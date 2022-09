Demolition 23 ja Michael Monroen nykyinen yhtye tarjosivat ehjintä soittoa kolmen ja puolen tunnin kokonaisuudessa – arviossa mukana 37 laulun settilista ja kokoonpanot.

Michael Monroen 60-vuotiskonsertti Helsingin jäähallissa perjantaina 23. syyskuuta.

Kyllä se jaksaa! Michael Monroe lauloi 60-vuotisjuhlassaan perjantai-iltana Helsingin jäähallissa peräti 37 laulua useiden kokoonpanojen solistina ja jaksoi huhkia normaalit spagaatit ja muun poseerauksen vaikeuksitta.

Keikan kokonaiskesto oli kolme ja puoli tuntia, joskin välissä oli puolen tunnin väliaika.

Koti- ja ulkomaisia yllätysvieraita luvattiin, mutta tunnetuimpia Hanoi Rocks -faneja Guns N’ Rosesin jäsenten tapaan lavalla ei nähty.

Saatiin Dave Lindholm, Jenni Vartiainen, pianisti Lenni-Kalle Taipale sekä entisiä kitaristeja Michael Monroe -yhtyeestä: Ginger Wildheart ja Dregen. Fokus säilyi siis päivänsankarissa, kuten luontevaa olikin.

Ja siinä suurimmassa uutisessa eli Hanoi Rocksin paluussa.

Michael Monroen spagaatit toimivat myös 60 vuoden iässä.

Keikka myytiin loppuun vasta, kun tieto Hanoi Rocksin ensimmäisten albumien kokoonpanon paluusta 40 vuoden jälkeen tuli julki aiemmin syyskuussa.

Ennalta kerrottiin myös, että juhlakonsertin lämmittelybändi on Monroen lyhtyaikainen Demolition 23 -yhtye, jonka ainoa albumi julkaistiin vuonna 1994.

Niinpä heti alussa lavalla oli kolme Hanoi-jäsentä: Monroe, Sami Yaffa sekä Demolition 23 -yhtyeeseen aikoinaan heti albumin äänitysten jälkeen liittynyt Jan Stenfors eli Nasty Suicide.

Demolition 23 oli silti toisenlainen yhtye kuin Hanoi Rocks: vähemmän värikäs, punkimpi ja tylympi, aivan kuten Monroe ja vuoden 1994 levyn keskeinen säveltäjä ja tuottaja Steven van Zandt halusivatkin.

Jäähalli ei ole akustisesti helppo paikka rockyhtyeelle, mutta soundi oli yllättävän hyvä. Nasty Suicide komppasi luontevasti kuten aina.

Illan luotettavimmat: Sami Yaffa, Jan Stenfors eli Nasty Suicide ja Michael Monroe esiintyivät Demolition 23 -yhtyeessä illan aluksi ja Hanoi Rocksin ensimmäisten albumien kokoonpanossa illan huipennuksena.

Demolition 23 -rumpalina toimi tällä kertaa Monroen nykyisen yhtyeen Karl Rockfist, koska alkuperäinen rumpali Jimmy Clark oli kiinni arkitöissään Metallican rumputeknikkona.

Karl Rockfist on tarkka, mutta hänen rockissaan voisi olla enemmän rollia – tämä genre tarvitsisi lisää rullaavuutta Jerry Nolanin (New York Dolls, Heartbreakers) tapaan. Nykyrumpaleiden rytmikäsitys on usein jotenkin neliskulmaisempi.

Demolition 23 esitti vain viisi laulua ainoalta albumiltaan, mukana UK Subs -laina Endangered Species. Eniten yleisöä innosti levyn tunnetuin kappale eli vanhenemisen tylsistymisestä yllättävän suorasukaisesti kertova Hammersmith Palais.

Bändivaihdoksen aikana se soi myös akustisesti, ja samalla nähtiin hempeä kuvakavalkadi Michael Monroesta lapsena, teininä, nuorena rocktähtenä ja nykykuosissaan.

Seuraavaksi lavalle nousi ”Michael Monroe”, millä tarkoitetaan paitsi henkilöä myös nykyistä yhtyettä. Siihen kuuluvat Monroe, Sami Yaffa, Karl Rockfist ja kitaristit Steve Conte ja Rich Jones.

Kahden kitaristin soundit puuroutuivat jäähallissa jo pahemmin. Kun bassokin kuului enemmänkin taajuuksina kuin selkeinä sävelkorkeuksina ainakin C2-katsomoon, melodisuus oli yllätysvieras Lenni-Kalle Taipaleen koskettimien, Monroen luotettavan laulun ja usein varsin pätevien taustalaulujen varassa.

Tässä vaiheessa soitettiin lähinnä Hanoi Rocksin 1980-luvun hajoamisen jälkeisten ensimmäisten soololevyjen materiaalia, kuten Man With No Eyes ja Not Fakin’ It.

Puuroisesta soinnista huolimatta yhtye oli tasavahva ja solidimpi kuin silloisten soololevyjen kokoonpanot.

