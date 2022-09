Tekijöitä inspiroi ajatus hyvinvoivista Pohjoismaista, joissa psykopaatit tekevät raakoja rituaalimurhia harva se päivä. Tarkoitus on, että ainakin osa komediasarjasta kuvataan Tampereen seudulla.

Tampereella on jo pitkään työskennelty kaikessa hiljaisuudessa legendaaristen Alaston ase -komedioiden kultasormien kanssa.

Mukaan nordic noir -genreä parodioivaan NoPoFo-komediasarjaan on saatu yhdysvaltalainen ohjaaja ja tuottaja David Zucker sekä käsikirjoittaja Pat Proft. Parivaljakko tunnetaan erityisesti Mies ja alaston ase- sekä Scary Movie -elokuvista.

Asiasta kertoi ensimmäisenä yhdysvaltalainen viihdelehti Variety.

Alkuperäisidea ja käsikirjoitus on Riku Suokkaan ja Heikki Syrjän sekä stand up -koomikko ja ohjaaja Mika Eirtovaaran. Sarjassa kolme Nordic Police Forcen (NoPoFo) eliittiagenttia ratkoo verisiä henkirikoksia eri puolilla Pohjoismaita.

Riku Suokas on entinen Tampereen Työväen Teatterin johtaja ja muun muassa Koskinen-tv-sarjan pääkäsikirjoittaja ja ohjaaja. Hänen ensimmäinen myyntimenestyksensä Heikki Syrjän kanssa oli Vuonna 85 -musikaali.

”Sarjan pilottijakso on jo valmis, ja samoin suunnitelmat muihin jaksoihin. Nyt haetaan rahoitusta. Pilottijakson tapahtumissa liikutaan Tanskassa ja Ruotsissa, mutta muissa jaksoissa päästään myös Suomeen. Lisäksi tällaisen sarjan kuvauksethan voivat olla missä vain”, Suokas sanoo.

Kymmenosaista, 30-minuutin mittaisista jaksoista koostuvaa sarjaa myydään tällä hetkellä myyntipuheella ”Nordic Noir kohtaa Police Squadin!” Police Squad! (Hei me pamputetaan!) oli 1980-luvun alun komediasarja, jonka pääosassa nähtiin Leslie Nielsen.

Sarjasta on yhteistyösopimus BBC Studios Nordicsin ja syyskuussa perustetun, uuden tamperelaisen tuotantoyhtiön Ilkkas’ Creative Studio (ICS):n kesken. ICS:n luovan johtajan Ilkka Hynnisen mukaan NoPoFo on vielä kehitysvaiheessa.

”Sarjaa on nyt työstetty kymmenen kuukauden ajan David Zuckerin ja Pat Proftin kanssa, ja rupeama on ollut varsinainen komediakirjoittamisen kultakaivos ja mestarikurssi. Vuodenvaihteeseen mennessä tiedämme tuotannon yksityiskohdista enemmän. ICS on kuitenkin tamperelainen tuotantoyhtiö ja totta kai tavoitteenamme on, että ainakin osa sarjasta kuvataan Tampereen seudulla,” Hynninen sanoo.

Hynnisen mukaan nordic noir on hedelmällinen maaperä parodian kohteeksi. Varietyn haastattelussa Pat Proft vitsailee, kuinka ”mahdollisuus käsitellä pohjoismaisten psykopaattien tekemiä julmia rituaalimurhia muistuttaa häntä hänen omasta perheestään”.