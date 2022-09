Helsingissä on kuvattu yhdysvaltalaisen Cinqué Leen käsikirjoittama ja ohjaama elokuva A Rare Grand Alignment.

Cinque Leen isoveli on ohjaajalegenda Spike Lee, joka Suomessa tunnetaan nykyään myös ystävyydestään näyttelijä Jasper Pääkkösen kanssa.

Elokuvan tuottaja Mikko Kodisoja vahvistaa uutisen Leen elokuvasta, mutta haluaa säästää taustatarinan ja sen tarkat yksityiskohdat myöhemmäksi.

”Täytyy jättää jotain myös elokuvan markkinointiin”, Kodisoja naurahtaa.

Cinqué Lee on urallaan muun muassa kirjoittanut Spike-veljensä ohjaaman Crooklynin (1994) ja tv-sarjaa She’s Gotta Have It (2017–2019) sekä näytellyt pieniä rooleja paitsi Spike Leen myös Jim Jarmuschin elokuvissa.

Ensi vuonna ensi-iltansa saavaa trilleriä tähdittää muun muassa Roman Griffin Davis, joka näytteli draamakomediassa Jojo Rabbit (2019).

”Elokuvassa on kolme nousevaa lapsinäyttelijää Britanniasta ja kovia kansainvälisiä nimiä myös aikuisnäyttelijöinä”, Kodisoja kertoo.

STT teki Business Finlandille tietopyynnön tuotantokannustimia saaneista tuotantoyhtiöistä. Supercell-peliyhtiön aikoinaan perustanut Kodisoja on hallituksen jäsen Grand Film Productionissa, joka on saanut huhtikuussa yli 1,1 miljoonan euron kannustimen. Kodisoja on myös toimitusjohtaja Fireframe-tuotantotalossa, jonka studiolla Leen uutuus on kuvattu.

”Saimme käsikirjoituksen kesällä 2021 ja huomasimme, että elokuva sopii todella hyvin led-studioomme. Kun aloimme keskustella siitä, miten saisimme tehtyä elokuvan Suomessa, tuotantokannustimet vaikuttivat kyllä paljon.”

Business Finlandin hallinnoima audiovisuaalisen alan tuotantokannustin on ollut käytössä viitisen vuotta. Tavoitteena on vauhdittaa kotimaisia yrityksiä ja saada isoja kansainvälisiä tuotantoja Suomeen. Valtio saa rahansa takaisin niin sanotusti korkojen kera.

Kannustimia on myönnetty tammikuun 2021 ja elokuun 2022 välillä yhteensä lähes 22,5 miljoonaa euroa.

Suurimman kannustimen, lähes 3,3 miljoonaa euroa, on saanut norjalainen tuotantoyhtiö Motion Blur 2, joka on tänä vuonna julkaissut muun muassa Netflix-elokuvan Troll. Yhtiön perustaja ja vastaava tuottaja Espen Horn haluaa vielä pitää salassa, minkälaiseen tuotantoon kannustinta on Suomessa haettu.

”Projekti ja sen rahoitus ovat vielä valmistelun alla”, Horn perustelee sähköpostitse.

Toiseksi eniten kannustinrahaa on saanut suomalainen Fisher King. Vastaava tuottaja ja toimitusjohtaja Matti Halonen kertoo, että yhteensä noin 1,9 miljoonan euron kannustimet on käytetty Sorjonen-elokuvaan ja tv-sarjaan Helsinki-syndrooma, jota näytetään jo Ylellä.

Kolmanneksi eniten tukea on saanut suomalainen Funfar Films. Tuottaja Timo Vierimaa vahvistaa noin 1,7 miljoonan euron kannustinrahan kuluvan ratamoottoripyöräilijä Jarno Saarisesta kertovaan kansainväliseen draamasarjaan Ride Out, joka saa ensi-iltansa vuonna 2024 Ylellä.

Matti Halosen mukaan kannustin ajaa juuri sitä asiaa, mihin tuki on luotu.

