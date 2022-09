Säveltäjä Heinz-Juhani Hofmannin uusi ooppera kiehuu kahdeksan laulajan ryhmäenergiaa.

Nykymusiikki

Vocal Espoo -festivaali. Heinz-Juhani Hofmannin Aukio, ooppera kansannoususta Espoon Kulttuurikeskuksen Louhisalissa 27.9.

”On varhainen aamu nimettömäksi jäävän kaupungin aukiolla. Aurinkokellon juurella värjöttelee kahdeksan ihmistä jakaen vanhaan sanomalehteen käärityn evään.”

Tällaisesta tilanteesta alkaa Heinz-Juhani Hofmannin Aukio, räjähtelevä, ryhmäenergiaa kiehuva, panikoiva ja joskus pohdiskelevakin mielenosoitusooppera.

Louhisalin näyttämöllä on tiivis samanhenkinen ryhmä: neljä nuorta naista ja neljä nuorta miestä, jotka luovat elektroniikan avustamana oopperan huutavan, laulavan ja puhuvan, joukkovoimasta huumaantuneen äänimaailman.

Aihe on pelottavan ajankohtainen. Televisiossa näkyy jatkuvasti kuvia poliisin väkivaltaisesti hajottamista mielenosoituksista, viimeksi Iranin kapinoivista naisista ja Venäjän sotilaskutsuntoja vastustavista naisista ja miehistä.

Aukion nuoret ovat fiksun näköisiä ihmisiä, opiskelijoita. He ovat kavereita keskenään. He ovat pukeutuneet harmaanruskeisiin pusakoihin, vaaleisiin urheiluhousuihin ja lenkkareihin, siis mukavaan ja käytännölliseen mielenosoitusasuun.

Oranssi on ilmeisen tärkeä symbolinen väri. Se assosioituu Kiovan Itsenäisyydenaukion oranssiin vallankumoukseen, irtautumiseen Venäjän vaikutuspiiristä ja Ukrainan sodan alkusyyhyn.

Aukio-oopperan nuorille mielenosoittajille oranssi on tärkeä, symbolinen väri.

Alussa on puhetta pippurisumutteista – joista Elokapinan rauhalliset mielenosoittajat saivat silmilleen pari vuotta sitten Helsingissä.

Katukivien repiminen johtaa mielikuvat puolestaan Pariisin hullun vuoden 1968 hurjiin opiskelijamielenosoituksiin.

Tekstiä 65-minuuttisessa Aukiossa on valtavasti. Nuoret puhuvat usein niin nopeasti ja yhtä aikaa, ettei siitä ota millään selvää.

Kun pahin kiihtymys menee ohi, erottuu mielenosoituksen avainsyitä: totalitarismin ja hallinnon mielivallan vastustaminen ja vapauden unelman puolustaminen.

Silloin kun ryhmä on voimansa tunnossa, se todella kuvittelee nauttivansa vapauden utopiasta. Mellakkapoliisi särkee nopeasti tämän unelman, ja mielenosoitus päättyy brutaaliin taistelukaaokseen, jossa mielenosoittajat käyttävät paniikissa väkivaltaa itsekin aina murhanhimoon asti.

Koko esitystiimi tutkii mielenkiintoisesti ja psykologisesti oikeaan osuvasti kahdeksanhenkisen ryhmän dynamiikkaa. Ajoittaiset kaikutehot saavat sen kasvamaan ulvovaksi väkijoukoksi, ja elektroninen jyrinä synnyttää väkivallan mekaanista uhkaa ja avartaa ahdasta aukionäkymää.

Dramaturgiset käänteet on rakennettu taitavasti, ja jännitekaari sykkii kuin biologisesti, vaistojen ohjaamana, ylös ja alas. Ryhmä hajoilee, eri yksilöt erottuvat vastakkaisine mielipiteineen, joku alkaa paasata diktaattorimaisesti, jotkut yrittävät rauhoitella.

Laulajat käyttävät tehoja huudosta ja kiljunnasta hermostuneeseen kuviolauluun, lyyrisiin henkäyksiin, puhelauluun ja selvään puheeseen. Usein mennään äänen äärirajoille.

Kuvaan tulee myös älykäs metataso. Eräs laulaja kertoo esityksen valmistamisesta ja toteaa, että sehän on kuitenkin leikkiä. Tottahan se on, kun ollaan näyttämön kuplassa. Sanoma on kuitenkin hälyttävän ajankohtainen, ja nuoret laulajat muodostavat fyysisen, toimivan, ajattelevan ja tuntevan elävän organismin, Aukion kollektiivisen päähenkilön.

Lopussa kansannousun äänet ja kauhut ovat vaienneet. Nuori nainen kertoo olevansa rannalla ja haaveilee pehmeällä äänellään hiljaisuuden keskellä pienistä onnen aiheista. Se oli jollakin tavalla kaunista ja koskettavaa.

Heta Aho, ohjaus, Taavi Oramo, musiikinjohto ja elektroniikka, Pia Lasonen, puvustus, Valtteri Mustalahti, valosuunnittelu, Taavi Oramo, Otso Aho ja Synagogue des Pervers, äänisuunnittelu, Heta Aho, Valtteri Mustalahti ja Pia Lasonen, visualisointi ja lavastussuunnittelu. Helsingin kamarikuoron laulajia.

Korjaus klo 13.41: Teoksen ohjaaja on Heta Aho, ei Outi Aho, toisin kuin tekijätiedoissa aiemmin virheellisesti mainittiin.