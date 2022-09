Kuukausia valmistellun tapahtuman tarkoituksena on kunnioittaa paitsi Elton Johnia myös arjen historiantekijöitä.

Brittimuusikko Elton John esiintyy perjantaina Valkoisessa talossa, kertoo uutistoimisto Reuters ja useat muut mediat. Tapahtumaa isännöi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

75-vuotias John on tapahtuman pääesiintyjä. Lisäksi tilaisuudessa puhuvat Joe Biden ja hänen puolisonsa Jill Biden.

Elton John on esiintynyt Valkoisessa talossa kerran aiemmin, Bill Clintonin hallintokaudella vuonna 1998 Britannian pääministerin Tony Blairin kunniaksi järjestetyillä illallisilla. John sai kutsun tulla esiintymään Bidenin edeltäjän Donald Trumpin virkaanastujaisiin vuonna 2017, mutta kieltäytyi kunniasta.

Perjantaisen tilaisuuden nimi on ”A Night When Hope and History Rhyme” [suom. Ilta jolloin toivo ja historia ”rimmaavat”] on peräisin irlantilaisen Nobel-voittajan Seamus Heaneyn The Cure at Troy -runosta.

Biden on lainannut Heaneyn runoa usein poliittisissa puheissaan. Runo tuo esiin, kuinka historia ei anna toivoa, mutta kerran elämässä kaivattu oikeudenmukaisuuden hyökyaalto nousee, ja toivo ja historia ovat yhtä.

Runo on peräisin Heaneyn samannimisestä näytelmästä, joka taas on versio kreikkalaisen näytelmäkirjailija Sofokleen näytelmästä. Heaneyn runodraamassa on viittauksia myös Etelä-Afrikan ja Pohjois-Irlannin tilanteisiin 1990-luvun alussa.

Valkoisen talon tapahtuman tarkoituksena on tiedotteen mukaan ”juhlia musiikin yhdistävää ja parantavaa voimaa, ylistää Elton Johnin elämää ja työtä sekä kunnioittaa arjen historiantekijöitä, esimerkiksi opettajia, sairaanhoitajia, sairaaloiden etulinjassa työskenteleviä, mielenterveyden kanssa työskenteleviä, opiskelijoita, LGBTQ+-aktiiveja ja muita”.

Tapahtumaa alettiin rakentaa Valkoiseen taloon maanantaina, mutta siihen on valmistauduttu jo kuukausia. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä A&E Networksin ja The History Channel -tv-kanavan kanssa, jotka myös maksavat sen. Tapahtuma on tarkoitus näyttää televisiossa myöhemmin.

Paikalle on kutsuttu noin 2 000 vierasta.

Joe Biden kirjoitti vuonna 2017 ilmestyneissä muistelmissaan tunteikkaasti, kuinka hän lauloi Johnin Krokotiilirockia pohjalleen Beaulle kun tämä oli lapsi. Vuosia myöhemmin hän lauloi samaa kappaletta, kun Beau kuoli syöpään.

”Aloin laulaa sanoja Beaulle hiljaa, jotta vain me kaksi voisimme sen kuulla”, Biden kirjoitti. ”Beau ei avannut silmiään, mutta näin omien kyyneleideni läpi, että hän hymyili.”