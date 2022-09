Ohjaaja Gus Van Sant välttää elämäkertaelokuvien tyypilliset kliseet mutta ei löydä tilalle kovin paljon muuta kiinnostavaa.

Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, USA 2018

John Callahan (1951–2010) oli neliraajahalvaantunut pilapiirtäjä. Hänen yläruumiinsa toimi osittain, ja piirtäminen onnistui puristamalla kynää molempien käsien välissä. Jälki oli karkeaa mutta ilmeikästä. Maineeseen Callahan nousi pikemmin mustalla huumorillaan kuin piirroksillaan.

Gus Van Sant teki Callahanista elokuvan Ei hätää, hän ei kävele pitkälle. Nimi viittaa siihen, että Callahan liikkui motorisoidun pyörätuolin varassa.

Nimi on myös yhden elokuvassa vilahtavan Callahanin piirroksen kuvateksti. Siinä takaa-ajajat löytävät kaatuneen pyörätuolin ja toteavat, ettei halvaantunut pääse karkuun. Callahanin säälimättömän hapokas huumori kohdistui myös häneen itseensä.

Van Sant nousi amerikkalaisen indie-elokuvan suuruuksien joukkoon elokuvillaan Drugstore Cowboy (1989) ja Matkalla Idahoon (1991). Sittemmin hänen uransa on heilahdellut myös Hollywoodiin. Tulokset ovat vaihdelleet.

Suomessa viimeinen Van Santin teattereissa nähty elokuva oli kymmenen vuotta sitten valmistunut ansiokas ympäristöpoliittinen draama Promised Land. Sen jälkeen hän on ohjannut kaksi elokuvaa, joista varsinkin The Sea of Trees (2015) sai murskaavat arviot.

Ei hätää, hän ei kävele pitkälle sai paremman vastaanoton. Sitä kehuttiin lähinnä elämäkertaelokuvien tyypillisten kliseiden välttelystä. Kovasta yrityksestä huolimatta Van Sant ei löytänyt tilalle kovin paljon muuta kiinnostavaa.

Elokuvassa Callahan (Joaquin Phoenix) kertoo tarinaansa ensin AA-tukiryhmässä ja myöhemmin kuuluisana esiintyjänä teatterissa. Niistä elokuva hyppelehtii takaumiin, joissa jo teininä alkoholisoitunut Callahan joutuu kohtalokkaaseen kolariin, yrittää kuntoutua ja alkaa lopulta piirtää.

Alunperin hankkeen pani vireille Robin Williams, joka hankki oikeudet Callahanin muistelmiin ja kutsui Van Santin ohjaajaksi. Williamsin piti myös näytellä, mutta hän kuoli vuonna 2014. Joaquin Phoenix tekee roolin hyvin, vaikka Williamsin jäljittely näkyy.

Pirstaleinen kerronta horjahtaa vatvomaan Callahanin alkoholismia ja vammautumista. Van Sant ei ole oikein osannut päättää, kuinka komediallisen tarinasta tekee. Lopputulos jää 12 askeleen melodraamaksi, jossa osa AA-ohjelman kohdistakin jää väliin.

Kiinnostavinta ja poikkeuksellisinta Callahanissa olivat hänen piirroksensa ja niiden huumori. Hän olisi ansainnut elokuvan, joka muistuttaa enemmän niitä.

Tässä Callahan alkaa piirtää melkein kuin taikaiskusta elokuvan puolivälissä. Vaikka piirroksia väläytellään jo aiemmin, Callahan ei juuri kehity taiteilijana. Tuskin se ihan niin meni.