistaa syysaurinko.

Hoppari Ege Zulu, oikealta nimeltään Eugene Mokulu, 22, hieroo toisella kädellä pipoa otsaansa vasten ja kaivaa toisella taskustaan kännykkää.

”Pitääkö mun nyt ladata Instagram uudestaan”, Mokulu kysyy manageriltaan.

Mokulu ei pidä Instagramista, koska sinne eksyy ja sieltä on vaikea päästä pois. Ihminen voi paremmin, jos elää vain yhdessä paikassa kerrallaan ja on vähän pihalla siitä, kuka tai mikä on pinnalla, Mokulu sanoo. Sellainen tilanne on saavutettavissa, jos ei käytä Instagramia, ainakaan päivittäin.

Manageri Leevi Mäkinen kannustaa pitämään sovelluksen puhelimessa ainakin seuraavat kaksi viikkoa. Seuraajille pitäisi mainostaa uutta levyä.

Perjantaina 30. syyskuuta julkaistu Oi maamme Helsinki on Mokulun toinen albumi. Kappaleet kertovat Mokulun näkökulman siitä, millaista Helsingissä on kasvaa ja elää. Stadi on stadion, tärkeimpien tapahtumien näyttämö, kaiken lähtökohta ja koti.

Levyllä Mokulu lähinnä räppää, mutta hän kutsuu itseään mieluummin hoppariksi. Sana käsittää paremmin kaiken hiphopiin liittyvän, räpistä tanssiin, lauluun ja estetiikkaan.

Mokulu on kotoisin Helsingin Roihuvuoresta. Hän on asunut koko elämänsä yhdessä asunnossa, äitinsä, isänsä ja sisarustensa kanssa. Kongolaislähtöinen isä on pappi ja lähihoitaja, joka kuunteli olohuoneessa perinteikästä kongolaista musiikkia. Jokainen sisaruksista soitti jotakin soitinta tai lauloi. Suuren asunnon jokaisesta huoneesta kuului musiikkia, Mokulu sanoo.

Lapsena ja teini-iässä iltapäivät kuluivat kodin sijaan lähinnä ystävien kanssa ulkona, Petter Wetterin tien läheisyydessä Herttoniemenrannassa.

”Jos mä jostain tiedän ja haluan kertoa, se on näistä alueista”, Mokulu sanoo.

Eugene Mokulu on järjestänyt itähelsinkiläisille nuorille futisturnauksia. ”Mä vaan teen sitä mistä mä tykkään.”

Kavereiden kesken Petter Wetterin tietä kutsuttiin Kheyren kujaksi, koska sen varrella asui Kheyr-niminen hahmo. Hän oli Mokulun mukaan ”legenda”.

Enempää selityksiä ei heru.

Idea uuden levyn nimikkokappaleeseen syntyi, kun Mokulu istui ystävänsä kanssa autossa itähelsinkiläisessä parkkihallissa ja jutteli siitä, miten erilainen paikka Helsinki on verrattuna muihin Suomen kaupunkeihin.

”Kaikki on täällä.Tuntuu, että muut kaupungit tulee kymmenen vuotta jäljessä, esimerkiksi pukeutumisjutuissa. Aina kun mä saavun Helsinkiin, tulee kotoisa olo.”

Kaveri alkoi laulaa autossa kansallishymniä uusilla sanoilla: Oi maamme Helsinki.

Mokulu edustaa suosittua uuden ajan Suomi-räppiä.

Uusi ”rap-skene” alkoi hänen mukaansa kehittyä, kun räppäri Kingfish, oikealta nimeltään Remzi Rafle julkaisi vuonna 2015 Youtubessa kappaleen nimeltä Tonni. Video keräsi nopeasti kymmeniä tuhansia katselukertoja, ja kappale toi artistille levytyssopimuksen.

Sen jälkeen nuoret afrosuomalaiset ymmärsivät, että kuka tahansa voi tehdä musiikkia, Mokulu sanoo.

Tuli Pastori Pike, Blackflaco, Turisti, Sexmane, Shirty, Davi, Jore, Zpoppa ja monia muita.

Pastori Pike oli kuullut Mokulun varhaisia kappaleita Youtubesta ja otti yhteyttä etsiessään jäseniä uuteen räppiryhmäänsä. Sitä kautta Mokulu tutustui kuopiolaislähtöiseen Sexmaneen. Mokulu toimi Sexmanen dj:nä ennen kuin alkoi keskittyä toden teolla omaan musiikkiinsa.

