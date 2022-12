Kari Glödstafin elämäkerran ja filmografian yhdistelmä pyrkii palauttamaan Harold Lloydin mainetta mykän elokuvakomedian mestarina.

Safety Last -elokuva (1923) tarjoaa yhden mykkäkomedian ikonisimman ja tunnetuimman kuvan: Harold Lloydin roikkumassa pilvenpiirtäjän kellon viisareista tyhjän päällä.

Tietokirja

Kari Glödstaf: Harold Lloydin elämä ja elokuvat. Helmivyö. 195 s.

Mykän elokuvakomedian kulta-aikoina 1910–1920-luvuilla pidettiin olennaisena sitä, että koomikko kehittäisi omanlaisensa elokuvapersoonan. Sillä tavoin hän erottuisi muista koomikoista ja olisi yleisön silmissä muistettavampi.

Charles Chaplinin anarkistinen kulkuri, Buster Keatonin akrobaattinen mutta ilmeetön miekkonen sekä Harry Langdonin lähes lapsenkaltainen viaton pikkumies olivat näitä tunnistettavia hahmoja.

Mykän elokuvakomedian neljäs suuri nimi valitsi varsin erilaisen persoonan: Harold Lloyd esittäytyi elokuvankatsojille yritteliäänä, silmälasipäisenä nuorukaisena, joka vastuksista huolimatta herkeämättä metsästi unelmaansa.

Chaplin ja Keaton ovat yhä tunnettuja ja rakastettuja koomikoita, mutta Langdon ja Lloyd ovat painuneet hieman unholaan, vaikka he omana aikanaan olivat hyvinkin suosittuja. Mykkäelokuvien harrastaja ja Forssan Mykkäelokuvafestivaalin taiteellinen johtaja Kari Glödstaf pyrkii kirjallaan tuomaan Harold Lloydia pois historian pimennosta ja osoittamaan, että hänen komiikkansa on samalla tasolla Chaplinin ja Keatonin kanssa.

Glödstaf perkaa lyhyesti Lloydin uran alkuvaiheet ja sen, kuinka hänen ensimmäisistä elokuvapersoonistaan Willie Workista ja Lonesome Lukesta vähitellen kehittyi tuo yritteliäs silmälasinuorukainen. Kirjan tämä osio valottaa myös muutaman mykkäkomedioita tehneen tuotantoyhtiön vaiheita sekä elokuvien tekotapaa.

Samalla Glödstaf kertoo Lloydin yksityiselämästä. Koomikosta tuli suosionsa suurimpina aikoina niin rikas, että hän rakennutti perheelleen valtaisan 44 huoneen ökytalon, jota sittemmin on käytetty monien elokuvien kuvauspaikkana.

Lloydille kävi kuten monille mykkäelokuvan koomikoille. Äänielokuvan tultua suosio alkoi hiipua, vaikkakaan Lloyd ei suhtautunut äänielokuvaan nuivasti, vaan yritti sinnikkäästi pysyä kehityksen kelkassa tekemällä 1930-luvulla useita äänielokuvia.

Vuonna 1971 kuollut koomikko sai myöhemmin kokea niin unohduksen vuosia kuin uutta nousua.

Suurin osa Glödstafin kirjasta koostuu Harold Lloydin filmografiasta, jonka laadinnassa tekijä on yrittänyt olla mahdollisimman perusteellinen ja tarkka. Se on ollut osin mahdotonta, sillä etenkin Lloydin varhaisimmista lyhytkomedioista on vain vähän luotettavaa ja dokumentoitua tietoa. Monet niistä ovat lisäksi kadonneet.

Silti filmografia on etenkin suomalaisesta näkökulmasta tervetullut, sillä näin laajaa esittelyä Lloydin tuotannosta ei meillä aiemmin ole julkaistu. Glödstaf on varustanut filmografiansa lisäksi kommenteilla niistä Lloydin elokuvista, jotka hän on onnistunut näkemään.

Toisin kuin etenkin Chaplin, Lloyd ei ollut kriittinen kuvaamaansa yhteiskuntaa kohtaan, eikä vähimmässäkään määrin poliittinen. Hänen hahmonsa tuntui täysin hyväksyneen ihanteen amerikkalaisesta unelmasta ja sen tavoittelemisen tärkeydestä.

Useimmissa elokuvissa Lloydin silmälasimies lisäksi tavoitti unelmansa, eli sai tytön ja omaisuutta. Tosin Lloyd rakensi aina hahmolleen melkoisen esteradan, jonka päässä tavoite lopulta siinsi.

Lloydin elokuvat olivat aikansa tuotteita ja heijastelevat sitä. Glödstaf huomauttaakin useiden elokuvien tapauksissa niiden rasismista ja muukalaisvihasta, joka aikanaan oli yleistä, mutta näyttää nykyään melkoisen pahalta.

The Freshman -elokuva on vuodelta 1925.

Laajimmin Glödstaf esittelee ja analysoi Lloydin pitkiä elokuvia, jotka ovatkin hänen tuotantonsa tunnetuimpia ja parhaita teoksia. Sellaiset elokuvat kuin Grandma’s Boy (1922), Safety Last (1923) ja The Freshman (1925) ovatkin todellisia mykkäelokuvan komediaklassikkoja, joita ei soisi unohdettavan. Itse asiassa Safety Last tarjoaa yhden mykkäkomedian ikonisimman ja tunnetuimman kuvan: Lloydin roikkumassa pilvenpiirtäjän kellon viisareista tyhjän päällä.

Grandma’s Boy -elokuvassa Harold Lloyd esitti sotilasta.

Lloyd yritti ahkerasti sopeutua äänielokuvaan, mutta se ei oikein onnistunut. Hänen viimeiseksi elokuvakseen jäi yhdessä maineikkaan Hollywood-ohjaaja Preston Sturgesin kanssa yhteistyössä syntynyt The Sin of Harold Dibblebock (1947), jossa tekijöiden eriävät näkemykset törmäilivät toisiinsa, eikä mykkäelokuvan slapstick-komiikka enää oikein toiminut.

Kari Glödstafin kirja on hiukan luettelomaisenakin arvokas lisä viime aikoina kovin harvalukuiseksi käyneeseen kotimaiseen elokuvakirjallisuuteen.