Seuraava yllätysvieras oli Dave Lindholm, jonka taustalle hiipi Hanoi Rocks -soittajia 2000-luvun alun inkarnaatiosta: Popedan Costello Hautamäki, rumpali Lacu Lahtinen ja basisti Timpa Laine.

Laulu oli Daven Puhelinlasku on mun Monroen aikoinaan Whatcha Want -albumilleen tekemänä englanninnoksena Telephone Bill Is All Mine.

Kun Dave väistyi, lavalle astui Andy McCoy, joka on viime aikoina kävellyt komean ryhmykepin tukemana. Nyt tukea ei tarvittu, sillä Andy liikkui ja soitti ketterästi muutaman 2000-luvun Hanoi-sävellyksen.

Tässä vaiheessa kaikki oli vielä hyvin ja väliaika alkoi.

Michael Monroe lauloi juhlakonsertissaan kaikkiaan 37 kappaletta.

Akustinen osuus alkoi Michael Monroen kitaroimalla Deadtime Stories -balladilla, jonka hän teki sittemmin edesmenneen ensimmäisen vaimonsa Jude Wilderin kanssa.

Olin kehunut ennakkohaastattelussa Andy McCoyn loistavaa pianosävellystä Fallen Star, ja Monroe oli kohteliaasti sanonut harkitsevansa sen ottamista mukaan. Näin myös tapahtui, mutta McCoyn tilalla pianoa soitti Lenni-Kalle Taipale tehden loppuun teknisesti hyvän mutta irrallisen virtuoosinäytöksen.

Monroen ja Jenni Vartiaisen duetto Missä muruseni on -kappaleesta oli suuri yllätys Monroen 50-vuotisjuhlissa Ruisrockissa 2012. Nyt 60-vuotisjuhlissa yllätys oli toki pienempi, mutta ei se nyt haukotuttanutkaan, koska laulaja omisti sen niin kauniisti nykyiselle puolisolleen Johannalle.

Genre ei todellakaan ole Monroen oma, ja hän lauloi stemmansa tavoistaan poiketen epävireisesti, joskin sydämellisesti.

Sen jälkeen olikin jälleen nykyisen yhtyeen vuoro sen entisillä kitaristeilla ryyditettyinä.

Yhtyeen ensimmäistä albumia Sensory Overdrive (2010) piristi Wildheartsin Ginger Wildheart sekä kitaristina että lauluntekijänä.

Hän kävi nytkin lavalla albumin materiaalia esittämässä. Samoin teki Michael Monroe -yhtyeen toisen albumin kitaristi Dregen Backyard Babiesista omalla vuorollaan.

Michael Monroe -yhtyeen levyt ovat kaikki solideja rockalbumeja, joskin sävellyksellisesti Gingeriä olisi kyllä kaivattu myöhemminkin.

Syntymäpäiväsankarin tunnettu energia nostaa kuitenkin kolmen tähden arvoisen albumimateriaalin parhailla keikoilla neljän tähden kokemukseksi.

Se koski myös uuden I Live Too Fast To Die Young -levyn materiaalia. Osuuden lopuksi yhtyeen entiset ja nykyiset kitaristit osallistuivat Dead, Jail or Rock ’n’ Roll -klassikkoon.

Dregen vieraili Michael Monroe -yhtyeen kitaristina.

Michael Monroe ja Andy McCoy.

Lopulta koitti illan odotetuin hetki, Hanoi Rocksin ensimmäisten albumien kokoonpanon paluu.

Kovistelin viisikkoa etukäteishaastattelussa siitä, pystytäänkö setti treenaamaan yhtä pieteetillä kuin aikalaisten eli Hassisen koneen paluukeikoissa tänä kesänä.

Vastaukset olivat vältteleviä: pari päivää yhteistreenejä voisi riittää eikä rockia kuulu soittaa liian tiukasti.

Kun osuus alkoi, ikäiseni saattoivat vertailla sitä muistoihin jopa 40 vuoden takaa. Saman viisikon näin juhannuskeikalla 1982, eikä keikka ollut hyvä: Gyp Casino ja Andy McCoy olivat olleet käsirysyssä ja seuraavaa rumpalia Razzlea oli jo kokeiltu koesoitossa Gypille siitä kertomatta.

Ja voi hyvänen aika: nyt sain tältä viisikolta aluksi sitä laatua, jota olisin juhannuksena 1982 heiltä kaivannut!

Gyp Casino onnistui, vaikka soittaa nykyään useammin kitaraa kuin rumpuja. Arkitöissään hän on Hammarby IF:n teinien urheilujohtaja.

Gyp Casinon rumpusoundit olivat illan kuivimmat hyvällä tavalla. Michael Monroe vertasi häntä ennakkohaastattelussa Charlie Wattsiin, mutta mieleeni tuli myös AC/DC -yhtyeen varhaisvaiheen nuori Phil Rudd.

Tragedy meni aika lailla putkeen sekä Gypiltä että Andy McCoylta. Innostus vain nousi 11th Street Kidsin ja Oriental Beatin aikana. Eihän tässä ollutkaan mitään ongelmia!

Paitsi että sitten niitä tuli.

