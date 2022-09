Suomen tärkeimmän taide­palkinnon Ars Fennican ehdokkaat on valittu – Suomesta ehdolla Henni Alftan ja Tuomas A. Laitinen

Palkintoehdokkaiden yhteisnäyttely avautuu Kiasmassa ensi syksynä.

Ars Fennica 2023 -taidepalkinnon saajaksi ovat ehdolla Henni Alftan ja Tuomas A. Laitinen Suomesta, Lap-See Lam Ruotsista, Camille Norment Norjasta ja Emilija Škarnulytė Liettuasta.

Maalaustaiteen parissa työskentelevä Henni Alftan asuu ja työskentelee Pariisissa. Hänen esittävän ja abstraktin välimaastossa häilyvät maalauksensa ovat herättäneet viime vuosina suurta kiinnostusta, ja hänellä on ollut merkittäviä näyttelyitä New Yorkissa ja Lontoossa. HS haastatteli Alftania vuonna 2021.

Henni Alftan kuvattiin studiollaan Pariisissa tammikuussa 2021.

Kansainvälisissä biennaaleissa paljon esiintynyt Laitinen työskentelee niin liikkuvan kuvan, äänen, lasin kuin kemiallisten ja mikrobiologisten prosessien parissa. Hän on kiinnostunut ekologiasta, ja on viime aikoina tutkinut muun muassa mustekaloja, joille hän on luonut biomorfisia lasiveistoksia. Laitisen haastattelun voi lukea täältä.

Yhdysvalloissa syntynyt ja Oslossa asuva Norment on multimediataiteilija, säveltäjä ja esiintyjä, joka on kiinnostunut kehoon, mieleen ja yhteiskuntaan vaikuttavista äänistä.

Lam käsittelee teoksissaan identiteettiä Ruotsin kiinalaisväestön perspektiivistä, ja Škarnulytė on taiteilija ja elokuvantekijä, joka ammentaa inspiraatiota napapiirin, Yhdysvaltain aavikoiden ja kylmän sodan tukikohtien kaltaisista ekologisesti ainutlaatuisista paikoista.

50 000 euron arvoinen palkinto on Suomen merkittävin kuvataidepalkinto, ja se jaetaan joka toinen vuosi. Vuonna 2021 sen voitti Eija-Liisa Ahtila. Saajasta päätti Lontoon Serpentine Galleryn taiteellinen johtaja, kansainvälinen taidevaikuttaja Hans Ulrich Obrist.

Ehdokkaiden teoksiin voi tutustua ensi syksynä, kun Kiasmassa avautuu heidän yhteisnäyttelynsä. Tämänkertainen tuomari julkistetaan myöhemmin.

Ars Fennica 2023 -taidepalkintoehdokkaiden töitä:

Henni Alftan: Corduroy (2020)

Tuomas A. Laitinen: A Proposal for an Octopus -teossarjan osa (2019)

Lap-See Lam: Phantom Banquet. Installaationäkymä (2020)

Camille Norment: Triplight (2008)