”Kannustin on erittäin hyvä rahoituselementti, jossa voittavat sekä tuotantoyhtiö että valtio. Systeemi auttaa pitämään tuotantoja kotimaassa sekä lisäämään Suomen kilpailukykyä kansainvälisesti. Me saimme kannustimen avulla esimerkiksi yhden ruotsalaissarjan tuotannon kokonaan Suomeen”, Halonen kertoo.

”Kenties tärkein merkitys on se, että kannustin auttaa pitämään kotimaisen sarjan tai elokuvan immateriaaliset oikeudet Suomessa”, hän jatkaa.

Elokuvien ja tv-sarjojen aineettomat oikeudet ovat arvokas osa liiketoimintaa. Mikko Kodisojan mukaan tuotantokannustimella oli iso merkitys siinä, että elokuvasta A Grand Rare Alignment saatiin suomalainen.

”Vaikka elokuva on tehty yhteistuotantona amerikkalaisten ja norjalaisten kanssa, kaikki oikeudet jäävät Grand Film Productionille.”

Kodisoja on vielä uusi nimi elokuva-alalla, mutta Fireframen valtit ovat jo kirkastuneet: virtuaalitekniikan studiopalvelut, taitavat tekijät ja tuotantokannustin. Suomessa tuotantokannustimen maksuhyvitys todistetuista kustannuksista on enintään 25 prosenttia.

”Kun käymme neuvotteluja ulkomaisten tekijöiden kanssa, aika nopeasti tulee vastaan kysymykset Suomen kannustimesta ja paikallisesta työvoimasta. Moni maa käyttää kannustintaan houkuttimena, mutta Suomessa se toimii tehokkaasti eli rahat saa takaisin todella nopeasti”, Kodisoja selvittää.

Cinqué Leen uutuuselokuvasta yli 90 prosenttia on kuvattu Helsingin Pitäjänmäessä Fireframen studiolla, jonka reaaliaikaisella virtuaalitekniikalla voidaan luoda mielikuvitusmaailmoja ja erikoistehosteita.

”Elokuva on ensimmäinen ison luokan elokuva, joka on tehty noin pitkälti ICVFX-menetelmällä (in camera visual effects). Se on hieno virstanpylväs myös tuotantotekniikan historiassa”, Kodisoja kertoo.

Kodisoja kuvailee yhteistyötä Cinqué Leen kanssa erittäin hedelmälliseksi. A Grand Rare Alignment on jo poikinut Fireframelle lisää kansainvälisiä tuotantoja.

”Olemme onnellisessa asemassa. Näyttää siltä, että viidakkorumpu on alkanut soida”, Kodisoja myhäilee.

Tuotantokannustimen saajat 2021–2022

Motion Blur Films 2 AS 3 282 246 e

Fisher King Oy 1 880 000 e

Funfar Oy 1 732 545 e

HBO Nordic Ab 1 655 020 e

Grand Film Production Oy 1 132 662 e

Freezing Point Oy 1 049 769 e

Yellow Film & TV Oy 963 051 e

Fake Action Truth Limited 941 327 e

Solar Films Inc Oy 858 659 e

Oy Rabbit Films LTD 749 999 e

MRP Matila Röhr Productions Oy 744 949 e

Kaiho Republic Oy 703 999 e

Fire Monkey Productions Oy 680 000 e

Warner Bros. Animation Inc. 677 060 e

Endemol Shine Finland Oy 614 524 e

Gigglebug Entertainment Oy 578 762 e

Havoc Film Ltd 512 452 e

Animaker Oy 438 697 e

Whatevergroup Oy 421 300 e

ITV Studios Finland Oy 400 000 e

74 Nisser AS 328 092 e

Ferly Oy 326 077 e

Mjölk Movies Oy 302 855 e

Vertigo Production Oy 224 902 e

The Last Breath Film Company Ltd 210 568 e

Fiilin Good Films Oy 203 000 e

Qvisten Animation AS 176 250 e

Långfilm Productions Finland Oy 155 000 e

Free Range Films Ltd 141 868 e

Anagram Sverige Ab 133 107 e

Rose Calyx Kft. 105 000 e

Maskineriet Ab 68 567 e

Number 9 Films Living Limited 47 500 e

Napafilms Oy 30 000 e

Under The Ice Ltd 28 206 e

Lähde: Business Finland