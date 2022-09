17-vuotias tyttö murhattiin ja ex-poikaystävä tuomittiin elinkautiseen vankeuteen yli 20 vuotta sitten, ja tapauksesta syntyi kaikkien aikojen podcast-hitti Serial. Nyt tositarina ja podcast-sarja ovat saaneet uuden luvun.

True crime ei ole aina pelkkää aivot narikkaan -hömppää, vaan sillä voi olla myös oikeudellisia vaikutuksia.

Näin kävi tavallaan maanantaina, kun lähes 23 vuotta sitten lukioaikaisen ex-tyttöystävänsä murhasta elinkautiseen tuomittu Adnan Syed päästettiin vapauteen tuomarin päätöksellä Yhdysvaltojen Baltimoressa. Syed on vakuuttanut syyttömyyttään koko tämän ajan.

Tapaus tuli maailmanlaajuisesti tunnetuksi toimittaja Sarah Koenigin ylistetystä ja huippusuositusta Serial-podcastista vuonna 2014.

Syed tuomittiin 18-vuotiaana vuonna 2000 ex-tyttöystävänsä murhasta, kidnappauksesta ja ryöstöstä elinkautiseen vankeuteen. Serialin ensimmäinen kausi käsitteli pelkästään Syedin tapausta kahdentoista lähes tunnin mittaisen jakson verran.

Missä 17-vuotias Syed oli 13. tammikuuta vuonna 1999 koulupäivän jälkeen 21 minuutin ajan? Sen toimittaja Sarah Koenig halusi selvittää, vaikka hän ei ollut ”rikostutkija tai yksityisetsivä” tai ”edes rikostoimittaja”, kuten hän ensimmäisessä jaksossa avaa.

17-vuotias Hae Min Lee katosi katosi jäljettömiin koulupäivän jälkeen. Neljän viikon päästä hänen ruumiinsa löydettiin suuresta ja metsäisestä Leakin puistosta. Rikostutkinnasta selvisi, että Lee oli tapettu kuristamalla.

Kahden viikon päästä Leen löytymisestä poliisit pidättivät tämän entisen poikaystävän Adnan Syedin murhasta, josta oli nyt kulunut kuusi viikkoa.

Lee oli lopettanut suhteen Syedin kanssa muutama viikko ennen kuolemaansa.

Koenig kysyy podcastissa lukioikäiseltä sukulaispojaltaan ja muilta nuorilta, mitä he tekivät kuusi viikkoa sitten. Epämääräiset vastaukset osoittavat nokkelasti, kuinka vaikeaa tekemisiään on muistaa, jos sinä päivänä ei tapahdu mitään erikoista.

”Olin koulussa luultavasti. Olisin ollut koulussa. Ei kun itse asiassa luulen, että olin sinä päivänä töissä. Joo kyllä, olin silloin töissä. Olin töissä ja menin kouluun. Ei kun – en usko, että menin kouluun sinä päivänä. En todellakaan mennyt.”

Murhatutkimuksessa vastaavanlainen epämääräisyys herättäisi epäilemättä epäilyksiä: onko pojalla jotain salattavaa?

Tämä ei ollut kuitenkaan syy Syedin pidätykseen, vaan ratkaisevan lausunnon antoi jutun tähtitodistajana pidetty Jay Wilds, Syedin lukiokaveri ja kannabisdiileri.

Wilds kertoi poliiseille, että Syed oli näyttänyt hänelle Leen ruumiin auton takakontissa, jonka jälkeen he hautasivat sen yhdessä puistoon.

Sittemmin Wilds muutti kertomustaan toistuvasti – muun muassa paikkaa, jossa Syed väitetysti näytti hänelle Leen ruumiin. Tästä huolimatta syyttäjät pitivät Wildsin kertomusta luotettavana.

Toinen seikka, joka ensimmäisen jakson mukaan puhui syyttäjien mielestä syyllisyyden puolesta oli Syedin ”kaksoiselämä”. Syed oli muslimi, jonka vanhemmille tämän alkoholin juominen, kannabiksen polttelu ja myös Leen kanssa seurustelu tuli murhatutkimuksen aikaan yllätyksenä. Syyttäjät piirsivät Syedistä kuvaa moraalittomana valehtelijana – ei 17-vuotiaana lukiolaisena, jolla on tiukat vanhemmat.