Uudella levyllä vierailevat Sexmanen lisäksi Turisti ja Zpoppa, mutta myös vanhan koulukunnan Jare Brand ja Asa.

Asalla on valtava merkitys siihen, että Mokulu ylipäätään päätyi tekemään ja julkaisemaan musiikkia.

Mokulu julkaisi ensimmäisen Swengari-levynsä alkujaan videomuotoisena omakustanteena vuonna 2021.

Saman vuoden kesänä ilmestyi räppäri Gettomasan kanssa levytetty jalkapalloaiheinen Valmiina futaa -kappale, ja syksyllä hän solmi levytyssopimuksen JVG:n perustaman PME Records -levy-yhtiön kanssa.

Musiikkipiireissä Mokulun taidoista ja intuitiivisesti ropisevasta, pohdiskelevasta rap-poljennosta on kohistu jo jonkin aikaa. Kuten Gettomasa räppää Valmiina futaa -kappaleella:

Ku Stadis oon kuullu myös Zulusta huhuu

Sen taidot on hullut tai nii jengi puhuu

Mokulun mukaan omaa visiota on helpompi toteuttaa, jos ei aivan tiedä, mikä tai kuka milläkin hetkellä on pinnalla tai muodissa.

Sosiaalisessa mediassa kerätty ”cloutti”, tykkäyksiin ja seuraajiin perustuva vaikutusvalta, on olennainen osa nuorta rap-kulttuuria. Skene elää nykyisin somessa yhtä paljon ellei jopa enemmän kuin kadulla.

Kuvilla ja videoilla rehvastellaan, mutta myös luotsataan uutta estetiikkaa. Joku pukeutuu yllättävään asusteeseen, ottaa kuvan, kuva kerää tykkäyksiä ja asusteesta tulee muotia. Hiottu sosiaalisen median profiili on avatar, jonka avulla räppäri voi kehittää tavaramerkkiään ja tulla tunnistettavaksi.

Kaukaa katsottuna kuvat muistuttavat toisiaan, koska kaikki, jotka kehittävät profiiliaan somessa, todennäköisesti myös saavat vaikutteensa sieltä: huippumuotimerkeiltä ja ulkomaalaisilta artisteilta, jotka kullakin hetkellä sattuvat olemaan somessa isoja.

Mokulu toteuttaa omaa visiotaan. Some ei kiinnosta. Hän ei pukeudu Balenciagan ja Diorin huippumuotimerkkeihin kuten monet rap-skenessä, vaan futiskuteisiin ja Lacosteen.

”Ei ketään kiinnosta, missä vaatteissa mä meen. Mä en tykkää esittää rikasta, mä en halua esittää mitään, mitä mä en oo oikeesti. Mä en oo niin rooli, en tykkää niin isosta huomiosta.”

Jos on vähän pihalla siitä, mikä on muodissa juuri nyt, omaa visiota on helpompi toteuttaa.

Oikeastaan kaikki alkoi Roihuvuoden alakoulun liikuntasalista.

Mokulu oli alakoulun neljännellä luokalla, kun Asa, oikealta nimeltään Matti Mikael Salo, joka 2000-luvun alussa tunnettiin rap-nimellä Avain, tuli bändeineen vierailulle kouluun. Se oli Mokulun ensimmäinen räppikeikka.

”Avain oli Roihuvuoressa legenda. En edes tiennyt Asaa nimeltä, tiesin vain Roihuvuori-biisin.”

mis valkoset ja mustat yhdes ylös kasvaa,

tää posse elääkseen kadul nippii haslaa,

FLA on mesta, kasvatukses aukkoi,

Roihikas enemmän kapakoita ku ruokakauppoi.

”Asan musiikki kuulosti siltä, että se ei vain räppää vaan se haluaa kertoa jostakin”, Mokulu muistelee.

Myöhemmin samana vuonna Mokulu matkusti siskonsa ja tätinsä kanssa Ranskaan tapaamaan äitinsä sukulaisia. Joka puolella, kaupoissa ja televisiossa, soi päivittäin ranskalainen rap-musiikki. Matkan jälkeen Mokulu alkoi tehdä omia kappaleitaan.

Riimit syntyivät siskon avustuksella ja esimerkiksi Kaija Koon sanoituksia räpiksi vääntämällä.

”Otin Kaija Koon sanat Googlesta, pistin ne räppibiisiin, tavuttelin niitä siihen sopivaksi.”

