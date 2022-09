Brittisarja Varastettu elämä on kelpo jännäri, jonka arvoitus rakentuu paremmin kuin purkautuu

Kun perheenäiti saapuu kotiin, talo on myyty ja perhe kateissa.

Tuppence Middleton näyttelee Fionaa, joka remontoi aviomiehensä Bramin (Martin Compston) kanssa hankkimansa talon huolella. Kymmenen vuotta myöhemmin kotitalo on yllättäen tyhjennetty ja myyty.

Fiona (Tuppence Middleton) ostaa aviomiehensä Bramin (Martin Compston) kanssa kauniin punatiilisen talon arvostetulta alueelta. Pari remontoi talon sisältä, saa kaksi lasta ja ystävystyy naapurien kanssa.

Kymmenen vuotta talokauppojen jälkeen Fiona palaa viikonloppureissulta. Talo on tyhjennetty ja myyty, pihalla on muuttoauto tuomassa uusien asukkaiden tavaroita sisään. Missä on perhe? Ja mitä pitäisi päätellä siitä, että Bram ei vastaa puhelimeen?

Mukavaa neliosaisessa brittisarjassa Varastettu elämä (2022) on se, että tällä kertaa taustalta ei paljastu vakoojakuvio, jossa mikään ei ole siltä, miltä näyttää, vaan tavallisempi tarina on paineistettu jännitystarinan muotoon. Arvoitus rakentuu paremmin kuin purkautuu, ja jotkut roolihenkilöiden toimintatavat ihmetyttävät ohimennen, mutta sietämättömiä notkahduksia ei matkalle osu.

Pääosan näyttelevä Tuppence Middleton tekee tasaista, joskin vähän yllätyksetöntä työtä. Martin Compston, jonka monet muistavat muun muassa Line of Duty -sarjasta, on sopivan vaikeaselkoinen aviomies Bramina. Myöhemmin eräänlaiseksi kolmanneksi pyöräksi nousee Rupert Penry-Jonesin näyttelemä Toby.

Miellyttäviin puoliin lukeutuu myös se, että vaikka tarina kerrotaan nykyhetkestä menneisyyteen hyppelehtien, nykyisyydessä kuluva aika on tiivis, alle vuorokauden mittainen. Ja se, että lopetus ei ole pliisuimmasta päästä.

Sarja perustuu Louise Candlishin palkittuun romaaniin.

Varastettu elämä, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K12)