Gyp kyllä onnistui myös Razzlen kauden Boulevard of Broken Dreamsissa, mutta yleinen intensiteetti väheni.

Sitten Miken mikrofoni ja Andyn kitarakin taisivat pätkiä teknisistä syistä. Andy vaihtoi kitaraa pariinkin kertaan, mutta soundit muuttuivat kirskuvan metallisiksi ja hyvin epä-hanoimaisiksi.

Ensin pettivät soundit, sitten myös Andy.

Rockbiiseissä hänen ikuinen tapansa venyttää kieliä hieman summittaisesti tuo vain hyvää punkmaista rosoa kokonaisuuteen. Mutta kun sama summittaisuus ja suoranaiset virheet karmeilla metallisoundeilla yhdistyivät hänen omaan hienoon Million Miles Away -sävellykseensä, joutui muu Hanoi Rocks omilla hyvillä suorituksillaan kannattelemaan pihalla olevaa kitaristiaan ja huikeinta lauluntekijäänsä.

Toki siitäkin selvittiin, mutta nolo notkahdus ei ehtinyt unohtua ennen viimeistä vetoa, joka oli Hanoin suurin hitti, kekseliäs CCR-laina Up Around the Bend. Se kokosi kaikki illan esiintyjät yhteen.

Saa nähdä oliko tämä Hanoi Rocks -viisikon viimeinen yhteisesiintyminen. Heidän osuudessaan oli ihastuttavaa orgaanisuutta muutaman laulun ajan, mutta koko setin saaminen kuntoon olisi vaatinut lisäharjoituksia ja skarpimman Andyn.

Jos Hanoi-taru viimein päättyi, Monroella ei ole jatkossakaan mitään hätää. Niin hyvä hänen nykyinen yhtyeensä on.

Michael Monroen 60-vuotiskonsertin 37 laulua:

Demolition 23

1. Nothing’s Alright

2. Dysfunctional

3. Endangered Species

4. You Crucified Me

5 Hammersmith Palais

Illan tiukin osuus.

Yhtyeen vaihto: taustalla Hammersmith Palais akustisena ja kuvakavalkadi Michael Monroen vauvavuosista nykypäivään.

Michael Monroe -yhtye

6. She’s No Angel

7. Nights Are So Long

8. Shakedown

9. All Night With The Lights On

10. Man With No Eyes

11. Not Fakin’ It

Michael, Sami, Karl, Steve Conte ja Rich Jones esittelivät Monroen 1980-luvun soolotuotantoa Lenni-Kalle Taipaleen kosketinosuuksien tukemana.

Dave Lindholmin vierailu

12. Telephone Bill Is All Mine

Dave Lindholm soitti oman sävellyksensä kitaraosuudet. Taustalle hiipi 2000-luvun Hanoi-muusikkoja: Costello Hautamäki, Lacu Lahtinen ja Timpa Laine.

2000-luvun Hanoi Rocks.

13. Obscured

14. People Like Me

15. A Day Late and Dollar Short

Kun Dave lähti ja Andy McCoy saapui, oli lavalla Hanoi Rocksin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen inkarnaatio Twelve Shots on the Rocks -albuminsa (2002) helmiä soittamassa.

VÄLIAIKA

Akustinen osuus

16. Deadtime Stories

Monroe yksin akustisen kitaran kanssa.

17. Fallen Star

Monroe ja pianisti Lenni-Kalle Taipale

18. Missä muruseni on

Duetto Jenni Vartiaisen kanssa

Michael Monroe -yhtye

19. 78

20. Trick of the Wrist

21. Got Blood

Ginger Wildheart vieraili soittamassa erinomaisen Sensory Overdrive -levyn materiaalia.

22. Ballad of Lower East Side

23. Stained Glass Heart

24. Horns and Halos

Dregen teki vastaavan vierailun Horns and Halos -albumin materiaalin parissa.

25. Old Kings’s Road

26. I Live Too Fast To Die Young

27. Last Train to Tokyo

28. Dead, Jail or Rock ’n’ Roll

Ginger ja Dregen käväisivät lavalla vielä nykyisen yhtyeen setin lopussa.

Hanoi Rocks ensimmäisten albumien kokoonpanossa

29. Tragedy

30. 11th Street Kids

31. Oriental Beat

32. Boulevard of Broken Dreams

33. Don’t You Ever Leave Me

34. Motorvatin

35. Malibu Beach Nightmare

36. Million Miles Away

37. Up Around the Bend

Kolme erinomaista vetoa Hanoi Rocksin ensimmäisten albumien annista, mutta sitten intensiteetti väheni Andyn kitarasoundien heikentyessä ja ja lopulta myös soiton takkuillessa. Up Around the Bend -yhteisesityksestä illan vieraiden kanssa saatiin keikalle kunniallinen päätös.

Nasty Suicide, Sami Yaffa, Gyp Casino, Michael Monroe ja Andy McCoy jälleen yhdessä.

Oikaisu 24.9.2022 klo 11:00: Jude Wilderin nimi korjattu virheellisestä muodosta ”June”.