Mokulu sanoo, ettei mielellään ota kantaa yhtään mihinkään. Kongolainen musiikkiperinne ja Asan musiikki ovat kuitenkin inspiroineet tekemään kappaleita ja riimejä, jotka pohjautuvat tarinaan. Sanoitukset ovat kertomuksia lapsuuden ja nuoruuden sattumuksista, Itä-Helsingistä kasvuympäristönä ja siitä, millaista on elää Helsingin nykyisessä rap-skenessä.

Minkä takia tuli heiluttua ostoskeskuksessa leluaseen kanssa, kenelle piti todistella ja ennen kaikkea, kuuluuko nyt skeneen?

Itäkeskuksen vanhasta ostoskeskuksesta kertovalla Puhos-kappaleellaan Zulu kertoo paikasta, joka on tehty ”meitä varten”, jossa kukaan ei ”tsekkaa taustaa”.

Lyriikoillaan Mokulu tahtomattaankin osallistuu keskusteluun siitä, millainen paikka Itä-Helsinki todellisuudessa on.

Roihuvuori on Mokulun mukaan nykyään ”ihan Kallio”, eli keskiluokkaistunut paikka. Toisaalta alueella näkyy vahvasti ainakin kaksi erilaista puolta.

”Oli tätä, mutta oli myös tätä”, Mokulu sanoo ja osoittaa käsillään kahteen vastakkaiseen suuntaan.

Hän kertoo yhtäältä kavereista, jotka ottivat vaikutteita kauppakeskusten ”legendoista” ja toisaalta muista, jotka vain pelasivat futista ja elivät ”ihan normaalia elämää”.

”Huudilegendoja on aina katsottu ylöspäin. Rikollista elämää on haipattu. Täällä se on vaan ollut sellanen juttu.”

Mokulun mukaan teininä oli päätettävä, kumman tien itse valitsee. Joulukuussa syntynyt Mokulu ehti 14-vuotiaana seurata vuoden päivät, miten osa ikätovereista joutui rikosoikeudelliseen vastuuseen hölmöilyistään 15 vuotta täytettyään.

”Kun näki, että niiden muiden elämä meni liian villiks, niin sit vaan kääntyi pois.”

Kahtiajakoisuus kuuluu myös Mokulun musiikissa. Tarinat murskatuista unelmista ja harmaasta taivaasta sekoittuvat eteläranskalaisesta hiphopista vaikutteita ottavaan afropoppiin ja energiseen hiphopiin.

Suomalaiselle musiikille on Mokulun mukaan tyypillistä, että vakavia tai vaikeita aiheita säestetään mollivetoisella musiikilla. Hän pitää siitä, ettei melodian perusteella heti arvaa, mistä kappale kertoo. Se muistuttaa kongolaisesta musiikista, joka lapsuudessa kantautui päivittäin olohuoneesta.

Mokulu viittoo kohti värikkäitä taloja Petter Wetterin tien päässä. Niiden edessä hän kuvasi ensimmäisen levynsä kannen.

”Ei oo mikään ongelma, että edustan Itä-Helsinkiä tai Roihuvuorta. Jos jengi kulkee tääl ja niil tulee mieleen vaikka mun Fantasiaa-musavideo, se on vaan hyvä asia.”

Fantasiaa kertoo Mokulun mukaan siitä, miten lapsuudessa tuntui usein siltä, että elämässä oli kaksi vaihtoehtoa. ”Joko sust tulee se futaaja tai sit se lääkäri, johon sun vanhemmat on pakottanut.”

Jos kumpikaan näistä ei onnistu, päätyy Mokulun mukaan hengailemaan, ja silloin ajautuu helposti riehumaan.

Jos huomaa, että omalta asuinalueelta puuttuu jotain, sen voi koettaa itse järjestää, Eugene Mokulu sanoo.

”Roihikassa oli sillee, ettei enää kello 21 saanut pelata futista, koska kentän vieressä oli vanhainkoti ja pelaamisesta tuli liikaa meteliä. Sen vuoksi jotkut lähti siitä riehuu kaduille. Muuten oltais varmasti vaan pelattu johonkin yhteen tai kahteen yöllä.”

Mokulu on järjestänyt alueen nuorille futisturnauksia.

”Mä vaan teen sitä mistä mä tykkään. Kaikki jutut, mitä mulla tulee päähän, että miks täällä ei oo tätä, sen voi itse järjestää.”

