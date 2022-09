Helsingin Sanomain Säätiön vuotuinen Ilkka Malmberg -palkinto jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Tuomas Manninen kertoo, että hänen on vaikea tehdä isoja muutoksia elämässään. ”Sen takia olen ollut 35 vuotta uutistoimittaja.”

Helsingin Sanomain Säätiön Ilkka Malmberg -palkinto on myönnetty Ilta-Sanomien toimittajalle Tuomas Manniselle.

Palkinto jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kirjoittavalle toimittajalle jaettavan palkinnon tarkoituksena on kannustaa hyvään ja asioihin perehtyvään kirjoittamiseen ja osoittaa, mitä hyvä journalistinen kirjoittaminen parhaimmillaan on. Vuosittain myönnettävän palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Helsingin Sanomain Säätiö perusti Ilkka Malmberg -palkinnon syksyllä 2021. Helsingin Sanomien toimittaja Ilkka Malmberg (1954–2016) teki poikkeuksellisen uran toimittajana ja uudisti suomalaista journalismia monin tavoin.

Muistokuva HS:n toimittajasta Ilkka Malmbergista.

Palkintoperusteissa todetaan, että Tuomas Manninen on taitava suomen kielen käyttäjä ja omintakeinen näkökulmien etsijä. Perustelujen mukaan Manninen tarttuu aiheisiin, jotka ovat itsestään selvien uutisaiheiden ulkopuolella. Sanomain säätiön puheenjohtaja Antero Mukka kirjoittaa palkintoperustelussaan, että Manninen on ”vinoon katsomisen mestari, jonka sydämellistä huumoria sykkivistä jutuista lukijalle tulee hyvä mieli”.

Mannisen mukaan vinoon katsominen kumpuaa epäloogisesta tavasta tarkastella ympärillä tapahtuvia asioita.

”Varmaan se liittyy siihen, että olen täysin epämatemaattinen ihminen. Reputin yliopistossa logiikan peruskurssit ja olen vasenkätinenkin vielä. Minulla taitaa olla taipumusta ajatella epäloogisesti. Siitä kai syntyy vähän erilainen näkökulma kuin rationaaliselle ihmiselle.”

Epäloogisuuteen liittyy erilaisten assosiaatioiden virta, Manninen sanoo. Kirjoittaessa asiat yhdistyvät yllättävällä tavalla toisiinsa ja lopputuloksena on jollakin tapaa poikkeavasta kulmasta uutista katsova juttu.

Tavallinen tiedote menee Mannisen mukaan hänen käsissään täysin uusiksi, asiaa hukkaamatta.

”Loogisen päättelyn sijaan lahjakkuus on kaaoksessa.”

Se ei toimittajan ammatissa ole hänen mukaansa ongelma, jos kyse on luovasta kaaoksesta.

Manninen on valmistunut Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi pääaineenaan poliittinen historia. Journalismin pariin hän päätyi opintojen jälkeen vuonna 1985 Sanoman toimittajakoulun kautta, ”viimeisenä oljenkortena, toisella yrittämällä”.

Toimittajakoulun jälkeen uralla ei Mannisen mukaan ole tapahtunut suunnilleen yhtään mitään. Hän on työskennellyt Ilta-Sanomien uutistoimittajana noin 35 vuotta.

”Minun on vaikea tehdä minkäänlaisia isoja muutoksia elämässä. Sen takia olen ollut 35 vuotta uutistoimittaja, eli ei minkäänlaista urakehitystä mihinkään suuntaan, ei ylös eikä sivulle. Enkä ole sitä kaivannutkaan.”

Intohimo journalismiin kumpuaa kirjoittamisesta.

”Journalismi ei ole ihanneammatti, joka suhteessa, mutta riittävän hyvä, koska pääsee kirjoittamaan.”

Manninen arvostaa hyvää kirjoittamista ja journalismia, joka kutsuu lukemaan, vaikka aihe ei lähtökohtaisesti edes kiinnostaisi. Sellaista teki hänen mukaansa esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittaja Ilkka Malmberg.

Manninen sanoo, ettei ole intohimoinen uutistoimittaja, joka koko ajan miettisi uutisia. Vapaa-aika erottuu töistä lukemisen, linturetkeilyn, saunomisen ja penkkiurheilun avulla.

”Oikeastaan lukeminen on korvannut sosiaalisen elämäni.”