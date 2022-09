”Ilmassa oli käsinkosketeltavaa jännitystä, välispiikeissä purskahtelevia onnen huokauksia ja pieniä hermostuneita kikatuksia”, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Paras tapa päättää viikonloppu on hipsiä Kallioon Tenho Restobariin kuuntelemaan elävää musiikkia. Sunnuntai-iltojen Sunjazziin voi luottaa: siellä kuulee nimekkäiden huippumuusikoiden jännittäviä projekteja, mutta myös kiinnostavia uusia tulokkaita. Sellaisia kuin viime sunnuntain pianisti Sonja Kaipainen, jonka liidaama Kaima-yhtye julkisti debyyttilevynsä Ulappa.

Sakurako Ishiyama, Aaron Koskelainen, Sonja Kaipainen ja Johan Dahlbo ovat Kaima-yhtye.

Debyyttilevyn julkistuksessa on aina aivan erityinen tunnelma. Kun uusi yhtye esitteli uudet kappaleensa yleisölle ehkä ensimmäistä kertaa, ilmassa oli käsinkosketeltavaa jännitystä, välispiikeissä purskahtelevia onnen huokauksia ja pieniä hermostuneita kikatuksia. Tässä tapauksessa tilaisuuteen liittyi myös positiivista yllättymistä: Miten valoisaa, kaunista ja optimistista musiikkia! Tehokasta vastalääkettä alkavan työviikon ahdistukseen.

Tenho on keikkapaikkana sopivan intiimi. Sunnuntaipizzojaan nauttiville hipstereille on pöytiä ravintolan takaosassa, joten keskustelu ei häiritse musiikin kuuntelua. Tenhossa on sitä paitsi aivan poikkeuksellisen hyvä musiikin miksaus. Puutteena on tosin se, että siellä ei ole pianoa – flyygelistä on varmaan turha edes haaveilla.

Hyvin soi Sonja Kaipaisen digitaalinen pianokin.

Yhtye soitti pääasiassa Kaipaisen sävellyksiä Ulappa-levyltä. Mukana oli myös aivan uusia kappaleita sekä Koskelaisen ja Dahlbon sävellyksiä.

Väliajalla Sonja kertoi, että yhtyeen jäsenet, kontrabasisti Aaron Koskelainen ja rumpali Johan Dahlbo ovat opiskelukavereita Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Kaipainen kokosi trion syksyllä 2020 ja vuosi sitten joukkoon liittyi saksofonisti Sakurako Ishiyama, joka on puolestaan opiskellut musiikkia Jyväskylässä.

Ishiyama on syntynyt Japanissa, mutta asunut Suomessa 19 vuotta ja tänne hän aikoo kuulemma jäädäkin.

Kaima teki vaikutuksen kypsillä, modernin jazzin perinteestä nousevilla sävellyksillä, kauniilla melodioilla ja jännittävillä tahtilajin vaihteluilla.

Jos jotakin voisi toivoa, niin lisää rohkeutta ja särmää. Sellaista persoonallista heittäytymistä ja itsensä likoon laittamista kuin Dahlbon sähäköissä rumpusooloissa, Koskelaisen muhkeassa introssa tai Ishiyaman koskettavassa tulkinnassa Ulappa-kappaleessa.

Sakurako Ishiyama

Sitä epäilemättä tulee, kunhan Kaima pääsee tekemään lisää keikkoja.

Kaikkein tärkeintä Kaiman soitossa oli kuitenkin se, että soitto oli erinomaisen yhteen hitsautunutta. Muusikot ikään kuin hengittivät samaan tahtiin, musiikki sykki ja ilmaisi samaa ajatusta. Siis ihan oikea yhtye.

