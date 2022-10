Oopperatähti Ritva Auvisen laulamisen salaisuus on hengitys, kiitos voimisteluopintojen

Ritva Auvisen valoisaa elämänasennetta on kannatellut pitkä laulajanura ja laaja repertuaari oopperasta operetteihin, oratorioihin ja liedeihin. Vielä muutama vuosi sitten hän esiintyi konserteissa.

Oopperalaulaja Ritva Auvinen on arjessa jalat maassa kiinni oleva ihminen, ujo ja vaatimaton, mutta oopperan lavalla iso taiteilija, joka ottaa tilansa.

Oopperalaulaja Ritva Auvinen ottaa vastaa kotonaan, keittää kahvit ja tarjoaa ystävänsä leipomaa omenapiirakkaa.

Yhdeksänlapsisen karjalaisperheen kuopus on säilyttänyt positiivisuutensa, vaikka elämässä on ollut isoja menetyksiä ja monia muita hankauksia.

Sortavalan läheltä lähtenyt Auvinen teki kaksi evakkoretkeä 1940-luvun alussa. Hän sanoo kokeneensa ne niin nuorena, että lähtö lapsuuden maisemista Kuokkaniemen kylästä ei ole jäänyt vaivaamaan isosti. Suurperheen muuttoja helpotti isän työ kansakoulunopettajana. Elämää on kannatellut koko perheen musikaalisuus, joka on vanhempien, etenkin äidin perua.

”Monet Karjalasta lähteneet evakot joutuivat toisten nurkkiin, mutta me päästiin yleensä kouluille asumaan”, Auvinen kertoo.

”Molemmat vanhemmat pitivät kuoroja ja äiti soitti pianoa. Isä oli ostanut sen ajatellen lähinnä äitiä, joka oli opiskellut kartanpiirtäjäksi mutta joka säesti yhteislaulua.”

Viimeisimpiä on Musiikkitalon Camerata-salissa ollut 80-vuotiskonsertti vuonna 2012. Kiitosta sai sen Karjalasta kabareesävelmiin sekä vanhoihin saksalais- ja italoiskelmiin polveillut ja ooppera-aarioihin huipentunut musiikki, mutta etenkin esittäjä. Helsingin Sanomien kriitikko Hannu-Ilari Lampila antoi kiittävän arvostelun Auviselle – erinomainen ja terve äänimateriaali, loistava laulutekniikka ja laulajan rautainen kunto.

Sen jälkeen Ritva Auvisella oli vielä 85-vuotiskonsertti Helsingin konservatorion konserttisalissa.

Eikä ole kymmentäkään vuotta Les Girls -kiertueesta, jossa hän esiintyi pääkaupunkiseudulla ja muualla sisarentyttärensä laulaja-näyttelijä Sinikka Sokan, sopraano Laura Heinosen ja pianisti Jukka Nykäsen kanssa.

Nyt hän ei laula enää ja liikkuu kotonakin rollaattorin turvin.

Auvinen oli ehtinyt paljon jo ennen oopperalaulajan uraa. Ennen varsinaisia lauluopintoja hän oli valmistunut voimistelunopettajaksi 1956. Laulajaksi ryhtymistä hän oli miettinyt jo varhain mutta kokenut ujoutensa ensin esteeksi.

Esikuvan itselleen hän löysi Helsingin Yliopiston Voimistelulaitokselta. Siellä myös opiskellut Irma Rewell oli oopperalaulaja ja siihen aikaan perustetun Vaasan Oopperan takana.

Auvinen tähdentää, että hänen laulamisensa salaisuus on hengitys. Sen hän oppi opiskellessaan Voimistelulaitoksella, mistä hän kiittelee suomalaisen naisvoimistelun ”grande damen” Hilma Jalkasen oppeja.

”Sieltä on peräisin lavaliikkuminen ja hengitys, kaikki se mitä jumpasta voi saada laulamiseen. Se on ollut hurjan tärkeä pohja. Laulaminen perustuu lihastyöhön, jonka avulla väärät jännitykset saa pois”, hän sanoo.

”Nyt kehottaisin kaikkia nuoria, jotka pyrkivät laulajiksi, menemään johonkin jumpparyhmään.”

Ritva Auvinen oli yli 30-vuotias aloittaessaan lauluopinnot Mirjam Helinin yksityisoppilaana ja Sibelius-Akatemiassa.

”Mirjam Helin oli tärkein opettajani. Pidin hänen opetustavastaan. Hän taas tykkäsi minun tavastani laulaa ja siitä, että olin koulutettu opettaja. Niinpä pääsin hänen sijaisekseen opettamaan, kun hän lähti ulkomaille.”

Sen jälkeen opetustöitä riitti muuallakin, muun muassa Matti Tuloiselan kanssa kesäkursseilla.

”Olen päässyt vähän livahtamaan joka paikkaan. Ellen Urho oli ihmetellyt, miksei ’hän tule tänne Sibelius-Akatemiaan’, niinpä jouduin oppilaaksi sinne”, hän hymähtää.

”Menin syksyllä, ja rehtori Taneli Kuusisto kuunteli lauluani ja soittorämpytystä. Pääsin sisään.”

Auvinen oli 33-vuotias, kun hän piti ensikonserttinsa.

Puheessa vilisevät useat läheiset kollegat Kalevi Koskisesta Martti Talvelaan. On monta muutakin, jolla on ollut opettajakoulutus takanaan.

”Opettajan piti osata soittaa pianoa ja laulaa. Jos minulla ei olisi ollut hyviä ystäviä, en olisi päässyt eteenpäin”, hän kiittelee.

Ritva Auvisen laulajanuraan mahtuu lukuisia konsertteja ja 50 oopperaroolia. Keskeisin on vuonna 1975 kantaesitetty Viimeiset kiusaukset, jonka Riitan roolin Joonas Kokkonen sävelsi hänelle. Se vei sitten kiertueille myös Suomen ulkopuolelle, josta New Yorkin Metropolitan ja sieltä saatuine huomattavine kritiikkeineen on ollut erityinen.

Suomen Kansallisoopperassa Auvinen on ollut myös Aulis Sallisen Punainen viiva -oopperan Riikka, jossa hän vuorotteli Taru Valjakan kanssa. Hän ihmettelee yhä, että sai laulaa roolin ykkösensi-illassa, vaikka oli mielestään se kakkossopraano.

Auvisella ei ole ollut koskaan vakinaista kiinnitystä Kansallisoopperaan, minkä hän näkee hyvänä asiana. Freelancer voi valita työnsä.

”Siitä oli puhetta Juhani Raiskisen ollessa oopperanjohtaja. Minusta tuli oopperan vakinainen vierailija 40-vuotiaana. Jos olisin kuulunut vakituiseen henkilökuntaan, olisin joutunut aikaisin eläkkeelle ja tekemään sivurooleja, jos niitäkään. Nyt sain päärooleja.”

Vastikään ilmestynyt Satu Strömbergin elämäkerta Ujo diiva kertoo paljon. Auvinen on jalat maassa kiinni oleva ihminen, ujo ja vaatimaton, mutta oopperan lavalla sopraano ja välillä mezzosopraano, iso taiteilija, joka ottaa tilansa.

Aariat ovat hänen intohimonsa.

”Viimeisissä kiusauksissa ei ollut aarioita kuin Paavo Ruotsalaisella, koska Riitta kuolee siinä niin varhain. Aarioiden takia rakastankin ennen kaikkea italialaisia oopperoita, Verdiä ja Puccinia.”