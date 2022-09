Helsingin kirjamessut järjestetään lokakuun viimeisenä viikonloppuna Messukeskuksessa.

Helsingin kirjamessujen ohjelma on julkaistu. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävässä tapahtumassa on mukana yli 1 000 esiintyjää: erilaisia ohjelmia on luvassa 900.

Nyt järjestettävät kirjamessut ovat uuden ohjelmajohtajan, Ville Blåfieldin, ensimmäiset. Tammikuussa Blåfield kertoi HS:n haastattelussa toivovansa ohjelmaan aiempaa enemmän yhteiskunnallista keskustelua.

Ville Blåfield

”Olisi makeeta, että messut olisivat sellainen yhteiskunnallinen foorumi, jolla tehtäisiin ulostuloja ja jossa olisi kiinnostavia puheenvuoroja. Ei vain niin, että keskustelunaiheet olisivat pelkästään kiinni syksyllä julkaistavassa kirjaohjelmistossa, vaan että messut olisivat myös yhteiskunnallisen ja kulttuurikeskustelun alusta”, Blåfield sanoi.

Yhteiskunnallista keskustelua on luvassa esimerkiksi kahdeksassa debattikeskustelussa, jotka Kirjamessut järjestävät yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa. Debatit juontaa Blåfieldin kanssa HS:n toimittaja Veera Luoma-aho.

Kirjailija Sofi Oksanen keskustelee aiheesta ”Olemmeko liian sinisilmäisiä Venäjän suhteen?” ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa. Kirjailija Jenni Räinä puolestaan debatoi aiheesta ”Tarvitsemmeko lisää syyllistämistä ilmastokriisissä?” Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen kanssa.

Näiden lisäksi debatteja on luvassa Ukrainan sodasta ja vaihtoehdottomasta ulkopolitiikasta, suomalaisesta arkkitehtuurista, aikamme naisvihasta, päihdepolitiikasta, eri sukupolvien päättäjistä sekä ihmisen suhteesta muihin lajeihin. Debatteihin liittyvät myös Helsingin Sanomissa julkaistavat kiistakirjoitukset.

Kirjamessuilla nähdään tänä syksynä mittava kattaus kotimaisia kirjailijasuosikkeja, aina Raija Orasesta Jari Tervoon ja Kari Hotakaisesta Riitta Jaloseen.

HS:n perinteikkäissä kirjailijahaastatteluissa teoksistaan tulevat puhumaan Satu Rämö, Riikka Pulkkinen, Anna Brotkin, Kari Häkämies ja Rosa Meriläinen, Hannu-Pekka Björkman, Esa Saarinen, Anu Kantola, Tommi Kinnunen, Antti Tuuri, Kjell ja Mårten Westö sekä Enni Mustonen.

Lisäksi kirjamessujen viimeisenä päivänä, sunnuntaina 30.10., paljastetaan Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon kärkikymmenikkö.

Kansainvälisiä vieraita nähdään kirjamessuilla sekä paikan päällä että etäyhteyden välityksellä. Kirjailijavieraita messuilla ovat muun muassa Aleksei Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmysh, Mohamed Mbougar Sarr Senegalista, Heather Morris Australiasta, ruotsalainen Erik Engelv sekä pohjoismaiset dekkarikirjailijat Anna Jansson, Lars Kepler, Denise Rudberg ja Viveca Sten.

Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin kirjamessut 27.–30. lokakuuta yhteistyössä Suomen kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Samaan aikaan on myös Viini & Ruoka -tapahtuma sekä Levymessut ja Postimerkkimessut.

Turun kirjamessut järjestetään nyt tulevana viikonloppuna 30.9.–2.10. Turun Messukeskuksessa.