Motiivikin oli selvillä: Lee oli lopettanut suhteen Syedin kanssa muutama viikko ennen kuolemaansa.

Kuvakaappaus Serial- podcastin sivuilta. Podcast on voittanut useita palkintoja.

Tutkivaa journalismia ja tarinan voimaan nojaavaa true crimea yhdistelevä podcast keräsi nopeasti haltioituneita faneja. Se oli poikkeuksellista, koska ilmestymisensä aikaan podcastit olivat vasta lastenkengissä, suhteellisen pienen harrastajajoukon ajanvietettä.

Suositun This American Life -radiosarjan ja podcastin tekijöiden kehittämä Serial ei olekaan pelkästään true crimen pioneereja, vaan sitä pidetään yhtenä kaikkien podcastien esikuvista. Vuonna 2015 The New York Timesissa julistettiin Serialin olevan ”heittämällä isoin hitti podcastien lyhyen historian aikana”.

Ensimmäiset jaksot keräsivät kukin yli miljoona latauskertaa pelkästään neljän ensimmäisen viikon aikana. Tähän päivään mennessä Serialin ensimmäistä kautta on ladattu yhteensä 300 miljoonaa kertaa.

Vuonna 2019 Syedin tapauksesta julkaistiin HBO:lla myös true crime -dokumenttisarja The Case Against Adnan Syed.

Serial-podcastin toinen kausi käsitteli Yhdysvaltojen armeijan sotilaan Bowe Bergdahlin sotavankeutta Talebanissa. Kolmannessa kaudessa ei käsitelty vain yhtä kiinnostavaa tapausta, vaan pureuduttiin laajemmin yhdysvaltalaisen oikeusjärjestelmän kiemuroihin seuraamalla ”tavanomaisia oikeustapauksia” Clevelandin alueella.

Jälkimmäiset kaudet eivät kuitenkaan yltäneet läheskään yhtä suureen suosioon kuin Adnan Syedin tarina.

Koenig ei vaikuttanut tyytyvän podcastissaan pelkästään ihmisten tarinoihin, vaan hän tarkisti lähteensä, jos se oli mahdollista.

Hän kiinnostui tapauksesta lähes pakkomielteen lailla sen jälkeen, kun hän sai sähköpostia Rabia Chaudrylta. Lähinnä maahanmuuttoasioiden parissa työskentelevä asianajaja oli uskonut Syedin syyttömyyteen vahvasti 15 vuoden ajan. Chaundry ja tämän veli olivat Syedin ystäviä.

Sittemmin Chaundry, jota myös haastatellaan podcastissa, on kertonut olevansa tyytymätön Serialin tapaan käsitellä ystävänsä elämää.

”Serial sytytti Adnanin tarinan tuleen, jossain määrin tarkoituksella, eikä se ole koskaan pyytänyt anteeksi tai tehnyt korjauksia”, Chaundry tviittasi 16. syyskuuta.

”Pitäisikö minun olla kiitollinen? Se on minusta vaikeaa. Mutta olen kiitollinen niille tuhansille ihmisille, jotka reagoivat tulipaloon auttamalla jälleenrakentamisessa.”

Serialiin on haastateltu lukuisia tapaukseen liittyneitä ihmisiä ja selvitetty oikeudenkäynnin sekä tutkinnan tapahtumia. Tapauksesta piirtyy sekava ja ristiriitainen sotku. On selvää, että joku valehtelee, mutta kuka?

Ensimmäisissä jaksoissa Syedistä välittyy kuva kilttinä, suosittuna ja urheilullisena lukiopoikana, joka ei ollut sen kummemmin murtunut, kun Hae Min Lee halusi lopettaa suhteen hänen kanssaan. Myöhemmissä jaksoissa esitetään kuitenkin soraääniä, ja kiiltokuva murenee.

Vaikka Serial ei väitä, että Syed olisi syytön, alkoivat monet sen kuuntelijat kyseenalaistaa tuomion oikeellisuutta. Sarja nostaa esiin useita olennaisia ja ratkaisemattomia kysymyksiä.

Sen suosio on tehnyt Syedin tapauksesta maailmankuulun. Siksi on todennäköistä, että se on ainakin osittain lisännyt painetta lisätutkinnalle.

