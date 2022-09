Vaikka muutkin Punakoneen taiturit pääsevät ääneen, dokumentista muotoutuu ennen kaikkea Vjatšeslav Fetisovin tarina. Nykyisin hän on poliitikko ja pakotelistalla.

Amerikkalaisdokumentin Ihmeitä jäällä (2015) alkuperäisnimi Of Miracles and Men viittaa John Steinbeckin lama-ajan kiertotyöläisistä kertovaan pienoisromaaniin Hiiriä ja ihmisiä (Of Mice and Men, 1937). Sen alkuperäisnimi puolestaan yhdistyy ikivanhaan kysymykseen ”oletko mies vai hiiri”.

Sekä ankea puurtaminen toisten alaisuudessa että kysymys rohkeudesta nousevat tärkeään asemaan dokumentissa, joka kertoo Neuvostoliiton jääkiekkomaajoukkueesta.

Nimessä mainituista ihmeistä kuuluisin tunnetaan kansainvälisesti nimellä Miracle on Ice. Olympiakisoja vuodesta 1964 dominoinut Neuvostoliiton joukkue hävisi Lake Placidissa vuonna 1980 Yhdysvalloille 4–3. Kun USA päihitti vielä Suomen 4–2, se piti pistetaulukon ykkössijansa ja voitti olympiakullan.

Dokumentin keskeisin haastateltava, Punakoneen huippupuolustaja Vjatšeslav Fetisov, lausuu aluksi: ”Yhdysvalloissa minun halutaan puhuvan aina siitä ihmeestä. Me teimme kuitenkin omat ihmeemme. Haluan puhua niistä.”

Enemmän kuin ymmärrettävää, ja ylipäätään Punakoneen legendaaristen pelaajien näkökulma vuosikymmenten mittaiseen menestystaipaleeseen on tervetullut.

Fetisov liittyi Puna-armeijan joukkueeseen aikana, jolloin sitä valmensi luova, lämminsydäminen ja vaativa Anatoli Tarasov, joka ei alkujaan tiennyt jääkiekosta mitään. Kun joukkueen käskyttäjäksi vaihtui vuonna 1977 Viktor Tihonov, metodit kovenivat. Harjoitusleiri kesti 11 kuukautta vuodesta.

Valmentajien eroa kuvattaessa kuullaan entisen neuvostoliittolaisen suusta napakka historian tiivistelmä: ensin neuvostokansalaiset olivat Tarasovin kaltaisia vallankumousromantikkoja, Stalinin aikana fanaatikkoja ja lopuksi kyynikkoja.

Dokumentissa jää lausumatta selkeästi, miksi Neuvostoliitto oli olympialaisissa niin ylivoimainen. Sillä ja Tšekkoslovakialla oli ammattilaisjoukkueet, kun taas muiden maiden joukkueet koostuivat amatööreistä. Kanada jopa boikotoi olympialaisten jääkiekkoa vuodet 1972 ja 1976 tästä syystä.

NHL-ammattilaiset ja Punakone kohtasivat kyllä erillisissä ottelusarjoissa. Etenkin näistä dokumentin kohokohdiksi nousevista väännöistä olisi mieluusti nähnyt yksityiskohtaisemmat koosteet.

Ottelusarjat näyttivät NHL-päättäjille, että CCCP:n huiput todella olivat maailman huippuja. Kun Fetisovia alettiin kosiskella NHL:ään, hän osoitti poikkeuksellista rohkeutta asettumalla ylempiään vastaan.

Mutta mutta. Samoin kuin Hiiriä ja ihmisiä -romaani päättyy synkän väkivaltaisesti, niin päättyi Fetisovin sankaruuden aikakin. Ukrainan itsenäisyyttä vastustavana duuman jäsenenä hän on nyt kansainvälisellä pakotelistalla.

