Leigh Bardugon romaani on onnistunut paluu suositusta Netflix-sarjasta tuttuun fantasia­maailmaan

Korppien kehä on Leigh Bardugon kaksiosaisen fantasiasarjan ensimmäinen osa. Bardugo esitteli fantasiamaailmansa jo Grishaversumi-trilogiassa, jonka pohjalta Netflix teki suositun Varjo ja riipus -sarjan.

Fantasia

Leigh Bardugo: Korppien kehä (Six of Crows). Suom. Meri Kapari. Aula & Co 2022. 610 s.

Korppien kehä alkaa Kerchin saarivaltakunnan pääkaupungista Ketterdamista, joka on kauppiaiden ja rikollisten paratiisi. Kuuden 16–18-vuotiaan ryhmä kootaan suorittamaan vaarallinen tehtävä. Heidän on lähdettävä pohjoiseen naapurimaahan Fjerdaan vapauttamaan vangittua tiedemiestä mitä tarkimmin vartioidusta linnoituksen, vankilan ja palatsin yhdistelmästä.

Hanke vaikuttaa tuhoon tuomitulta ja älyttömältä, vaikka ryhmän jäseniltä löytyy ylivoimaisia taistelutaitoja, maagisia kykyjä, sisäpiirin tietoa ja sen johtajalta, häikäilemättömältä Kaz Brekkeriltä, oveluutta ja älyä.

Tällainen on tiivistettynä Korppien kehä -romaanin juoni. Kirja on israelilais–amerikkalaisen Leigh Bardugon kaksiosaisen Paluu Grishaversumiin -fantasiasarjan ensimmäinen osa. Bardugo esitteli fantasiamaailmansa 2019–21 suomennetussa Grishaversumi-trilogiassa, jonka pohjalta Netflix teki viime vuonna ensi-iltansa saaneen Varjo ja riipus -sarjan.

Grishaversumin lavasteissa Netflixin sarjassa Varjo ja riipus.

1800-luvun Eurooppaa etäisesti muistuttavassa fantasiamaailmassa joillakin ihmisillä on erityisiä maagisia kykyjä. Heitä kutsutaan grishoiksi. Venäjää muistuttavassa Ravkassa grishat ovat osa maan armeijaa, sen sijaan Fjerda vainoaa grishoja noitina. Kerchissä grishoista yritetään hyötyä taloudellisesti.

Grishojen asema on muuttumassa. Kaz Brekker jengeineen värvätään kaappaamaan vangittu tiedemies, sillä siten estettäisiin salaperäisen jurda parem -yrtin joutuminen, jos ei nyt vääriin, niin ainakin toisiin käsiin kuin hankkeen rahoittajat tahtoisivat. Tämä tehostettu yrtti saa grishojen maagiset kyvyt moninkertaistumaan, ja sen avulla grishoista voitaisiin tehdä lähes voittamattomia aseita. Supervoiman hintana on tappava riippuvuus, mutta siitä hyväksikäyttäjät eivät piittaa.

Jos Kaz Brekkerin joukko onnistuisi tehtävässään, palkintona olisi valtava summa rahaa. Se näyttäisi riittävän motivoimaan slummissa kasvaneita jengiläisiä. Käy ilmi, että lähes kaikilla jengiläisillä on myös muita motiiveja osallistua hankkeeseen.

Kaz Brekkerin jengiin kuuluva grisha nimeltä Nina Zenik (Danialle Galligan) tuli tutuksi jo Varjo ja riipus -sarjassa.

Grishaversumi-romaanit ovat olleet viime aikojen ilahduttavinta nuorten fantasiaa, vieläpä sellaista, josta aikuinenkin lukija voi nauttia. Alkuperäinen trilogia on lähes 10 vuoden takaa, mutta Netflixin suosittu Varjo ja riipus -sarja on tehnyt siitä jälleen ajankohtaisen.

Kaz Brekker jengeineen oli otettu mukaan jo Varjo ja riipus -televisiosarjaan, vaikka muuten se pääosin seurasi alkuperäisen trilogian juonta. Syyn ymmärtääkin: Kaz Brekker ja hänen jenginsä ovat värikäs ja kiehtova joukko nuoria ihmisiä. Korppien kehä -romaanin lukijaa televisiosarjasta aiheutuneet juonipaljastukset eivät erityisesti haittaa, sillä teoksen pääjuoni on niin erilainen.

Romaani syventää henkilöhahmoja kertomalla heidän taustojaan. Selviää, miten viattomasta maalaispojasta tulee Kaz Brekker, rikollispomon säälimätön kakkosmies, jolla on muutamia erikoisia piirteitä: hänen kätensä ovat aina hansikkaiden peitossa, eikä hän halua itseään kosketettavan. Korppien kehässä Kazin kylmä suojahaarniska osoittaa kuitenkin murtumisen merkkejä.

Korppien kehässä pääosiin nousevat Kaz Brekker (Freddy Carter), Jesper Fahey (Kit Young) ja Inej Ghafa (Amita Suman) nähtiin myös Varjo ja riipus -sarjassa.

Bardugon Grishaversumi on kiehtova, hyvin laadittu fantasiamaailma. Pelkästään hyvä maailma riitti tekemään alkuperäisestä trilogiasta nautittavaa luettavaa lajityypin ystäville.

Paluu Grishaversumiin ohittaa laadussa trilogian. Uusi sarja on trilogiaa syvempi ja hiukan aikuisempi. Lisäksi se on mainiosti kulkeva veijaritarina, jossa alan parhaiden perinteiden mukaan selvitään täpärästi, joudutaan yhä pahempiin vaikeuksiin ja vedetään välillä matto jalkojen alta kaikilta, lukija mukaan lukien.