Tuomari Melissa Phinn perusteli maanantaina Adnan Syedin vankeuden keskeyttämistä sillä, että oikeudenkäynnin aikaan syyttäjät eivät luovuttaneet asianmukaisesti todisteita puolustuksen asianajajille.

Kyseiset todisteet olisivat voineet auttaa todistamaan, että joku muu kuin Syed tappoi 17-vuotiaan Hae Min Leen Baltimoressa vuonna 1999.

Koenig julkaisi maanantaina monen vuoden tauon jälkeen vielä yhden Serialin jakson, joka käsittelee Syedin vapauttamista ja sitä, mitä se todellisuudessa tarkoittaa.

Jaksossa muun muassa muistutetaan, ettei vapauttaminen tarkoita sitä, että syyttäjät olisivat julistaneet Syedin syyttömäksi, vaan että tuomio ei ollut ”rehellinen”, kuten sen pitäisi.

Noin vuosi sitten Marylandin osavaltiossa tuli voimaan Juvenile Restoration Act -laki, joka sallii, että vähintään 20 vuotta vankilassa alaikäisenä rikokseen tuomitut vangit voivat pyytää tuomioistuinta lyhentämään tuomiotaan.

Uuden lain jälkeen syyttäjä Becky Feldman, joka ei ollut osallisena ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, alkoi tutkia Syedin tapausta tämän asianajajan aloitteesta uudelleen.

Tutkiessaan tapaukseen liittyviä dokumentteja Feldman löysi käsinkirjoitettuja syyttäjänviraston muistiinpanoja kahdesta vaihtoehtoisesta epäillystä. Puolustus ei ollut näistä tietoinen, eikä asia ollut esillä oikeudessa.

Muistiinpanoista kävi ilmi, että kaksi eri ihmistä oli soittanut syyttäjänvirastoon samasta ihmisestä. Hän ei ollut Adnan, ja hänellä oli ”motiivi tappaa Lee”. Hän olisi myös kertonut murha-aikeistaan. Puhelut olivat myös tapausta tutkineiden poliisien tiedossa.

Syyttäjänvirasto pitää muistiinpanoja luotettavina. Koeningin mukaan epäillyillä on rikostaustaa, ja toinen heistä on tällä hetkellä vankilassa tuomittuna seksuaalisesta väkivallasta.

Syyttäjä ei myöskään pidä Syedin lukiokaverin ja kannabisdiilerin Jay Wildsin kertomusta luotettavana ja todisteeksi sopivana.

Esiin nostettiin myös Hae Min Leen murhaa tutkinut etsivä Bill Ritz, jota on syytetty toisessa murhatutkinnassa muun muassa todisteiden manipuloinnista ja sellaisten todisteiden tutkimatta jättämisestä, jotka olisivat voineet johdattaa uusien epäiltyjen jäljille.

Syedin syyttömyydestä vakuuttuneet tapauksen seuraajat hurrasivat maanantaina kovaan ääneen oikeustalon edessä, kun lähes 23 vuotta vankilassa viettänyt mies käveli ulos vapauteen.

Nyt 41-vuotias Syed hymyili eikä sanonut mitään.

17-vuotiaana murhatun Hae Min Leen perhe on samaan aikaan varma Syedin syyllisyydestä ja vaatii pitämään tuomion voimassa.

”Tämä ei ole minulle podcast. Tämä on oikeaa elämää, joka ei lopu koskaan. Tätä on kestänyt yli 20 vuotta. Se on painajaismaista. Tämä tappaa meidät”, Hae Min Leen veli Young Lee kertoi oikeudelle maanantaina.

Ja kuten Koenig huomauttaa tuoreimman Serialin jakson lopussa: Adnanin tapaus on vain yksi esimerkki siitä, miten ”olemme rakentaneet systeemin, jolla kestää yli 20 vuotta korjata virheensä”. Se on vaikeaa kaikille.

Syed vapautettiin ilman takuita ja määrättiin kotiarestiin gps-paikannusvalvonnan alaisena. Aivan vapaana Syed ei siis saa ainakaan vielä elää.

Valtion syyttäjänvirastolla on 30 päivää aikaa päättää, edetäänkö tapauksessa uuteen oikeudenkäyntiin vai hylätäänkö juttu.